Az innovatív gyógyszerek életeket mentenek Magyarországon is (Interjú)

Az elmúlt 50 évben a daganatellenes terápiák óriási fejlődésen mentek keresztül, számos súlyos halálos betegség krónikus betegséggé alakult, vagy gyógyíthatóvá vált - mutat rá az originális gyógyszergyártók kiemelt jelentőségére egy konkrét példán keresztül a Portfolio-nak adott interjújában Dávid Tamás, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének elnöke, aki az innovatív gyógyszeripar elmúlt évtizedekben előállított új terápiái miatt azt hangoztatja, hogy minden ilyen készítmény mindig egy új esély is. A gyógyszeripari szakemberrel a klinikai vizsgálatok kiemelkedő szerepét hangsúlyozva kiemelte, hogy azok összértéke már eléri a 90 milliárd forintot éves szinten, de jelentős potenciált lát még ebben a szervezet, ezért érdemes lenne ösztönözni ezt a tevékenységet, akár a gyártók itteni működési környezetének megváltoztatásával. A Magyarországon működő innovatív gyógyszeripari vállalatokat tömörítő szervezet ezért is üdvözölte Varga Mihály pénzügyminiszter néhány héttel ezelőtti nyilatkozatát a gyógyszeripar lehetséges tehercsökkentéséről. Talán az utolsó pillanatban láttuk meg a fényt az alagút végén - jelezte Dávid Tamás, utalva arra, hogy az innovatív készítményeket terhelő hazai adóterhek kimagaslóak.

Kezdjük az alapoktól. Bár az elmúlt években, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete számos cikkünkben szerepelt megszólalóként, szakértőként, mit érdemes tudniuk azoknak az olvasóinknak, akik arra kíváncsiak, hogy mitől innovatív egy gyógyszercég?

A gyógyszeripari vállalatokat több szempont alapján is csoportosíthatjuk, de az egyik legfontosabb szempont a gyógyszeripari innovációhoz fűződő viszonyuk. Azok a vállalatok, melyek a gyógyíthatatlan, vagy a nem megfelelően gyógyítható betegségek leküzdésére fejlesztenek ki új gyógyszereket, azok az innovatív, vagy originális gyártók. Az általuk kifejlesztett hatóanyagokat a szabadalmi oltalom lejárta után a generikus gyártók szabadon lemásolhatják. A mi egyesületünkbe az első csoportba tartozó vállalatok tömörülnek, melyek a legmodernebb orvosi és biotechnológiai ismereteket felhasználva olyan új gyógyszerek fejlesztésével foglalkoznak, amelyek az egész társadalom számára a legnagyobb problémát jelentő betegségekre adnak hatékony válaszokat.

Az iparág működési modellje kapcsán azt is fontos megérteni, hogy

egy új hatóanyag felfedezésétől számítva körülbelül 10-12 évig tart, amíg abból törzskönyvezett gyógyszer lesz,

azaz tudományos bizonyítékok alapján igazolást nyer a gyógyszer biztonságossága és hatásossága. Ekkortól számítva még kb. 10 évig él a szabadalmi védettség, azaz ennyi idő áll rendelkezésére az új gyógyszer kifejlesztőjének, hogy a termékét generikus versenytársak nélkül forgalmazza.

Ilyen hosszú termék fejlesztési időszak talán egy másik iparágban sincs.

A szabadalmi védettség lejáratát követően az innovatív gyártók jellemzően már a következő generációs új termékeikre fókuszálnak.

Leegyszerűsítve, erre azért van szükség, mert a gyógyszercégek a kutatás-fejlesztés-gyártás folyamatában a hosszú évek alatt hatalmas összegeket fektetnek, amitől megtérülést remélnek és a védettség ösztönzi a cégeket arra, hogy a megtérülés miatt vonzóvá váljon a tevékenység fenntartása, folyamatosan új kutatások-fejlesztések felkarolása?

Többféle számítás létezik arra vonatkozóan, hogy egy gyógyszer fejlesztése mennyibe kerül, de jellemzően ma már több milliárd dollárról beszélhetünk. Van olyan kalkuláció, amely szerint 4-11 milliárd dollár között húzódik ez a sáv. A magas fejlesztési költségek nem függetlenek a magas kockázattól. Átlagosan 10 ezer fejlesztésbe bevont új molekulából végül csak egy lesz sikeres gyógyszer. Tehát

egy újonnan kifejlesztett gyógyszernek nem csak a saját kutatás-fejlesztési költségét kell megtermelnie, hanem az összes sikertelen fejlesztési projekt költségét is.

