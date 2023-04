Húsvéti árháború: az Aldi, és az Auchan durva akciókkal csábít, a Tesco még ingyenpénzt is osztogat

Portfolio 2023. április 05. 12:16

A húsvéti ünnepek alkalmából még tovább megy a kedvező ajánlatokkal a Tesco és az Aldi is. Az előbbi most már nem csak az árstopos termékek vásárlási limitjét emelte meg, hanem fontos hozzávalóknak is jelentősen csökkentette az árát, mindemellett pedig az áruházlánc jelentős, 2500 forintos kedvezményt is belengetett a törzsvásárlóinak, míg az Aldi mintegy 120 darab termék árát csökkentette az ünnepre való tekintettel. A mostani leértékelések részei annak a folyamatnak, amit a Magyarországon működő áruházláncok közötti, az elmúlt hetekben zajló árháborúnak nevezünk.