Csak 30 éves korukra látják reálisnak a magyar fiatalok, hogy saját lakásuk legyen

Magas tandíjak, szürreális albérlet-, rezsi- és élelmiszerárak – manapság nincsenek könnyű helyzetben a fiatalok megélhetés szempontjából. Így talán nem is meglepő, hogy a 16 és 30 év közötti korosztály 79 százaléka tart attól, hogy nem fogja tudni megvalósítani az álmait pénzügyi szempontból – derült ki az OTP Bank Junior célcsoport szokásairól, attitűdjéről készült kutatásból.

Gen Z Fest 2023 Ha te is szeretnél tudatosabban és magabiztosabban mozogni a pénzügyeidben, ott a helyed a Portfolio május 10-i Gen Z Fest konferenciáján, ahol diákként és fiatal felnőttként még a jegyet is kedvezményesen veheted meg! Részletek és jelentkezés itt:

A magyarországi 16-30 évesek döntő többsége úgy véli, sokkal nehezebb a helyzete, mint korábban a szüleiké volt. A bizonytalanság és borúlátás az életkor előrehaladtával, a harmincadik életévhez közelítve nő és az aggodalmak leginkább a pénz körül forognak. A fiatalok nem is attól tartanak legjobban, hogy nem lesz munkájuk, hanem attól, hogy nem fognak a céljaikhoz mérten elegendő összeget keresni. A korosztály 56 százalékának a megfelelő anyagi háttér hiánya már a tanulmányaiban is kisebb-nagyobb akadályt jelent, 35 százalék pedig úgy látja, hogy a pénzügyi problémák megnehezítik családalapítási terveik megvalósítását. A legtöbben 30 éves koruk környékén látják realitását egy önálló lakásnak, illetve annak, hogy felkészültek legyenek a gyerekvállalásra anyagi szempontból.

Talán a körülményeknek is köszönhető, hogy a fiatalok attitűdjében nagyon erősen jelen van a megtakarítás szükségességének gondolata. Tízből nyolc fiatal szerint minél hamarabb el kell kezdeni a megtakarítást, a fiatalok több, mint fele ténylegesen meg is takarít, jellemzően konkrét célokra. A 16-17 évesek 53 százaléka autóra, a 18-24 évesek több mint harmada lakásra vagy autóra gyűjt. A kor előrehaladtával a prioritások kissé változnak, a 25-30 éveseknél a legtöbben már inkább baj esetére, váratlan helyzetekre tesznek félre (35 százalék). Ebből a korosztályból minden harmadik fiatal lakásra gyűjt, amit fej-fej mellett a lakásfelújítás és az autó (28-28 százalék) követ.

A hitelintézet korábbi, 16-24 év közöttiek körében végzett kutatásából az derül ki, hogy bár már a középiskolások többsége dolgozik alkalmi vagy diákmunkában, a legtöbben kapnak zsebpénzt a szülőktől. Az idősebb juniorok is többnyire dolgoznak, vagy jár nekik ösztöndíj, ennek ellenére többük továbbra is kap anyagi támogatást a szüleitől. Sőt, a család időnként megtakarítással is támogatja ezt a korosztályt.

Címlapkép forrása: Getty Images