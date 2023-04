Megszólaltak a KSH szakértői: most minden kiderül a magyar munkanélküliségről

Idén januártól új modellbecslést vezetett be a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a fő munkaerőpiaci adatok számítására, lecserélve a korábbit, hogy pontosabb képet adjanak a folyamatokról. A Covid idején térek át arra, hogy a háromhavi adatok közlése mellett a havi számokat is kiadják, hiszen akkor nagyon gyorsan változtak a folyamatok. Akkor még csak egy nyers adatot közöltek, ezt követően, 2021 közepén vezettek be egy modellbecslést, majd 2023 elejétől egy újabb következett. A részletekről a Portfolio-nak a KSH szakértői, Janák Katalin, a KSH Életminőség-statisztikai főosztály vezetője és Kadlecsik Roland, a KSH Életminőség-statisztikai főosztály, Keresetstatisztikai osztály vezetője nyilatkoztak.

Hogyan alakult az elmúlt hónapokban a KSH szerint a foglalkoztatás és a munkanélküliség Magyarországon?

Kadlecsik Roland: A tavalyi évet tekintve emelkedett a foglalkoztatottak száma 2021-hez képest, viszont az év során előre haladva a növekedés üteme lassult. 2022 negyedik negyedévében a foglalkoztatottak száma 4 millió 702 ezer fő volt, 15 ezer fővel több, mint egy évvel korábban. A munkanélküliek száma éves viszonylatban 19 ezer fővel elmaradt az egy évvel korábbitól, de az utolsó negyedévben már közel 9 ezer fővel meghaladta az előző év azonos időszakának mértékét. 2022 második felében a munkanélküliek száma, és ezzel együtt a potenciális munkaerőtartalék is enyhén emelkedni kezdett. A negyedik negyedévre a munkanélküliek száma elérte a 189 ezer főt.

Azért kérdezzük, mert a foglalkoztatási statisztikában okoz némi zavart a sokféle adat. Vannak háromhavi adatok, havi számok, utóbbi ráadásul modellbecsléssel kerül pontosításra, és most a modellbecslés módszertana is változott.

Janák Katalin: A tendenciákat illetően ezek között nincs érdemi eltérés, ugyanazt a képet mutatják a munkaerő-felmérés háromhavi átlagai és a havi modellbecslés adatok is. Mindkét adatnak van relevanciája más-más aspektusból: a havi adatok időszerűbbek, ugyanakkor mélyebb bontásra a háromhavi átlagadatok adnak lehetőséget.

Miért nevezi a KSH a 3 havi átlagadatot a fő mutatónak továbbra is, ha egy ideje a havi rendszerességű gyorstájékoztatók címe és első mondata is az egyhavi, becsült adatról szól?

J. K.: A havi adat a headline-ban szerepel egy mondattal, a felhasználói igények miatt került a tájékoztató elejére. Ezt követően a gyorstájékoztató és egyéb adatközlések a három havi átlagadatokról szólnak. A headline ebben az értelemben, azt szolgálja, hogy egy big picuture-t nyújtson a felhasználóknak a havi folyamatokról, a kifejtés, a részletek már három havi adatokat tartalmaznak.

A munkaerő-felmérés három havi adata mögötti minta elég nagy ahhoz, hogy megfelelő pontossággal tudjuk részletezni az adatokat. Amikor viszonylag stabil a munkaerőpiac, nincsenek hirtelen változások – például ilyen volt a 2010-es évek második fele –, akkor elegendők voltak a három havi átlagadatok. Nem voltak hirtelen, nagy változások, így pontosan leírták a folyamatokat.

