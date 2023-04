Miből lesz energiája Magyarországnak 2030-ban?

A következő években csökkenhet Magyarország földgáz-fogyasztása, viszont villamosenergiából akár 50-55 százalékkal többre lehet szükségünk 2030-ban, mint most, így a teljes energiafogyasztásunk várhatóan kismértékben emelkedik még – hangzott el az Egyensúly Intézet keddi konferenciájának panelbeszélgetésében. A szakemberek szerint a legfontosabb az energiahatékonyság, melyben bőven vannak még tartalékok, ha pedig a napenergiát még jobban kiaknáznánk, akkor akár exportőrök is lehetnénk.

A magyar gazdaság 2030-as kilátásairól szólt az Egyensúly Intézet keddi konferenciája, melynek egyik panelbeszélgetésében az energiafelhasználásról, illetve az energiamixről volt szó. Igazából 2030 nincs olyan nagyon messze, a kiindulópont az, hogy mekkora lesz addigra Magyarország energiaigénye – mondta Beck Zsófia. A Boston Consulting Group (BCG) partnere szerint hatalmas potenciál van az energiahatékonyságban, a fogyasztás csökkentésében.

A rezsicsökkentés sok mindenre jó volt, de az energiahatékonyságnak nem tett jót Magyarországon. Amíg olcsó az energia, addig az azzal kapcsolatos beruházásoknak nincs üzleti megtérülésük

- szögezte le a háztartási felhasználással kapcsolatban Beck Zsófia.

Ugyanakkor hiába igyekszik csökkenteni a lakosság a felhasználását, ha közben az iparpolitika a folyamatos energiaigény irányába hat. Beck Zsófia szerint a magyar gazdaság teljes energiaigénye 2030-ig folyamatosan kismértékben emelkedhet, majd azt követően kezdhet csökkenni.

Persze az energiamix összetétele is komoly változás előtt állhat, a szakember szerint a gázigény várhatóan csökkenni fog, villamosenergiából viszont akár 50-55 százalékkal is emelkedhet a fogyasztásunk 2030-ig. Éppen ezért egyelőre nem aktuális kérdés az, hogy szükségünk van-e atomenergiára, elkerülhetetlen annak használata. Ahhoz párosulhatna egy folyamatosan növekvő megújuló energia-termelés, elsősorban nap- és szélenergia.

A BCG szakembere az energiafüggetlenség kapcsán kiemelte: nem biztos, hogy mindig az a legbiztonságosabb, ha 100 százalékban függetlenek vagyunk mindentől, hiszen akkor minden problémát nekünk kell megoldani. Ezért jó, ha egy összekapcsolt európai rendszer részei vagyunk. A földgáz esetében szerinte realitás az import csökkentése, villamosenergiában is lehetne erre törekedni, de nem lehet cél a teljes függetlenség.

Azt be kell látni, hogy az olcsó energia kora véget ért, a cél az importkitettség csökkentése és az önellátásra való átállás – mondta a panelbeszélgetésben Botos Barbara klímaügyekért és klímapolitikáért felelős utazó nagykövet. Szerinte rövidtávon a fő probléma, hogy a villamosenergia-termelés növekedésével a hálózat kapacitása nem tart lépést, ma már elérte korlátját a magyar hálózat. Ennek ellenére szerinte az infrastruktúra-fejlesztésben „Magyarország elvégezte a házifaladatot” a gáztárolók és interkonnektorok kiépítésével, a kérdés az, hogy ebbe a rendszerbe honnan tápláljuk majd be az energiát.

Jelenleg a teljes magyar energiafelhasználás fele az épületekre megy el, aminek a kétharmadát meg lehetne spórolni felújítással. Ma már gyakorlatilag bármelyik épület korszerűsíthető úgy, hogy nulla, vagy minimális legyen az energiafelhasználása – emelte ki Ürge-Vorsatz Diána, az ENSZ Kormányközi Éghajlatváltozási Testületének alelnöke.

Magyarország akár energiaexportőr is lehetne, hiszen ma már nem csak a tetőkre, hanem a parkolókra vagy akár az utakra is tudunk napelemet telepíteni. Ma már időarányosan az 50 megawattnál nagyobb naperőművek több villamosenergiát állítanak elő, mint a paksi atomerőmű – mondta Ürge-Vorsatz. A napenergia további fejlesztéséhez persze hálózat is szükséges. Szerinte a napenergiát jól kiegészíti a szélenergia, hiszen a szélerőművek jellemzően akkor termelnek, amikor kevesebbet süt a nap októbertől áprilisig.

Az utóbbi évek válságai jó lehetőséget nyújtottak az energiaracionalizációra, az ukrajnai háború pozitív hatása például a fogyasztás alkalmazkodása

- mondta a magyar klímakutató.

Címlapkép: Getty Images