Ha a készítmény piacra kerülése után nem lenne a szabadalmi védelem által rögzített időszak, akkor senkinek nem állna érdekében a gyógyszerfejlesztés. Ugyanezek az analógiák megtalálhatók minden más innovatív ágazatban is. Ha bárki a forgalmazás pillanatában egy-az-egyben lemásolhatna például egy új mobiltelefont, akkor senki nem fejlesztene ilyen készülékeket, továbbá az innovatív termékek árai - ágazattól függetlenül - nem a gyártás költségét, hanem mindig a kutatás-fejlesztés költségét és a termék hozzáadott értékét tükrözik.

Beszéljünk az innovatív készítmények kézzel fogható oldaláról, ezekkel a gyógyszerekkel a magyar betegek hol és hogyan találkozhatnak?

Azok a cégek, amelyek az új gyógyszerek kifejlesztésére szakosodtak, mindig a nem megfelelően kezelhető betegségekre, azaz a kielégítetlen szükségletre keresnek válaszokat. Ha bemegyünk a patikába, akkor minden törzskönyvezett gyári gyógyszer, ami ott kapható, valaha egy innovatív gyógyszer volt, és többségében a mi tagvállalataink vagy azok elődei fejlesztették ki azokat. Jó néhány évtizeddel ezelőtt például a vérnyomáscsökkentők, a vérzsírcsökkentők, a savcsökkentők, az antibiotikumok stb. voltak a klasszikus innovatív gyógyszerek, amik tömegeket értek el, és forradalmasították a népbetegségek kezelését.

Manapság a tagvállalataink már sokkal inkább a személyre szabottabb terápiák fejlesztésére fókuszálnak,

és leginkább a hematológiai, onkológiai, a neurodegeneratív, vagy akár a különböző ritka betegségek kezelésében elért sikereik a leglátványosabbak. Az AIPM tagvállalatai által biztosított gyógyszerek jelenleg minden harmadik magyar ember számára jelentenek más termékekkel nem pótolható esélyt a gyógyulásra és a minőségi életre. Az elmúlt 50 évben a daganatellenes terápiák óriási fejlődésen mentek keresztül, számos súlyos halálos betegség krónikus betegséggé alakult, vagy gyógyíthatóvá vált. A leukémia a gyermekek körében az egyik leggyakrabban előforduló rosszindulatú megbetegedés, de ma már 10 beteg gyermekből 9 meggyógyul. A gyakrabban előforduló rosszindulatú megbetegedések közül a mellrák és a vastagbélrák esetében a betegek 10 éves túlélése megduplázódott az elmúlt évtizedekben, de már egy késői stádiumú tüdőrákkal is van esélye a betegeknek akár több évet élni. Egy néhány éves túlélés pedig akár az életet is jelentheti, hiszen jelenleg is több mint 1800 célzott új készítmény - köztük több mint 200 immunonkológiai terápia - áll fejlesztés alatt.

Az új innovatív gyógyszer mindig új esély is egyben.

Vagyis a gyártók ezen tevékenysége jelentős részben hozzájárult a fejlett világban látható várható élettartam-növekedéshez?

Az EU-ban a születéskor várható élettartam 1960-ban 69 év volt, 2018-ban már 81 év. Ez az lenyűgöző méretű fejlődés kevesebb, mint egy emberöltő alatt ment végbe. Egy kutatás alapján mind az életminőség, mind a várható életkor emelkedése 73%-ban az innovatív gyógyszeres terápiáknak köszönhető. A pontos százalékon valószínűleg lehet vitatkozni, de

a gyógyszerinnováció értékteremtését és az életünkre gyakorolt pozitív hatását senki sem vitathatja.

Hogyan jön a képbe az állam és az állami finanszírozás, a költségvetési támogatás ebbe a képletbe?

