Tízmilliárdos magyar-üzbég befektetéscsomagról állapodott meg a kormány

Szabó Dániel 2023. április 04. 12:57

Hétfőn a magyar és az üzbég kormányok megállapodtak egy 50 millió eurós stratégiai befektetés létrehozásáról. Számos magyar cég már terjeszkedik is a közép-ázsiai országban, így például épül egy édesgyökér-feldolgozó komplexum, valamint a Rába is érdekelt egy autóalkatrészek gyártásával foglalkozó létesítményben - számolt be az üzbég média.