Vallott az egészségügyi államtitkár a meddőségi klinikákról

Portfolio 2023. április 02. 19:23

Mióta az állam átvette a meddőségi klinikákat, azóta romlott a lombikkezelések hatékonysága, de Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint több ok is húzódik a háttérben. Az egyik probléma, hogy az ingyenessé tett kezelésnél a legnehezebben teherbe eső nőket vették előrébb, valamint egy alig ismert betegség is számos problémát okoz.