A gyógyszerekhez történő hozzáférést a fejlett világban állami és magánbiztosítók teszik lehetővé annak érdekében, hogy a betegek gyógyulását ne befolyásolja az anyagi helyzetük. A döntéshozók mindenhol nagy hangsúlyt fektetnek az adott gyógyszerek költséghatékonyságra és a gyógyszer támogatásának költségvetési kihatására is, ugyanakkor fontos látnunk a gyógyszerek egyénre gyakorolt hatása mellett azok társadalmi hatását is.

A gyógyszereknek köszönhetően a betegségek gyógyíthatóvá, vagy megfelelően kezelhetővé válnak, és így az emberek hosszabb és jobb minőségű életet élhetnek,

az aktív korosztályba tartozók kevesebbet vannak táppénzen, ki tudják tölteni aktív éveiket, az idős emberek pedig tovább maradhatnak önellátóak, és sokáig aktív tagjai maradhatnak a családjukat, nem szorulnak gondozásra, és részt tudnak venni az unokák nevelésében is. Véleményünk szerint a gyógyszerek támogatásáról szóló döntések meghozatalakor ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni, mivel az életminőség javítása és a társadalmi hasznosság növelése ma már ugyanolyan fontos elvárás, mint az élettartam meghosszabbítása. Ezzel párhuzamosan napjainkra az új gyógyszerek kifejlesztésének szabályozási környezete is bonyolultabbá vált, a gyógyszerfejlesztés és gyártás kontrollja ma már nagyságrendekkel erősebb, mint pár évtizeddel ezelőtt, továbbá a biztonságosságra és hatékonyságra vonatkozó elvárások is tovább fokozódtak. Ezeket a paramétereket a klinikai vizsgálatokból nyerjük, és ezek, főleg a fázis III vizsgálatok adják a gyógyszerfejlesztés legnagyobb költségét is.

És ezzel el is jutottunk a következő fontos témánkig, a klinikai vizsgálatok jelentőségéhez. Miért van ennek fontos szerepe a magyar betegek szemszögéből, miért érdekünk az, hogy minél több ilyen vizsgálat menjen végbe?

Klinikai vizsgálatokat a világ bármely pontján lehet végezni, és ezért itt jön be a képbe egy kapcsolódási pont a magyar államhoz. A klinikai vizsgálatok lebonyolítása jelentős hozzáértést és odafigyelést igényel, és a magyar egészségügyben dolgozók szakértelme és kiváló munkája megfelel ezeknek az elvárásoknak. A kérdés, hogy

hogyan lehetne megváltoztatni a gyógyszergyártók hazai működési környezetét olyan módon, hogy még több klinikai vizsgálat érkezzen Magyarországra.

Amikor elindul hazánkban egy klinikai vizsgálat, az nemcsak azt jelenti, hogy a gyógyszergyártó pénzt költ hazánkban, hanem azt is, hogy a törzskönyvezés előtt álló új hatóanyagokkal magyar embereknek tud segíteni, és

akár új esélyt is tud biztosítani a túlélésre egy gyógyíthatatlan betegségben.

Mondanom sem kell, hogy miközben a magyar beteg megkapja az új, vizsgálati hatóanyagot, nem feltétlenül kell használnia a régebbi, támogatott szereket, ez pedig akár további megtakarítást is jelenthet az Egészségbiztosítási Alap számára.

A legfontosabb hatása nyilván közvetlenül a betegeknél csapódhat le. Emellett a bevont orvosok is plusz finanszírozáshoz jutnak, ennek van érdemi szerepe?

Ez korábban valóban fontos szempont volt, amikor az orvosi bérek idehaza nem voltak versenyképesek a külföldi fizetésekkel, és egy megtartó erőt is jelentett, ha egy-egy klinikai vizsgálatban részt vettek és ezért jövedelemhez jutottak. Miután azonban a kormány rendezte az orvosi béreket, már nem ez a helyzet. A legutóbbi felmérésünk azt mutatja, hogy

a klinikai vizsgálatok összértéke, amit Magyarországon elköltenek a szponzorok, meghaladja a 90 milliárd forintot éves szinten,

tehát már most is egy nagyon komoly nemzetgazdasági hozzájárulásról beszélünk. Erre egyfajta helyben végzett szolgáltatásexportként is tekinthetünk. Külföldi tevékenységet végzünk helyben, forintért, ami nagyon szerencsés és kedvező az egész magyar gazdaságnak, és amit ösztönözni lenne érdemes, mivel jelentős növekedési potenciált látunk benne.

