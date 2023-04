Kicsit szépített a magyar építőipar, de az összkép továbbra is borús

Portfolio 2023. április 13. 09:58

Havi alapon 1,9%-kal nőtt februárban az építőipar termelése szezonálisan és munkanaphatással kiigazítva, de éves szinten 11,8%-kal esett, ha pedig a 2015-ös szinthez nézzük, akkor továbbra is oldalaz az ágazat kibocsátása – derült ki a KSH csütörtöki adataiból. A kilátások borúsak, mert az új szerződések volumene és éves indexe jócskán esik, ami lehúzza a teljes szerződéses állományt is, és ezt tovább ronthatja az év során, hogy egyelőre kénytelen magasan tartani a kamatokat az MNB, illetve az EU-pénzek érkezése körül is tartós bizonytalanság mutatkozik.