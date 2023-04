Benyújtotta a számlát a Roszatom Paks kistestvére után

A Roszatom azt követeli, hogy a finn Fennovoima idő előtt fizesse vissza a neki nyújtott hitelt, amelyet a Hanhikivi, már soha meg nem épülő atomerőmű építésére biztosítottak. A Paks II. atomerőmű kistestvéreként emlegetett létesítményt az orosz-ukrán háború miatt nem építik meg, de a beruházás végig hasonló problémáktól szenvedett, mint a magyarországi bővítés.

Magyarország szempontjából is fontos beruházás volt a finn atomerő, a Hanhikivi-1 építése: a Pyhäjoki mellett épülő létesítmény lett volna az első, a Roszatom által épített nukleáris termelő, amely a Paks II. erőműben is használt VVER-1200-as nyomottvizes reaktorokkal működött volna. A tervek szerint 2024-re a reaktor a finn energiaszükséglet 10 százalékát fedezte volna, de az orosz nukleáris cég képtelen volt határidőre elkészíteni a terveket, hogy azok az Európai Unió szigorú biztonsági előírásainak is megfeleljen, így 2021 áprilisában a Fennovoima áramszolgáltató vállalat bejelentette, hogy az erőmű építése 2023-ban kezdődik, a kereskedelmi üzem pedig 2029-ben indul.

Végül 2022 májusában, az ukrajnai orosz invázió nyomán a finn beruházó végül felbontotta az erőmű építésére a Roszatommal kötött szerződését, mivel a projekt nem haladt, az oroszok a szankciók miatt képtelennek látszottak a kivitelezésre, valamint a finn kormány geopolitikai kockázatot látott Paks II. testvérprojektjében.

Most pedig az Atomenergoprom, a Roszatom leányvállalatának 2022-re vonatkozó, április 10-én közzétett konszolidált pénzügyi kimutatásaiból kiderül, hogy az orosz atomipari cég 920,5 milliót követel vissza a finnektől. A Hanhikivi erőmű hasonló konstrukcióban valósult volna meg, mint Paks II.: az oroszok biztosítottak volna hitelt a beruházásra.

Így magyar szempontból is izgalmas, hogy az Atomenergoprom nemzetközi választottbíróságon keresztül követeli a hitel idő előtti visszafizetését így, hogy a projekt nem valósul meg.

Ezenkívül a Roszatom kártérítést követel a Fennovoima részvényeinek (34 százaléknyi) értékéért a beruházási megállapodás felmondásával kapcsolatban. A nemzetközi választottbírósági eljárásban függőben lévő követelések teljes összege így 3 milliárd euró - számolt be a RIA Novosztyi alapján a Neftegaz.

A Fennovoima szervezet volt felelős a leendő atomerőmű megrendeléséért, tulajdonlásáért és üzemeltetéséért, a RAOS Project (a Roszatom része) pedig a fő beszállító. A projekt teljes költségét 7-7,5 milliárd euróra becsülték.

A Paks II. beruházás ennél is drágább lett volna: mintegy 10 milliárd euróra szerződött a kormány az oroszokkal, ami nagyságrendileg egyedül a 2008-as EU/IMF hitelfelvételhez hasonlítható méretű.

Bár tőzsdei elemmel a Roszatommal kötött paksi szerződés nem rendelkezett, viszont a nemzetközi hitelszerződésnek megfelelően Magyarországnak minden évben 0,25 százalékos rendelkezésre tartási díjat kellett fizetnie az orosz félnek, akkor is, ha a pénzt nem veszi igénybe. Mindenesetre a hitelszerződés körüli civakodás a magyar esetben is borítékolható lenne, ha valamiért jegelnék Paks II.-t.

A Fennovoima és Roszatom közötti vita azért is fontos lehet, mert az elmúlt időszakban az Orbán Viktor vezette kabinettől is több olyan kijelentés érkezett, amely azt jelezte, hogy a beruházásban az oroszok szerepvállalása több ponton is kérdésessé vált. Mivel az erőmű irányító rendszerét a francia Framatome-mal közösen szállító Siemens Energy nem kapott még exportengedélyt a német hatóságoktól, valamint bizonyos elemek esetében felmerül, hogy azokat a Roszatom nem tudja majd leszállítani.

Azóta a kormány több alkalommal is jelezte, hogy próbálják a franciák részvételi arányát növelni a beruházásban, valamint azt is, hogy alternatív lehetőségeket vizsgálnak a megvalósításra. Sőt, erről már tervek is kiszivárogtak egy belsős vállalati magazinban.

Közben az Egyesült Államok is szankciókat vetett ki a Roszatom leányvállalataira, valamint továbbiakat is terveznek, amely a turbinaszigetet szállító GE szerepvállalását egyelőre nem lehetetlenítette el, de ez a jövőben könnyen megváltozhat. Míg az Európai Unió 11. szankciós csomagja is kiterjedhet az orosz atomenergiás cégre.

A Roszatom a Portfolio-t korábban arról tájékoztatta, hogy fővállalkozóként továbbra is elkötelezett a Paks II. beruházás mellett, képes is a vállalt feladatai ellátására.

Címlapkép: A moszkvai székhelyű, atomenergiára szakosodott orosz állami vállalat, a Roszatom logója. Forrás: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images