Említette, hogy ösztönözni kellene ezt a tevékenységet, de közben biztosan jelentős verseny is folyik az országok között egy-egy ilyen vizsgálatért. Hogyan lehetne javítani Magyarország vonzerejét, mint klinikai vizsgálati célpont?

Ez egy komplex szabályozási, szervezési, támogatási, technológiai és infrastrukturális kérdés, de természetesen financiális ösztönzőkre is szükség van. A jó hír az, hogy már elindult egy közös gondolkodás a működési környezet javítása érdekében. Ebben

szerepet kaphatna akár az is, hogy valamilyen formában mérséklődjön a gyártókat terhelő adóteher annak függvényében, hogy mennyi kutatás-fejlesztési tevékenységet hoznak be Magyarországra.

Akkor ebből a szempontból egybecseng az Önök törekvése a kormány szándékaival. Varga Mihály pénzügyminiszter ugyanis a napokban azt nyilatkozta, hogy a kormány jövőre mindenképpen csökkenteni fogja a bankrendszer és a gyógyszeripar terheit.

Határozottan üdvözöljük a miniszter kijelentését és túlzás nélkül mondhatom, hogy

talán az utolsó pillanatban láttuk meg a fényt az alagút végén.

Az innovatív gyógyszereket terhelő

magyarországi adóterhek ma már a legmagasabbak a régióban és talán egész Európában is.

Miért lenne előnyös a tehercsökkenés, az állami költségvetés rosszul járna vele, pont egy olyan időszakban, amikor a központi büdzsének óriási szüksége van a bevételekre?

Látni kell, hogy

a kutatás-fejlesztési politika, az iparpolitika és a támogatási-befogadási politika egymástól nem elválasztható tevékenységek.

Miközben a gyógyszeripari vállalatok hazai leányvállalatai azon dolgoznak, hogy minél több K+F beruházás érkezzen Magyarországra, és hogy forgalomban tartsák a más gyógyszerekkel pótolhatatlan életmentő innovatív termékeiket, a másik oldalon azt látják a tulajdonosok, hogy a magyarországi nettó gyógyszerárak már a régióban is a legalacsonyabbak, és hogy jelentősen elhúzódnak az új gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásai is.

Magyarul meg kellene szerettetni Magyarországot a külföldi gyógyszeripari befektetőkkel,

és ez nem feltétlenül csak a működési környezet javításán múlik, hanem az egymásra odafigyelő párbeszéden is.

Ha megindul egyfajta párbeszéd a működési környezet javítása érdekében, és kialakul egy kölcsönös tisztelet, akkor elindulhat egy növekvő trend is a Magyarországra hozott klinikai vizsgálatok tekintetében, és így mindenkinek közvetlen haszna keletkezne a változásokból. Hazánk is látványosabban felkerülne a gyógyszeripari befektetők térképére, majd lépésről lépésre lehetne intenzívebbé tenni a kapcsolatokat: a kezdeti K+F tevékenységre építve létre lehet hozni egy kutatóbázist, intézményi hátteret, ahol már esetleg fázis II és fázis I vizsgálatokat, vagy akár alapkutatást is lehetne végezni. Ezekre építve, vagy ezekkel párhuzamosan a következő lépés egy logisztikai bázis létrehozása lehet, majd akár a gyártási tevékenységek magyarországi elindítása, és végül a Magyarországról külföldre irányuló export.

Jól látható, hogy ez egy hosszú, de jól megtérülő folyamat, aminek viszont az első lépése a bizalom megteremtése.

A bizalom megteremtésének a legegyszerűbb módja az lenne, hogy megtaláljuk ezeket a kapcsolódási pontokat a magyar állam és az innovatív gyógyszeripar között. Az első ilyen gyakorlati kapcsolódási pont pedig az lehetne, hogy minél több K+F projektet hozzunk ide Magyarországra. Innovatív gyógyszergyártói szempontból azt mondanám, hogy

mindannyiunk számára példakép lehet Írország, amely a gyógyszergyártás hatalmas hubja az Európai Unión belül,

szinte minden nagy gyártó jelen van itt, gyárt, kutat, fejleszt. Úgy gondoljuk, hogy ezt az ír példát másolhatná le Magyarország is, és egy keleti csomópontot kellene létrehoznunk idehaza. A két ország között ugyanis lehet azonosítani egy fontos közös tulajdonságot: szegények vagyunk az ipar számára fontos nyersanyagokban, viszont a magas hozzáadott értékű ágazatok szempontjából hatalmas potenciál van nálunk. Magyarország köztudottan gazdag szürkeállományban, és

a gyógyszeriparnak hatalmas múltja van Magyarországon. Olyan alapjaink és adottságaink vannak, amelyekre lehetne építeni.

