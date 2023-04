Melyik munkanélküliségi számot kell nézni? Itt a válasz!

A KSH egy ideje a havi munkanélküliségi adatot emeli ki a gyorstájékoztatók címében és első mondatában, ezt követi a 3 havi átlagadat. Ugyanakkor a hivatal rendre hangsúlyozza, hogy a 3 havi mutató a fő adat, és nem a havi. Megkérdeztük a KSH szakértőit, hogy a nemzetközi összevetésben sem szokványos adatközlés (a headline, vagyis fő adat nincs a tájékoztatók kiemelt részeiben) minek köszönhető.

"A havi adat a headline-ban szerepel egy mondattal, a felhasználói igények miatt került a tájékoztató elejére. Ezt követően a gyorstájékoztató és egyéb adatközlések a három havi átlagadatokról szólnak. A headline ebben az értelemben, azt szolgálja, hogy egy big picuture-t nyújtson a felhasználóknak a havi folyamatokról, a kifejtés, a részletek már három havi adatokat tartalmaznak" - mondta Portfolio-nak Janák Katalin, a KSH Életminőség-statisztikai főosztály vezetője.

Kiemelte: a munkaerő-felmérés három havi adata mögötti minta elég nagy ahhoz, hogy megfelelő pontossággal tudjuk részletezni az adatokat. Amikor viszonylag stabil a munkaerőpiac, nincsenek hirtelen változások – például ilyen volt a 2010-es évek második fele –, akkor elegendők voltak a három havi átlagadatok. Nem voltak hirtelen, nagy változások, így pontosan leírták a folyamatokat.

A KSH februári gyorstájékoztatója. A cím és az első mondat a havi, ezt követően a 3 havi adatok érkeznek. Forrás: ksh.hu

"A felhasználói igények, különösen a 2020-ban berobbanó világjárvány hatására abba az irányba mutattak, hogy legalább a legfőbb munkaerőpiaci indikátorok tekintetében szükség van havi frekvenciájú adatközlésre, a főbb folyamatok időszerűbb monitorozása érdekében. A hivatal a COVID-19 járványhoz kapcsolódóan kezdte el publikálni a legfőbb munkaügyi adatokat havi gyakorisággal. 2020 áprilisában a foglalkoztatás hirtelen bezuhant, ezt a folyamatot a háromhavi adatok nem tudták jól lekövetni, lépnünk kellett. A headline-ban egyszerre jeleztük a havi és a 3 havi adatokat, ami viszont a közérthetőséget nehezítette, ezért tértünk át csak a havi becsült adat szerepeltetésére" - fejtette ki.

Kadlecsik Roland, a KSH Életminőség-statisztikai főosztály, Keresetstatisztikai osztály vezetője kiemelte: a hivatalos statisztikával szembeni elvárások sok esetében egymásnak ellentmondanak. Itt is ez a helyzet valójában. A havi modellbecslések publikálásával reflektálunk egy létező felhasználói igényre, vagyis, hogy a legfőbb munkaerőpiaci tendenciákra rendelkezésre álljanak az ILO definíciói szerinti havi gyakoriságú indikátorok is. Ezzel növeltük a statisztika relevanciáját, de másfelől a közérthetőség szempontjából ez kérdéseket vet fel.

Ezért is teszünk mindig lábjegyzetes megjegyzést a havi modellbecsléshez és ezért is szerepel minden módszertani leírásban, hogy a fő indikátorok a háromhavi adatok, hogy segítsünk a felhasználóknak eligazodni az adatok között - mondta Kadlecsik Roland. A havi gyakoriságú (ILO definíció szerinti) adatközlést csak modellbecsléssel tudjuk biztosítani, ahogy a korábbi kérdés kapcsán kifejtettük. Ráadásul ezek az adatok aggregált szinten állnak csak rendelkezésre. Vagyis ez egy kiegészítő információként kezelendő, de mivel mégis ez érdekli legjobban a felhasználókat így ez került a headline-ba. A háromhavi átlagadatok képesek a (gyakoriság kivételével) leginkább megfelelni a felhasználói igényeknek, pontosabb: magasabb minta áll mögötte, robusztusabb a becslés, számos bontásban, háttérváltozó mentén vizsgálható, magasabb fokon összehasonlítható nemzetközi szinten. Ezért is tekintjük továbbra is a munkaerőpiaci részvétel elsődleges indikátorainak a munkaerő-felmérés háromhavi becslését - tette hozzá.