A felhasználói igények, különösen a 2020-ban berobbanó világjárvány hatására abba az irányba mutattak, hogy legalább a legfőbb munkaerőpiaci indikátorok tekintetében szükség van havi frekvenciájú adatközlésre, a főbb folyamatok időszerűbb monitorozása érdekében. A hivatal a COVID-19 járványhoz kapcsolódóan kezdte el publikálni a legfőbb munkaügyi adatokat havi gyakorisággal. 2020 áprilisában a foglalkoztatás hirtelen bezuhant, ezt a folyamatot a háromhavi adatok nem tudták jól lekövetni, lépnünk kellett. A headline-ban egyszerre jeleztük a havi és a 3 havi adatokat, ami viszont a közérthetőséget nehezítette, ezért tértünk át csak a havi becsült adat szerepeltetésére.

Mi is úgy látjuk, hogy a Covidban a KSH nagyon gyorsan reagált a folyamatokra. Amikor elkezdték publikálni a havi adatot, rájöttek, hogy azok mégsem teljesen pontosak? Miért döntött úgy a KSH, hogy megváltoztatja a modellbecslést?

J.K.: Kezdetben a havi nyers becslések kerültek publikálásra, azonban azok – összefüggésben a független havi mintákkal, és a három havi mintához képest relatív magasabb mintavételi hibával – időként közgazdaságilag nem magyarázható volatilitást vittek az eredményekbe. Ennek orvoslására 2021. júliustól a havi létszám esetében egy kompozit modellbecslés eredményei kerültek közzétételre a KSH honlapján, de csak átmeneti jelleggel. Közben a KSH elkezdte fejleszteni a modellbecslését, hogy havonta még pontosabban lehessen megbecsülni a modellek segítségével a főbb munkaerőpiaci változásokat.

K.R.: A felhasználók egyszerre szeretnének minél előbb, minél gyorsabban adatokat, miközben fontos elvárás, hogy ezek pontossága is a lehető legmagasabb legyen. Könnyű belátni, hogy ez a két szempont egymás ellen hat. A hivatalos statisztika egyik feladata annak az optimumnak a megtalálása, amely ezt a két szempontot egyszerre veszi figyelembe, és hangolja össze amennyire csak lehetséges. A dilemma feloldására általában a revízió a megoldás, amelyet az új modell bevezetése mellett e szakstatisztikánál is alkalmaztunk, mikor visszamenőlegesen is lecseréltük a havi becslések eredményeit, az új pontosabb adatokat biztosító modell eredményeivel. Mivel az a modell, amelyre idén áttértünk, pontosabb becslést ad, ezért ezzel revideáltuk 2011-ig visszamenőleg a korábban közzétett havi adatainkat. Ezt az eljárást hívjuk a statisztikában nagy revíziónak, amik nem rendszeresek, nem rutin szerűek, ritkán fordulnak elő és általában egy hosszabb idősort érintenek.

Ha jól értjük, ez történt most, hiszen a KSH idén, a januári adatok publikálásától fogva megújította a foglalkoztatási és munkanélküliségi adatközlését. Az új modellbecsléssel azonban inkább kissé csökkenő foglalkoztatási tendencia látható az elmúlt hónapokra nézve, a régivel pedig stagnálás volt. Mi változott meg?

K. R.: Az új modell bevezetésének legfőbb oka az volt, hogy ez a modell jobban tudja követni a változásokat. Vagyis a háromhavi átlag mögött meghúzódó tendenciákat érzékletesebben tudja leírni, mint a régi modell. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy nem jelentős az eltérés a régi és az új modell között.

A régi modell augusztusban 15 ezerrel felülbecsülte a foglalkoztatási szintet, szeptemberben viszont 31 ezerrel alul becsülte. Ezt követően az új modell szerint – szezonális hatásokkal összefüggésben – csökkent a foglalkoztatás szintje. Decembert tekintve (ahogy az év elején is) lényegében azonos volt a két modellbecslés. Tehát nem arról van szó, hogy merőben eltérő foglalkoztatási dinamikát ír le a két modell, hanem arról, hogy a régi modellhez képest az új modell pontosabban, érzékenyebben írja le a havi változásokat.

