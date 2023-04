Nagy bejelentés jött a rezsicsökkentésről – Ezért nem csökkent árat a kormány

Májustól sem változik a lakossági rezsicsökkentés tarifarendszere, azaz marad a 752 forintos gázár és a 70 forintos áramár az átlagfogyasztás felett – jelentette be a mai Kormányinfón Gulyás Gergely, noha jócskán csökkentek a piaci árak. A Miniszterelnökséget vezető miniszter egyúttal a céges rezsiszabályokban változtatásokat jelentett be, így a két témát első ránézésre pénzügyi okok miatt kézenfekvőnek tűnne összekötni, de meglátásunk szerint ettől eltérő (pénzügyi) okai vannak annak, hogy maradnak a lakossági tarifák az átlagfogyasztás felett.

Mi a bejelentés?

Két fontos bejelentést is tett a mai Kormányinfón Gulyás Gergely, miszerint:

Az április 30-ig érvényes lakossági rezsicsökkentett gáz- és áramár (102 forint/m3, illetve 36 forint/KWh), illetve az átlagfogyasztás feletti részre meghatározott árak (752,5 forint/m3, illetve 70,1 forint/KWh) is változatlanok maradnak májustól. Előbbi már ismert volt, mert Lantos Csaba energiaügyi miniszter már februárban bejelentette, hogy év végéig maradnak a rezsicsökkentett árak. Az viszont új bejelentés Gulyás mai szavai alapján, hogy az átlagfogyasztás feletti tarifák sem változnak az egész idei év során. A kkv-szektorban alacsonyabb gáz- és áramárakat nyújt az eddiginél a kormány az MVM szerződéseibe való beavatkozással. Itt arról lehet szó, hogy a tavaly nyártól végső menedékes, majd idén januártól vészhelyzeti ellátásba került kis kkv-k, egyházak, alapítványok számára a havonta változó, de összességében még mindig magas árú szerződéses konstrukciókat felülírja a kormány. Ez azt jelentheti, hogy a mostani alacsonyabb piaci gáz- és áramárakat kihasználva új szerződéseket kell kötnie az MVM-nek a jogosult körrel, és ennek nyomán a gázt 10 forinttal olcsóbban kaphatják, az áram esetében pedig 80 forint alatt lesz a tarifa. Azt is ismertette, hogy a tarifakülönbözet terhét az MVM-nek kell viselnie, ami egy 15-20 milliárd forintos veszteséget jelent a cégnek.

Vállalati Energiabeszerzés 2023 Ez a második téma bizonyára szóba került a Portfolio április 18-i Vállalati Energiabeszerzés című konferenciáján, amelyen az MVM cégcsoport két magasrangú képviselője is részt vesz. További részletek itt:

Mi áll a háttérben?

Éppen ebből a 15-20 milliárdos nagyságrendből lehet arra következtetni, hogy a két bejelentés direktben nem függ össze pénzügyileg, azaz nem azért nem csökkenti a kormány a lakosság számára az átlagfogyasztás feletti gáz- és áramárat, mert most egy szűk céges körnek kedvezőbb tarifákat ad. Ehelyett más, sokkal jelentősebb pénzügyi és egyéb okok húzódnak meg a háttérben, és mivel a gázár a lényeges az ügyben, ezért csak erre koncentrálunk:

Pénzcentrum rezsikalkulátor Számold ki, mennyit kell majd fizetned a gázért, áramért 2023 januártól!

Továbbra is komoly, több százmilliárdos méretű veszteséget generál az állami MVM-nek az, hogy a lakossági szegmensben eladott gáz döntő részét (akár 80%-át) 102 forintos változatlan rezsicsökkentett áron kell eladnia, miközben az alábbi ábra azt mutatja, hogy az elmúlt hónapokban ennél sokkal drágábban (akár 400-1000 forint körüli tartományban) vette meg a gázt.

Az alábbi ábra azt mutatja, hogy ha most venné meg a gázt a piacon az MVM, még akkor is 180 forint körüli az ár. Így tehát amint fent rögzítettük: a lakossági értékesítés döntő részén jókora vesztesége lehet a cégnek (a 102 forintos rezsicsökkentett ár miatt), amit csak minimálisan kompenzál a volumen okok miatt az, hogy a korábban drágán, mostanában viszonylag olcsón megvett gázt továbbra is 752 forintért adhatja el az átlagfogyasztás feletti részre.

Ez bizonyára nem takarja be a fenti több százmilliárdos veszteséget, így tehát ez a fő ok amögött, hogy most nem nyúlt a kormány a tarifarendszerhez.

A fentiek mellett az is szerepet játszhatott az átlagfogyasztás feletti részre érvényes 752 forintos gázár meghagyásában, hogy a tavaszi-nyári hónapokban ez talán nem annyira sok családnak jelent kihívást, hiszen a fűtési igény minimálisra esik. Azt, hogy meddig marad ez a magas tarifa, valószínűleg a kormány se tudja biztosra megmondani, hiszen az elmúlt hetekben kétszer már arra figyelmeztetett (itt és itt), hogy ismét emelkedhetnek a piaci gázárak a következő téli feszült ellátási helyzet miatt. Így tehát a stabilan tartott lakossági tarifarendszer az óvatosságot is tükrözi, hogy később ne kelljen esetleg megint emelni az átlagfogyasztás feletti tarifán. Ha pedig remélhetőleg kedvezően alakul a most induló betárolási szezon és az őszi piaci árkörnyezet, akkor az év végi egyszámjegyű infláció eléréséhez az is kapóra jöhet, ha például októbertől csökkenti a 752 forintos tarifát a kormány.

A jövőbeli gázárak körüli bizonytalanság mellett azért is dönthetett a változatlan lakossági tarifa mellett a kormány az átlagfogyasztás felett, mert információink szerint a következő hetekben kerül sor az MVM Csoport hitelminősítéseinek éves felülvizsgálatára, és az egyébként is kifeszített rendszert (amit csak a rezsivédelmi alapból rendszeresen felszabadított összegek tudnak kezelni) valószínűleg nem akarta tovább terhelni. Ráadásul az állami cégcsoportnak a vállalati szegmensben is vannak olyan terhei, például a fent említett vészhelyzeti ellátási kötelezettségből adódóan, amelyekről szintén nem szabad megfeledkezni az összkép szempontjából. (Emellett a különleges földgázkészleten mutatkozó gigantikus nem-realizált veszteség is ott lebeg a rendszer feje felett).

Összességében a fenti tényezők együtt magyarázzák azt, hogy a kormány most, a fűtési szezon végén miért döntött úgy, hogy fenntartja a lakossági tarifát az átlagfogyasztás felett. Az óvatos hozzáállással ugyanis a költségvetés egyébként sem könnyű helyzetét nem nehezíti tovább.

Címlapkép forrása: Getty Images