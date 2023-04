Teljesen eltűnhetnek a magyarok Szlovákiából

Portfolio 2023. április 08. 09:04

A szlovákiai magyarság létszáma a 2021-es népszámlálás adatai szerint 420 ezer volt, ez 30 év alatt jelentős, 150 ezer fős csökkenést jelent. Ennek okait is elemzi a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Területi Statisztika című tudományos folyóiratában megjelent egyik tanulmány. Az elemzés szerint a felvidéki magyarság népességfogyásának okai sokrétűek. Abban egyéb tényezők mellett szerepet játszik a magyarlakta területek gazdasági helyzete, a vegyes házasságban élő magyarok részarányának növekedése. Az asszimilációhoz emellett hozzájárul az is, hogy az elmúlt másfél évtizedben csaknem 50 magyar iskola szűnt meg Szlovákiában, illetve, hogy a köztereket az erős magyar többségű városokban és falvakban is a szlovák nyelv uralja.