Összességében azonban nem jelentős az eltérés a régi és az új modell között, a revideált időszak egészében 0,5% alatt van a két létszámadat közötti különbség átlagosan. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a háromhavi adat is becslés, a foglalkoztatotti létszámhoz 95%-os megbízhatósági szinten nagyságrendileg 30 ezer fős (0,6%-os) mintavételi hiba tartozik.

A 3 havi átlagadatok alapján 4%-os a munkanélküliség jelenleg, a havi modellbecslésekben viszont minden hónapban ez alatt volt az elmúlt negyedévben. Habár a hivatal azt írja, hogy nem kell a két adatnak teljesen megegyeznie, az eltérés nem elhanyagolható. Hogy lehetséges ez?

K. R.: Az eltérés itt sem jelentős. November és január között 4% volt a munkanélküliségi ráta a 3 havi átlagadatok alapján, a havi modellbecsült adatok átlaga 3,8%-os. A becslés módszertanánál is jeleztük, hogy a becslés eredménye eltérhet a 3 havi átlagadatokétól. Nagyon fontos, hogy az abszolút eltérések átlaga 0,15%-nál kisebb a két modell között, ebben a mostani 3 hónapos időszakban elérte a 0,2%-ot. De ez sem tekinthető jelentősnek, ilyen eltérések a jövőben is elképzelhetőek.

J. K.: A modellbecslés és a munkaerő-felmérés háromhavi adata közötti eltérés nagysága nem haladja meg a háromhavi munkanélküliség rátához tartozó mintavételi hiba nagyságát. Amikor ellenőriztük a különböző modelleket, akkor nagyon figyeltünk arra, hogy a különbségek ezen a határon belül maradjanak.

Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a KSH nem változtatott a munkaerőfelmérés mintavételi módszertanán sem 2021-ben, sem azóta. Sem a mintavételi tervben, sem pedig annak módjában nem volt változás.

Azon nem gondolkodott a hivatal, ha a havi adatoknak nagy a hibahatára, illetve különböző modellek kellenek, hogy jobb számok legyenek, akkor a havi adatok reprezentativitását javítsa? Így modellépítés nélkül is pontos, jó adatokat kapnának?

J. K.: Készültek becslések arra vonatkozóan, hogy mi kellene ehhez. Ezt lényegében csak jelentős mintabővítéssel tudnánk elérni, ami irreálisan magas többletköltséget jelentene. Ráadásul a válaszadói terheket is növelné, miután ez egy lakossági, mintavételes felmérés.

K. R.: Azért, hogy kontextusba helyezzük a magyar munkaerőfelmérés mintanagyságát: az Európai Uniós országok háromnegyedében kisebb mintát használnak népességarányosan, mint nálunk. A minták bővítése irreálisan nagy költséggel járna. Ezek a dilemmák más országokban is jelen vannak. Ha megnézzük, hogy máshol milyen megoldás született, akkor azt látjuk, hogy a magyar gyakorlat teljesen általános. Tekintettel arra, hogy a tagországok többségében nem áll rendelkezésre megfelelő pontosságú becslést biztosító mintanagyság a közösségi szinten harmonizált munkaerő-felmérésből, így a tagországok a havi munkanélküliségi adatok biztosításánál (ellentétben a részletes negyedéves adatokkal) sok esetben használnak modellbecsléseket, akár adminisztratív adatokat is bevonva. Az Eurostat honlapján egyébként elérhető módszertani leírásban megtekinthető, hogy mely tagország milyen módszerrel biztosítja a havi munkanélküliségi adatokat.

A statisztikai hivatalok világában jellemző, hogy a headline, vagyis a fő adatot nem a főcímben hozzák, hanem a közlemény 2. vagy 3. bekezdésében? A legtöbb újság épp abban a formában ad tájékoztatást az adatokról, ahogy a KSH is közli azokat.

