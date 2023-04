Meglepően gyenge amerikai adat érkezett, mégis kamatemelésről beszél a Fed-döntéshozó

A várt 54,5 pont helyett 51,5 pontra esett márciusban az amerikai ISM intézet szolgáltatói beszerzésimenedzser-indexe a februári 55,1 pont után, ami jókora meglepetésként kezdetben gyengítette a dollárt. Aztán megjelent egy Fed jegybankár nyilatkozata, aki azt mondta, hogy május elején továbbra is kamatemelésre lehet szükség, így 5% fölé mehetne az irányadó ráta célsávja, és ezen fejlemények együttesére végül a dollár erősödni kezdett, ami a nap végén a forintot is megbillentette.

Az ISM indexe 50 pont felett a szolgáltatói ágazat bővülését jelzi, ami a gazdaságban betöltött jelentős ágazati súly miatt az egész gazdaság lendületét is jelzi. Emiatt fontos, hogy egyik hónapról a másikra ilyen jelentős volt a lassulás és a 3 pontos elmaradás az elemzői konszenzustól szintén figyelemre méltó. A részindexeket nézve az új megrendelések alindex 62,6 pontról 62,2 pontra zuhant, a foglalkoztatási alindex 54-ről 51,3 pontra esett, a szállítási bekerülési árak alindexe 65,6-ról 59,5 pontra csökkent, így mindhárom friss érték a gazdaság lassulására utal. Utóbbi alindex egyúttal az inflációs nyomás enyhülésére is utal, amiben a szállítási átfutási idők rövidülésének is volt szerepe és összességében azt is jelzi, hogy a Fed infláció elleni küzdelmének vannak eredményei.

Az adattal egy időben publikálta a Bloomberg a Cleveland-i Fed-elnök Loretta Mesterrel készített interjút, amiben azt üzente az elnökasszony, hogy szerinte május elején a Fednek „még egy kicsit” tovább kell mennie a kamatemelési sorozatban, így tehát a most 4,75-5%-os célsávot meg kell emelni és szerinte a pozitív reálkamatot egy ideig fenn kell tartani az amerikai gazdaságban (a süllyedő infláció mellett). A Fed legutóbbi kamatdöntésekor közölt egyéni kamatpálya-előrejelzések mediánja azt vázolta, hogy a Fed a célsáv közepét 5,1%-ra emeli és jó ideig ott tartja, így Mester nyilatkozata ezzel van összhangban. Nyilván a pénteki átfogó munkaerőpiaci adatnak kiemelt jelentősége lesz abban, hogy valóban meglépi-e május elején a Fed az újabb kamatemelést az amerikai bankrendszerben továbbra is érezhető feszültség mellett, vagy sem. Az ezen adatcsomag előtti másik, ADP-jelentés a vártnál gyengébbre sikeredett, ami szintén az amerikai gazdaság lassulárára utal.

A két fenti fejlemény nyomán a dollár a kezdeti gyengülés után erősödésbe kapcsolt és az euró/dollár jegyzések 1,096-ról 1,09 közelébe süllyedtek, ez pedig a nap végi kereskedésben a forintot is megviselte: 375 közeléből átmenetileg 378-ig visszagyengült.

