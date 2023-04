Csúnya héten van túl az orosz rubel - Fájnak az olajszankciók, de van egy érdekes új trend

Az olajársapka, a hatalmas költségvetési deficit híre és egy nagy nyugati cég kivonulásának pénzügyi hatása együtt pénteken egyéves mélypontra küldte a rubelt a dollárral szemben, és heti szinten 5%-os esés volt az orosz fizetőeszköznél, amire 9 hónapja nem volt példa. A rubel vesszőfutása azután kezdett kibontakozni, hogy tavaly decemberben életbe lépett az olajársapka, így tehát a jelek szerint a globális összefogás fáj az orosz fő exportbevételen keresztül az orosz gazdaságnak, igaz az utóbbi napokban az összehangolt OPEC kitermeléscsökkentés hatására meglódult az orosz irányadó olajfajta ára és a 60 dolláros nyugati ársapka fölé ugrott.

Az elmúlt néhány kereskedési napon 5%-os esés alakult ki a rubel dollárral szembeni árfolyamában és a péntek délutáni kereskedésben átmenetileg 83 felett is járt az árfolyam, majd némileg visszaerősödött 82 alá a nap végére. Az alábbi ábra arra mutat rá, hogy a rubel/dollár árfolyam december legelején még 60 körül járt, majd amint december 5-től hatályba lépett az orosz vezetékes olaj EU-ból kitiltásával kapcsolatos szankció (ez alól felmentést kapott Magyarország, Szlovákia és Csehország), illetve a 60 dolláros ársapka a tengeri szállítású olajra, esni kezdett a rubel. Február elején az újabb körös uniós szankció nyomán (a tengeri szállítású orosz kőolajra vonatkozott) 70 körülről indult az újabb rubelesés és az utóbbi napokban lépte át a 80 dolláros szintet, így pénteken egyéves mélypontra esett a rubel éppen aznap, amikor közzétették a hatalmas első negyedévi költségvetési hiányadatot is.

A Reuters devizakereskedői információk alapján azt írta, hogy pénteken a rubel esését az is fokozta, hogy egy orosz vevő dollárt vett a Shell által értékesítendő üzletrész kiegyenlítésére a Szahalin-2 projektben, de a következő hetekben a kereskedők rubelerősödésre számítanak 80 körüli szintig, mert az adófizetési kötelezettség közelgő teljesítéséhez rubelt kell venniük, illetve a világpiacokon emelkedtek az olajárak (összehangolt OPEC-döntés a kitermelés visszafogására). Így az abból várható exportbevétel átváltása is erősítheti az orosz fizetőeszközt, főleg amiatt, hogy az orosz bechmark Urals termék ára szűkülő, már „csak” 22 dollár körüli diszkonton forog az Európában irányadó Brenthez képest és a Reuters, illetve a Neste adatbázisa szerint a legutóbbi napokban az Urals értékesítési ára a 60 dolláros ársapka fölé ugrott.

Az az alábbi hosszabb távú ábra alapján is látszik, hogy a háború tavaly februári kitörését leszámítva a rubel/dollár árfolyam nem járt tartósan a 81 feletti szinten, így különösen érdekes lesz figyelni, hogy ez most is így lesz-e, azaz tényleg visszaerősödik a rubel, vagy ettől eltérő módon most tartósan a 80 feletti tartományban ragad az árfolyam, esetleg tovább emelkedik.

