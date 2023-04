Megszólaltak az elemzők az inflációs adatról, nem sok jót tudtak mondani

Felemás inflációs adatok jelentek meg szerda reggel, hiszen ugyan tovább csökkent márciusban az áremelkedési ütem, de a vártnál kisebb mértékben. Ráadásul az MNB alapmutatói is azt erősítik meg, hogy a dezinfláció szerkezetében vannak rossz hírek.

Az infláció szerkezete többé-kevésbé megfelelt a vártnak – emelte ki Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője. Az élelmiszerek havi szinten 1,5 százalékkal drágultak, éves indexük pedig 42,6 százalékos volt. Bár némely élelmiszer-termékcsoportban már árcsökkenést mért a KSH, az 1,5 százalékos havi áremelkedés továbbra sem tekinthető alacsonynak.

Továbbra is úgy látjuk, hogy a tavalyinál visszafogottabb élelmiszerdrágulás összességében támogatni tudja majd az idei évre várt dezinflációt, azonban a mostani adat azt sugallja, hogy az árak emelkedésének fékeződése a korábban gondoltnál jóval lassabban megy majd végbe

– tette hozzá Nyeste Orsolya. Szerinte egyre több jel mutat arra, hogy dacára a globális élelmiszerárak fékeződésének, nálunk a fogyasztói kereslet visszaesése hozza el a dezinflációt ebben a termékcsoportban.

Az Erste Bank szakembere szerint a szolgáltatások 1,9 százalékos havi áremelkedése is kellemetlen hír, sőt, a mostani adatnak ez a legnagyobb negatív meglepetése, s vélhetően ez járult hozzá leginkább a maginfláció emelkedéséhez is. Mivel a szolgáltatások áralakulása a várt dezinfláció sebességére nézve is fontos indikációs erővel bír, ebből szempontból sem túl jó optikájú a márciusi szolgáltatás részindex.

Az élelmiszerárak emelkedése már lassulást mutatott, azonban az elmúlt hetekben bejelentett árcsökkentések hatása még nem jelent meg az inflációban, így az a következő hónapokban várhatóan már mérsékelheti az inflációt – tette hozzá Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője. Szerinte a következő hónapokban bázishatások, az üzemanyagárak folyamatos csökkenése és egyes élelmiszertermékekre bejelentett árcsökkentés miatt az infláció fokozatos, majd az év közepétől meredek mérséklődésére számíthatunk. Így továbbra is azt várja, hogy az év végére egyszámjegyű lehet az áremelkedési ütem.

Habár a fő inflációs mutató alacsonyabb lett márciusban, mint a februári érték, némi túlzással élve a csökkenés statisztikai hibahatáron belüli

- kommentálta az adatot Virovácz Péter, az ING Bank elemzője. Szerinte a márciusi adatra aligha lehet rásütni azt a bélyeget, hogy érdemi változás zajlik az inflációs folyamatokban.

Januárban azt mondtuk, hogy meglehetősen rossz irányt vett a fő inflációs mutató összetétele és bár ebben a február enyhülést hozott, úgy tűnik a trendek mégis inkább a kedvezőtlen januári folyamatok felé húznak. Jelenleg ugyanis lényegében a maginflációs kosáron kívüli, gyakori árváltozással jellemezhető tételek húzzák lefelé az inflációt, miközben a tartósabb inflációs folyamatok erősödnek. Erre utal az is, hogy a maginfláció havi és éves alapon egyaránt gyorsult – olvasható Virovácz elemzésében.

Ez alapján már kevésbé magabiztos az a kijelentés, hogy láttuk az infláció csúcsát

- tette hozzá az ING szakembere. Ugyanakkor még mindig úgy látja, hogy van esélye annak, hogy az év végére 10 százalék alá mérséklődjön az áremelkedési ütem.

A mai inflációs adat fényében a monetáris politika számára nem maradt más, mint továbbra is türelemmel figyelni a beérkező adatokat és kivárni a kamatvágási ciklus megkezdésével, legalább júniusig. A maginfláció erősödésével szertefoszlottak azok a vágyálmok, hogy rövid időn belül érdemben csökkenteni lehet a kamatokat – tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images