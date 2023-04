Drámai zuhanáson van túl a magyar áramfogyasztás - De mi van a háttérben?

2023 első negyedévében közel 7,2 százalékkal csökkent a hazai áramfogyasztás a Mavir adatai szerint, ami az 1988-tól rendelkezésre álló részletes adatok alapján legalább az elmúlt 35 évben, de feltételezhetően ennél jóval messzebb visszatekintve is a legnagyobb első negyedéves zuhanás éves összevetésben.

Márciusban is folytatódott a hazai áramfogyasztás csökkenése. A Mavir adatai szerint az év harmadik hónapjában 8,2 százalékkal volt kisebb a magyar villamosenergia-rendszer bruttó felhasználása (3806,4 GWh), mint egy évvel korábban. A márciusi villamosenergia-felhasználás több mint 10 százalékkal elmarad a Mavir által előzetesen várt értéktől (4238,27 GWh) is.

Forrás: Mavir

Az átvitelirendszer-irányító napi adatgyűjtésén alapuló statisztika tehát még nagyobb visszaesésről tanúskodik, mint az Energiaügyi Minisztérium pénteken kiadott közleményében szereplő -7,9 százalékos érték. A Mavir statisztikája abban is eltér a minisztériumi kommunikációtól, hogy míg utóbbi 11 hónapja tartó csökkenésről szól, addig a Mavir adatai alapján "csak" 10 hónapos szériáról van szó.

Az eltérés egyik lehetséges magyarázata, hogy míg a Mavir részletes statisztikája nem tartalmazza a háztartási méretű (HMKE) naperőművek és a saját célra termelő erőművek termelését, addig a szaktárca MVM Csoportra hivatkozva közölt adatai valamilyen módon figyelembe vehetik ezt a hatást is. Ennek ugyanakkor ellentmondani látszik, hogy az eddigi gyakorlat szerint a "HMKE-hatást" a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a lezárt éves adatra vonatkozóan, jóval az előzetes értékek megjelenését követően szokta felbecsülni. Ennek megfelelően egyelőre még a 2022-es évre vonatkozó végleges éves adat sem jelent meg, legalábbis a Mavir minden releváns mutatóra kiterjedő adatközlésében ennek még nincs nyoma.

A Mavir adatainál maradva, 2023 eddig eltelt három hónapjában a magyar villamosenergia-rendszer (VER) teljes bruttó felhasználása 11 621,9 GWh volt, amely 7,17 százalékkal kisebb a 2022 első negyedéves fogyasztásnál. Ez ugyan több ok (gáz- és árampiac eltérő ciklusa és árazása, hatósági árszabályozás különbségei, elektrifikáció) miatt jóval kisebb, mint a földgázfelhasználásban mért 23,3 százalékos zuhanás, azonban így is rendkívülinek mondható.

Valamennyi negyedévet figyelembe véve azonban a korábbi évekből ennél jelentősen gyengébb negyedéves fogyasztási adatokat is találhatunk. 1991 harmadik negyedévében például közel 11 százalékkal, 1992 második negyedévében megközelítőleg 8,7 százalékkal, 2009 második negyedévében csaknem 9,3 százalékkal, 2020 második negyedévében pedig több mint 9,4 százalékkal csökkent az országos villamosenergia-felhasználás a megelőző év hasonló időszakához képest.

Forrás: Mavir

A Mavir adatai szerint márciusban tizedik hónapja tartó negatív trend már jóval hosszabb, mint a koronavírus-járvány következtében a 2020. április-szeptemberi időszakban regisztrált hathónapos folyamatos csökkenés, de egyelőre még elmarad a 2008-as válság hatására azon év októberétől 2009 novemberéig tartó 14 hónapos sorozattól. A rekordot ilyan szempontból a rendszerváltás időszaka tartja, amikor a szocialista nagyipar összeomlása miatt 1991 márciusától 1993 februárjáig 24 hónapon át minden egyes hónapban csökkent a hazai áramfogyasztás éves összevetésben.

A tartós és jelentős mértékűnek mondható esést részben a korábbinál magasabb energiaárak motiválják a lakosság és a vállalatok, illetve intézmények körében is, melyek fogyasztásuk és gazdasági aktivitásuk önkéntes vagy kényszerű visszafogásával reagálnak a költségek emelkedésére. A felhasználást ugyanakkor - a földgázfogyasztáshoz hasonlóan - érdemben befolyásolja a külső hőmérséklet alakulása is, márpedig az elmúlt hónap havi átlaghőmérséklete (8,3 Celsius-fok) kereken 2 fokkal meghaladta a tavaly márciusit, ami a fűtési, ezáltal az áramigényt is mérsékelte.

Az adat értékeléséhez azt is érdemes figyelembe venni, hogy a 2022 márciusi 4145,3 GWh-s érték legalább az elmúlt 35 év, de nagy valószínűséggel a valaha volt legmagasabb magyarországi márciusi áramfogyasztását jelöli. A tavalyi évkezdet egyébként is erős volt ilyen szempontból, hiszen március mellett januárban (4470,9 GWh) és áprilisban (3728,9) is megdőlt az adott hónapra vonatkozó felhasználási rekord, annak ellenére is, hogy akkor már tartott a piaci, nem hatóságilag szabályozott (rezsicsökkentett) energiaárak emelkedése.

Az egyéb meghatározó tényezők között a fogyasztás esésének mértékét korlátozhatta a Magyarországon is megfigyelhető elektrifikációs trend, ezen belül például a hőszivattyúk, egyéb elektromos berendezések és villanyautók terjedése, ahogyan tehát a háztartási méretű napelemes rendszerek térnyerése is befolyásolja a felhasználást. A legfrissebb rendelkezésre álló végleges adat szerint 2021-ben ez a HMKE-hatás éves szinten 1871,1 GWh-val, megközelítőleg 4 százalékkal húzta fel az előzetes éves energiaigényt. Mivel azóta a szóban forgó erőművek beépített teljesítőképessége és termelése jelentősen nőtt, így ez a hatás is több százalékponttal magasabb lehet.

