Már nem olyan szívesen üdül a magyar

2023 februárjában a magyarok 13%-kal kevesebb vendégéjszakát töltöttek belföldi kereskedelmi szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. A külföldiek által idehaza eltöltött vendégéjszakák száma viszont 17%-kal növekedett. Igaz, ez csak a fővárosi számokat javította, vidéken egyértelmű csökkenés látszik.

A KSH számaiból kibontakozó tendencia alapján elmondhatjuk, hogy a belföldi turizmus elérte a koronavírus-válság előtti szintet, ám azóta stagnál, sőt, inkább már enyhén csökken. A külföldiek látogatása épp ezzel ellentétes trendben van: a vendégéjszakák száma nem érte el a Covid előtti időszakban látottat, viszont még emelkedik. Itt is látható azonban a romlás: mostanra a korrekció tempója alacsonyabb lett.

A belföldi forgalom csökkenése több okra vezethető vissza. Egyrészt a szálláshelyek (főként az energiaárak elszállása miatt) jelentősen drágultak, másrészt az általános infláció is csökkenti a vásárlóerőt. Arra sajnos nincs adatunk, de feltételezhetjük, hogy a magyarok külföldi utazásai is élénkülőben vannak, akik a lezárások időszakában a belföldi utazásokat választották, most már újra választhatják a határon túli desztinációkat.

Mivel a külföldiek fő magyar utazási célpontja a főváros, ezért a vendégforgalom Budapesten növekedni tudott tavaly februárhoz képest. Eközben vidéken a belső vendégforgalom hagy nyomot a számokon, ezért visszaesés figyelhető meg.

A jelentős drágulás miatt a vendéglátóhelyek árbevétele a forgalom csökkenése ellenére is gyorsan növekedett. A szállásdíjakból befolyó bevétel 41%-kal, a vendéglátásból származó pedig 46%-kal emelkedett tavaly februárhoz képest.

Címlapkép: Getty Images