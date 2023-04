Meglepő adat érkezett a nyugdíjakról

Nem igaz, hogy a nyugdíjasok terhet jelentenek a költségvetés számára, hiszen jellemzően többet fizetnek be életük során, mint amennyit a nyugdíjba vonulás után kapnak az államtól - írja a 24.hu

Jelenleg 4,691 millió embert foglalkoztatnak Magyarországon és a bruttó átlagfizetés 528 ezer forint. A keresetek után a munkáltatók 13 százalék szociális hozzájárulási adót (szocho) fizetnek, aminek 71,63 százaléka megy (a 2023-as költségvetés alapján) a nyugdíjalapba. A szocho az átlagkeresetre számítva havi átlagban kerekítve 49 ezer forint. A munkavállalótól levonnak 18,5 százalék tb-járulékot, amelyből 10 százalék a nyugdíjjárulék – ez tehát kerekítve havi 53 ezer forint. Az átlagkereset alapján tehát összesen fejenként 102 ezer forint megy most nyugdíjcélra. Ez alapján a csaknem 4,7 millió foglalkoztatottra vetítve

havonta kerekítve 478 milliárd forint a költségvetés nyugdíjcélra megcímkézett bevétele.

Ha ebből csak az öregségi nyugdíjakat fizetnék, akkor az havonta mintegy 415 milliárd forint kiadást jelentene (kerekítve 1,99 millió nyugdíjassal és 208 500 forint átlagnyugdíjjal számolva). Vagyis havi 63 millió forinttal több a nyugdíjcélú bevétel, mint a kiadás - olvasható a portálon.

Ha viszont azzal számolunk, hogy nem csak az öregségi nyugdíjakat, hanem az összes nyugdíjszerű ellátást is ebből a bevételből fizetik, akkor (kerekítve 2,43 millió ellátottal és 190 900 forintos havi ellátási átlaggal) az jön ki, hogy 463 milliárd forint a havi kiadás.

Azaz havonta így is 15 milliárd forinttal több a bevétel.

Magyarországon az emberek átlagban 38 év szolgálati idővel mennek nyugdíjba a KSH adatai szerint, vagyis a havi 102 ezer forint fejenként átlagosan 46,5 millió forint befizetést jelent összesen.

A nők több időt töltenek nyugdíjban, mint a férfiak (hiszen tovább élnek), de átlagosan 10,65 évvel lehet számolni, ami azt jelenti, hogy 26,6 millió forintot kap vissza egy átlagos ember.

A jelenlegi átlagnyugdíjjal számolva akkor kerülhet egálba a nyugdíjcélú befizetés és kiadás, amikor majdnem 84 évesek lettünk

Mindezt figyelembe véve

a nyugdíjasok ma nem terhet, hanem erőforrást jelentenek a költségvetésnek

– mondta Karácsony Mihály a portálnak. Emellett értéket is teremtenek, például önkéntes háztartási munkával, gyerekre vigyázással, illetve nyugdíj melletti munkával is. Valamint adókat is fizetnek, többek között a vásárlásaik során áfát.

