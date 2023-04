Ha elzárják a gázcsapot az oroszok, akkor is túléljük a telet – jelentették be a szlovákok

Öt nagy nyugati gázszolgáltató céggel kötöttünk megállapodást, így még az olyan nagyobb válságforgatókönyvek sem okoznának bajt Szlovákiában, ha megszakadna az orosz gázszállítás Ukrajnán át – jelentette be kedden a szlovák gazdasági miniszter. Mindez azt jelenti, hogy északi szomszédunk gyakorlatilag képes lenne kezelni az ukrán tranzit megszakadását, azaz az orosz gázról való teljes leválást, míg Magyarország tegnapi átfogó anyagunk alapján ettől még messze van, illetve komoly ellátásbiztonsági kérdéseket vetne fel az orosz gázszállítás leállása Ukrajnán és Törökországon át.

A keddi közös sajtótájékoztatón a szlovák energiaügyi miniszter és az állami tulajdonú SPP gázimportőr cég vezetője azt üzente, hogy felkészülten várják a következő fűtési szezont, mert egyrészt a tárolókban is van még gáz (jelenleg az éves gázfelhasználás 42%-a van a föld alatt, ami a második legmagasabb az EU-ban, a magyar arány 28%-os), és sikerült diverzifikálniuk a gázbeszerzéseket, azaz az orosz gázellátás megszakadását is kezelni tudnák. Érdemes megjegyezni, hogy 2024 végén lejár az orosz-ukrán gáztranzit megállapodás és egyelőre erősen kérdéses annak a megújítása, így a szlvákok emiatt is kénytelenek más irányba diverzifikálni a gázellátásukat.

Karel Hirman a Reuters tudósítása szerint úgy fogalmazott:

Szlovákiában, és nem csak Szlovákiában, már most olyan mértékben biztosított a gázellátásunk a következő szezonra, hogy nem fenyegetnek bennünket még olyan nagyobb válságforgatókönyvek sem, mint az Ukrajnán keresztül történő tranzit megszakadása.

Miroslav Kulla, az SPP vezetője azt is elmondta, hogy a vállalatnak öt nyugati gázszolgáltatóval van szerződése, amelyekkel az ország szükségleteit fedezni tudják. Jelzése szerint a vállalat 2024-ig meghosszabbította a BP-vel és az ExxonMobillal kötött szerződéseket, valamint a Shellel, az ENI-vel és az RWE-vel is van szerződésük a szállításokról.

Mindez azért fontos, mert Szlovákia földrajzilag és gázellátásilag hasonló helyzetben van, mint Magyarország: tengerpart nélkül ország mindkettő, amely (eddig) erősen rá volt utalva az orosz gázszállításokra, de Szlovákia a jelek szerint képes lenne leválni rövidebb távon is az oroszokról. A szlovák gázfelhasználás évente 5 milliárd köbméter (a magyar 9-10 milliárd között mozog), és az orosz-ukrán háború kitörése után arra kényszerült, hogy az ukrajnai tranzit kiváltása érdekében más, nyugati cégekkel szerződjön diverzifikálási célból.

Amint az alábbi ábrán látszik: az ukrajnai tranzit volumene az EU felé jelentősen csökkent a szudzsai mérési ponton, mostanában napi 40 millió köbméter körüli a szállítás, és ez az útvonal azért is fontos, mert Magyarország az orosz-magyar gázszerződésből a kisebb volument, évi 1 milliárd köbmétert ezen az útvonalon kap Szlovákián és Ausztrián át Mosonmagyaróvár felől.

Amint tegnapi átfogó anyagunkban rámutattunk: míg a magyar külgazdasági és külügyminiszter megbízható szállítónak mondja az orosz Gazpromot, addig az SPP szlovák illetékese pont az ellenkezőjéről beszélt az elmúlt hónapok tapasztalata alapján, és ezért is diverzifikáltak nyugati cégek irányába a gázellátás terén. Magyarországon erről nem hallani, illetve a négy főbb diverzifikációs útvonalon (horvát és lengyel LNG-kikötők, román tengeri kitermelés, azeri gáz) mindenhol vannak műszaki-kapacitási szűkületek, amelyek még évekig akadályozzák, hogy teljesen ki tudja váltani Magyarország az orosz szerződésben rögzített volument.

Címlapkép forrása: Getty Images