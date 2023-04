Navracsics Tibor: viharoktól mentesen, szép lassan felzárkózik Magyarország

Az elmúlt években nagy viharoktól mentesen, szépen lassan zárkózott fel Magyarország az Európai Unió átlagához fejlettségben – mondta az Egyensúly Intézet keddi konferenciáján Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter. A politikus kiemelte, hogy most kezdődnek a tárgyalások az uniós Helyreállítási Alap (RRF) hitel lábáról, ha erről sikerül megállapodni, akkor a közel 10 milliárd euróból szinte kizárólag energetikai és digitális infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztéseket finanszíroznak.

Az utóbbi tíz évben folyamatos volt Magyarország felzárkózása fejlettségben az EU átlagához. Nem olyan ütemben, mint mondjuk a balti országok vagy Lengyelország, de komolyabb megingások nélkül megy ez a folyamat – mondta Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter az Egyensúly Intézet Magyarország 2030 című konferenciáján. A miniszter kiemelte, hogy a magyar régiók között is komolyak a fejlettségi eltérések, Észak-Alföldről akár úgy is tűnhet, hogy Budapestnek nincs szüksége további forrásokra, de egy sikeres főváros egyben Magyarország sikerét is jelenti, illetve Budapestnek a régiós nagyvárásokkal is versenyeznie kell. Vagyis ugyanakkora mértékű, legfeljebb más típusú fejlesztési forrásokra van szüksége a fővárosnak.

Az elmúlt években azt figyelhettük meg, hogy 2015-2020 között a relatíve fejlett magyar térségek, járások nem tudtak dinamikusan fejlődni tovább, miközben az elmaradott térségek részben az uniós forrásoknak köszönhetően erősebb ütemű felzárkózást mutattak – emelte ki Navracsics. A bruttó átlagkeresetek területén a miniszter szerint örvendetes fejlemény, hogy kelet és dél felé is fokozatosan javul a helyzet, emelkednek a bérek.

Ha 2030-ra az EU öt legélhetőbb országa közé akarunk kerülni, ahogy azt a kormány megcélozta, akkor az immateriális mutatókban is javulnunk kell, ilyen például a boldogság index – mondta a területfejlesztési miniszter. Szerinte egyébként ebben a mutatóban nem állunk annyira rosszul most, mint szoktuk gondolni. Felmérések szerint a magyar emberek számára a munka, a munkához jutás, a lakókörnyezet minősége, az életszínvonal és az egészségügy a legfontosabb élhetőségi mutatók.

Ezek fejlesztése is megvalósulhat majd, ha az Európai Bizottség döntése értelmében akadálytalanul érkezhetnek az uniós források Magyarországra

- hangsúlyozta Navracsics. Hozzátette, hogy a Helyreállítási Alap (RRF) hitel lábáról most kezdődnek a tárgyalások, ebből a közel 10 milliárd eurós forrásból szinte kizárólag energetikai és digitális infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztéseket finanszírozna a kormány.

Jelenleg én jobban látom 2030-at, mint az idei év második felét. A fővárost komoly kihívások elé állítja a közszolgáltatások biztosítása, mivel a város működési bevételei nincsenek összhangban a kiadásaival

- mondta a konferencián Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

A városvezető szerint nem lehet Budapestről az agglomeráció nélkül beszélni, példaként említette, hogy az 1,6 millió budapesti munkahely mellett 800 ezer budapestinek van állása, illetve a városban autóval megtett kilométerek fele is a nem budapesti lakosokra esik. Ha a fővárost az agglomerációval együtt vizsgáljuk, akkor Budapest valójában le van maradva versenyképességben, fejlettségben. Vagyis lenne miről gondolkodnunk közösen a főváros és az agglomeráció fejlesztését illetően – mondta Karácsony.

