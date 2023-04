Javulóban az euróövezeti fogyasztók inflációs várakozásai

Februárban tovább csökkent a fogyasztók által érzékelt infláció és az elkövetkező tizenkét hónapra vonatkozó inflációs várakozás az euróövezetben az Európai Központi Bank (EKB) kedden publikált felmérése szerint.

Az elmúlt 12 hónapban érzékelt infláció mediánja a januári 9,5 százalékról februárban 8,7 százalékra csökkent, az elkövetkező 12 hónapra vonatkozó inflációs várakozás pedig 4,9 százalékról ment lejjebb 4,6 százalékra - derül ki az EKB felméréséből. A három éves távlatban becsült inflációs várakozások 2,5 százalékról 2,4 százalékra mérséklődtek a fogyasztók körében.

A különböző jövedelmi kategóriák között nincs lényeges eltérés az érzékelt infláció megítélésében és az inflációs várakozások között sem 12 havi, sem három éves távlatban. Korosztályok szerinti bontásban azonban a 18-34 éves fiatalabbak inflációs várakozásai jellemzően lényegesen alacsonyabbak mint az 55-70 éves idősebbeké.

A fogyasztók arra számítanak, hogy nominális jövedelmük 1,2 százalékkal fog növekedni a következő 12 hónapban, szemben a januári 1,3 százalékos várakozással. Az előző 12 hónapra vonatkozó nominális költésnövekedés megítélése a fogyasztók körében 6,6 százalékra emelkedett a januári 6,3 százalékról. A következő 12 hónapra vonatkozó nominális kiadásnövekedési várakozások pedig 3,9 százalékra emelkedtek a januári 3,8 százalékról.

Az euróövezeti fogyasztók továbbra is a gazdasági teljesítmény csökkenését várják az elkövetkező 12 hónapban, de az előző havinál már kisebb mértékben: a januári mínusz 1,2 százalékról mínusz 0,9 százalékra javult a GDP-re vonatkozó várakozás. A gazdasági kilátások javuló megítélésével párhuzamosan a foglalkoztatási kilátások megítélése is javult, az elkövetkező 12 hónapra 11,5 százalékos munkanélküliségi rátát várnak a januári 11,6 százalék után. A várakozás azonban ezzel együtt is meghaladja a jelenleg érzékelt 11,1 százalékos munkanélküliségi rátát. A ráta megítélésében széles szóródás tapasztalható a különböző jövedelmi kategóriák között. A legmagasabb munkanélküliségi rátát a legalacsonyabb jövedelmi kategóriákban jelzik előre.

