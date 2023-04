Tovább esett a lakossági gázár, ami fékezte az inflációt, pedig nem is nyúlt a rezsiszabályokhoz a kormány

A februári 191 forintról márciusban 173 forintra esett a háztartási vezetékes gáz egy köbméterének átlagára - derült ki a KSH ma reggel közzétett részletes inflációs adatbázisából, ami kalkulációink szerint a havi inflációs mutatót 0,2%-ponttal lejjebb húzta. Éves szinten azonban még mindig 63%-kal drágább a vezetékes gáz, így ez a teljes magyar inflációs mutatót 1,4%-ponttal felfelé húzta. Ezek mellett az is különösen érdekes, hogy a piaci gázárak esése mellett is rendületlenül emelkedik a PB gázpalack cseréjének díja: a 8030 forintos átlagár 47%-kal magasabb, mint egy éve.

A vártnál kisebb mértékben csökkent márciusban a magyar infláció, de ezzel együtt is fontos volt az, hogy a háztartási energia tételek körében legnagyobb súlyú vezetékes gáz KSH által kimutatott országos átlagára 173 forintra csökkent. Ebben - amint már megírtuk - az enyhe idő és a lakossági spórolás együtt játszott szerepet, mert így egyre több család fért be a saját fogyasztásával a kedvezményes limit alá. Így tehát hiába maradt változatlan a lakossági tarifarendszer (a kedvezménes limitig 101 forint a gázár, felette 752,5 forint, és a friss bejelentés szerint ez marad az egész év végéig), a háztartások tényleges fogyasztása igenis rángatja az országos becsült átlagárat, azon keresztül pedig az inflációs mutatót. A KSH által most mért 173 forintos átlagár éves szinten még mindig 71%-os átlagos drágulást jelent.

A háztartási energián belül az elektromos energiának a második legnagyobb a súlya, és itt nem mért árváltozást a KSH se az általános, se a vezérelt áram áránál: előbbi 46 forintba került KWh-nként, utóbbi 34,5 forintba. Mindez azt jelenti, hogy éves szinten rendre 26%-os, illetve 48%-os az áremelkedés.

Amint fent jeleztük: különösen érdekes a piaci gázárak esése mellett az, hogy közben a 11,5 kg-os sztenderd gázpalack cseredíjának országos átlagára immár 8030 forintra emelkedett, ami 47%-os áremelkedést jelent.

Mindezek mellett fontos az is, hogy a tél végéhez közeledve, a fűtési igény alábbhagyása mellett a brikett és a tűzifa országos átlagára végre csökkenni tudott, előbbi ráadásul jelentően: 21 ezer 190 forintról, 19 ezer 50 forintra mázsánként, utóbbinál viszont csak kis árcsökkenést mért a KSH 8870 forintról 8770 forintra szintén mázsánként. A brikett ára éves szinten így már „csak” 81%-os emelkedést mutat, a tűzifa pedig 75%-osat.