K. R.: A hivatalos statisztikával szembeni elvárások sok esetében egymásnak ellentmondanak. Itt is ez a helyzet valójában. A havi modellbecslések publikálásával reflektálunk egy létező felhasználói igényre, vagyis, hogy a legfőbb munkaerőpiaci tendenciákra rendelkezésre álljanak az ILO definíciói szerinti havi gyakoriságú indikátorok is. Ezzel növeltük a statisztika relevanciáját, de másfelől a közérthetőség szempontjából ez kérdéseket vet fel, amire Ön is utalt.

Ezért is teszünk mindig lábjegyzetes megjegyzést a havi modellbecsléshez és ezért is szerepel minden módszertani leírásban, hogy a fő indikátorok a háromhavi adatok, hogy segítsünk a felhasználóknak eligazodni az adatok között. A havi gyakoriságú (ILO definíció szerinti) adatközlést csak modellbecsléssel tudjuk biztosítani, ahogy a korábbi kérdés kapcsán kifejtettük. Ráadásul ezek az adatok aggregált szinten állnak csak rendelkezésre. Vagyis ez egy kiegészítő információként kezelendő, de mivel mégis ez érdekli legjobban a felhasználókat így ez került a headline-ba. A háromhavi átlagadatok képesek a (gyakoriság kivételével) leginkább megfelelni a felhasználói igényeknek, pontosabb: magasabb minta áll mögötte, robusztusabb a becslés, számos bontásban, háttérváltozó mentén vizsgálható, magasabb fokon összehasonlítható nemzetközi szinten. Ezért is tekintjük továbbra is a munkaerőpiaci részvétel elsődleges indikátorainak a munkaerő-felmérés háromhavi becslését.

J. K.: Ez a relevancia kontra közérthetőség dilemmája. Minél több adat van, annál nehezebb ezeknek az igényeknek közérthetően megfelelni. A legtöbb felhasználót az érdekli, hogy mi történt az elmúlt hónapban, ezért kezdünk ezzel, ugyanakkor, ha részletes információkra van szükségünk, akkor a 3 havi adatokat kell nézni.

Végeztünk egy gyors keresést az interneten, a Portfolio-n kívül egyetlen portál sem hozta le a KSH tájékoztatását, miszerint 2023-tól megváltozott a módszertan. Ez miért lehetséges?

J. K.: A módszertani változásokhoz kapcsolódótájékoztatók általában a statisztikák iránt mélyebben érdeklődő újságírók és elemzők figyelmét keltik fel. A hivatal honlapján elérhető módszertani dokumentációkban ezek a változások rögzítésre kerülnek, bárki számára bármikor elérhetőek a jövőben is. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni azt is, hogy ha a felhasználóknak akár az adatelőállítás módszertanával, akár az adatokkal kapcsolatban kérdése merül fel, forduljon bizalommal a KSH ügyfélszolgálatához. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre az esetleges kérdések megválaszolásában.

Terveznek újabb felülvizsgálatot a modellbecslére vonatkozóan?

J. K.: Mindenképp hosszú távon szeretnénk fenntartani ezt a modellbecslést. Ez egy megalapozott modell. Ugyanakkor az alkalmazását befolyásolja az adminisztratív adatok elérhetősége, amiket felhasznál az új modellünk. Felhasználjuk a nyilvántartott álláskeresők adatait a munkanélküliség kapcsán, illetve NAV adatokat a foglalkoztatottak számához. Ha nagyon egyszerűen akarunk fogalmazni, akkor ezeknek az adatoknak a szerepe a modellben annyi, hogy segítenek becslést adni a háromhavi adatok mögötti havi változások mértékének meghatározására. Ugyanakkor, ha ezekben az adminisztratív forrásokban változás történik, akkor szükség lehet modell felülvizsgálatára. Reméljük, hogy erre nem kerül sor.

Címlapkép: Portfolio/Mónus Márton