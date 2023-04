Milyen bőrben van a világgazdaság? Jön a friss előrejelzés

A héten mindenhonnan inflációs adatok jönnek, elsősorban ezekre figyelhetnek a befektetők, illetve zajlik majd az IMF tavaszi közgyűlése, melynek apropóján közzéteszik a friss World Economic Outlookot. Így a többi között a magyar gazdasággal kapcsolatos előrejelzését is frissíti a szervezet.

A húsvét miatt a hétfői naptár még üres lesz, utána azonban itthon és külföldön is beindul az élet. Kedd reggel az MNB közli majd az értékpapírok tulajdonosi szerkezetét és a nemzetközi tartalékok március végi állását, emellett megkezdődik az IMF tavaszi kongresszusa, ami egyben a friss World Economic Outlook (WEO) kiadvány megjelenését is jelenti. Ebben többek között a magyar gazdaságra vonatkozó prognózisát is frissíti a Valutaalap.

2023. április 10-16. makronaptár Magyar makrogazdaság április 11. kedd MNB 8:30 Értékpapírstatisztika febr. április 11. kedd MNB 8:30 Nemzetközi tartalékok márc. április 11. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció április 12. szerda 8:30 KSH Infláció márc. április 13. csütörtök 8:30 KSH Építőipar febr. április 13. csütörtök 8:30 KSH Ipar (felülvizsgált) febr. április 14. péntek 8:30 MNB Havi fizetési mérleg febr. április 14. péntek 8:30 KSH Kereskedelmi szálláshelyek forgalma febr. Nemzetközi makrogazdaság április 11. kedd 3:30 Kína Infláció márc. április 11. kedd 11:00 EU Kiskereskedelem febr. április 11. kedd 15:00 IMF World Economic Outlook április 12. szerda 14:30 USA Infláció márc. április 12. szerda 20:00 USA Fed jegyzőkönyv április 13. csütörtök 5:00 KÍna Külkereskedelem márc. április 13. csütörtök 14:00 Németo. Infláció márc. április 13. csütörtök 13:30 EU EKB jegyzőkönyv április 13. csütörtök 14:30 USA Ipari termelői árak márc. április 14. péntek 14:30 USA Kiskereskedelem márc. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Itthon szerda reggel jöhet a hét legfontosabb adata, a KSH az infláció márciusi statisztikáját publikálja. Emellett Amerikában is a friss áremelkedési statisztika jelenik meg, melyre szintén kiemelten figyelhetnek a befektetők, a dollár árfolyamában hozhat kilengéseket. Ahogy az este érkező Fed-jegyzőkönyv is, melyből a jövőbeli kamatpályára vonatkozó utalást próbálhatnak kiolvasni a befektetők.

Az ipar részletes adatai mellett az építőipar februári adata jelenik meg csütörtök reggel, emellett az Európai Központi Bank legutóbbi ülésének jegyzőkönyvére és az amerikai ipari termelői árakra lehet érdemes figyelni.

A hét utolsó munkanapján itthon a turizmus legfrissebb adatai jelennek meg péntek reggel, emellett a havi fizetési mérleg alakulására és az amerikai kiskereskedelmi forgalomra koncentrálhatnak a piaci szereplők.