Maradjunk a gyógyszerárak példájánál. Nemzetközi összevetésben hogy állnak a magyar gyógyszerárak?

Magyarország csaknem valamennyi ismert gyógyszerpolitikai megszorító intézkedést egyidejűleg alkalmaz. A közel legalacsonyabb európai árat további változatos visszafizetések terhelik, melyek eredményeként

az innovatív gyógyszerek valódi ára nem egy esetben kevesebb mint a fele a nyilvános árnak.

Ezzel egyidejűleg a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek ára hatóságilag rögzített, ezért az elmúlt évek forintgyengülése miatt az anyavállalatok euróban számított árbevételei jelentősen csökkentek. A helyi leányvállalatok forintban számított bevételei - normál piaci viszonyokat feltételezve – kiszámítható módon változtak ugyan, de a költségeik jelentősen megemelkednek az üzemeltetési oldalon, a béremelések, az általános infláció és az energiaárak emelkedése nyomán, és ez bizony nagyon komoly fenntarthatósági kérdéseket vet fel.

Nevezetesen, hogy egy-egy készítmény mennyi ideig fenntartható a magyar piacon a befogadotti körben?

Szerintem itt most álljunk meg egy pillanatra és gondoljunk bele, hogy miközben napjainkban az élelmiszerektől a mobiltelefonokon át az autókig minden termék ára növekszik, addig a TB által támogatott gyógyszerek ára hosszú-hosszú évek óta változatlan, az euróban kifejezett áruk hosszú évek óta folyamatosan csökken, a valódi áruk pedig a gyógyszeripari adók és visszafizetések levonása után ma már számos esetben a legalacsonyabb Európában. Tényleg úgy gondoljuk, hogy ez így fenntartható? Mostanra egyértelműen eljutottunk a falig és éppen ezért volt különösen nagy jelentősége számunkra Varga Mihály pénzügyminiszter úr nyilatkozatának a gyógyszeripari terhek csökkentésére vonatkozóan, mert ez azt jelenti, hogy mégis van remény a túlélésre, van remény a fenntarthatóságra, és legfőképp van remény a folyamatos hazai ellátás biztosítására 2023 után is. Fontos látni azt is, hogy a gyógyszeriparban hosszú távú terveket építenek. Több mint 10 évig tart egy új gyógyszer kifejlesztése, több mint 10 évig kell finanszírozni ezt a folyamatot, és ezért egy évtizedre előre kell látni azt is, hogy hogyan alakulnak a már meglévő portfólióhoz kapcsolódó bevételek és adóterhek, mikor jelenik meg egy új versenytárs, mikor jár le egy termék szabadalma, hogyan alakul egy termék valós ára. Tudni kell, hogy mikor kell elkezdeni egy új gyógyszer kifejlesztését, és látni kell előre azt is, hogy 10 év múlva mely betegségek fogják a legnagyobb terhet róni a társadalmakra. Nekünk már ma a jövő gyógyszereit kell fejlesztenünk. Mindennek óramű pontossággal kell működnie, és a működési környezetben tapasztalható hirtelen változások általában negatív irányban befolyásolják ezt a folyamatot. Összefoglalva, egy jól működő és társadalmi szinten egészségnyereséget biztosító gyógyszeripar számára három dolog szükséges – a nemzetgazdaság és a gyógyszeripari vállalatok szempontjait egyformán figyelembe vevő fenntartható működési környezet, ennek a hosszú távú kiszámíthatósága, valamint a támogatási rendszer és az új gyógyszerekhez történő hozzáférés rendszerének az átláthatósága. Ezek azok az alapelvek, amelyekre építve megindulhat a párbeszéd és egy olyan új működési környezet építhetünk fel közösen, mely kölcsönösen előnyös mind a magyar államnak, mind a gyógyszeripari vállalatoknak, s melynek legfőbb haszonélvezői a magyar betegek lesznek.

