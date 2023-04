Korai a megkönnyebbülés: csúnya meglepetést okozhat még az infláció

Meglepően nagyot esett az inflációs főmutató márciusban az Egyesült Államokban, az ipari termelői árak pedig egyenesen csökkentek. A piac örült az adatközlésnek, a dollár gyengült, a részvénypiacok emelkedtek a hírre. A maginflációs adatok viszont továbbra is aggasztóak, és figyelembe véve az egyéb indikátorokat (például a munkaerőpiacot), nagyon korai lenne még elhinni, hogy a Fed idén év végén már kamatcsökkentésbe kezdhet.

Esik az amerikai infláció, de csalóka az adat

Kedvező volt a héten a piaci hangulat, a fontos adatközléseket kitörő örömmel fogadta a piac. A héten tették közzé a márciusi inflációs számokat, a főmutató valóban jelentős esést mutatott. Az éves infláció 5%-ra mérséklődött márciusban az előző havi 6%-ról, ami az elemző várakozásokat is alulmúlta: a nagy előrejelzők mediánja 5,1-5,2% környékén volt.

Havi bázison még komolyabb volt a dezinfláció mértéke, 0,1%-kal nőttek az árak márciusban februárhoz képest. Ez már az alatt a szint alatt van, ami az éves 2%-os áremelkedéssel összhangban van, ez utóbbit tekinti a Fed célszintnek az inflációban. Januárról februárra még 0,4%-os volt a havi áremelkedés mértéke, tehát márciusban tényleg komoly volt a lassulás. Az adatközlés tehát alátámasztja az infláció meredek csökkenésére vonatkozó várakozást, messze van már a tavaly júniusi 9,1%-os infláció. Az inflációs helyzet pozitív olvasatát támogatta még a héten érkezett márciusi termelői árindex is, a nagykereskedelmi árak ugyanis havi bázison 0,5%-kal csökkentek.

elsőre örülnünk kéne az inflációs adatoknak, de ez még nagyon korai lenne.

A maginfláció tovább nőtt: márciusban 5,6%-os volt az éves maginfláció, ami meghaladta a februári 5,5%-ot. Havi bázison is gyorsult az áremelkedés, 0,4%-kal drágultak a magindexben szereplő javak az USA-ban, ami sokkal magasabb, mint a Fed által kívánatosnak tartott 0,17% (ekkora havi infláció mellett jön ki az éves 2%).

A maginfláció immár magasabb, mint a főmutató. Utóbbi határozott esését elsősorban az okozza, ami tavaly a komoly emelkedést kiváltotta: a kínálati tényezők változása. A recesszió után – amit a koronaválság okozott – természetesnek tekinthető némi refláció, de a koronavírus-járvány olyan szintű zavart okozott a kínálatban, hogy a (fiskális és monetáris válságkezelés által támogatott) masszív kereslettel nem volt összhangban, az egyensúly elmozdulása pedig 40 éve nem látott inflációt hozott. Azzal, hogy a kínálati problémák mérséklődnek, az inflációs főmutató is esik.

Ezzel szemben a maginfláció nem tartalmazza a volatilis árú élelmiszerek, autók és energia árváltozását, ennélfogva jobban megragadja az infláció keresleti aspektusát. Az, hogy a maginfláció tovább emelkedik, kifejezetten aggasztó, arról árulkodik ugyanis, hogy a gazdaságban erős a kereslet, a fogyasztók egyelőre nem fogják vissza érdemben a költéseiket. A keresleti infláció általában makacsabb jelenség, mint a kínálati, utóbbi az ellátási problémák helyreállásával általában magától rendeződik, ha közben nem alakul át keresleti inflációvá – amelyre most nagy esély van az USA-ban.

Inkább rossz, mint jó a helyzet, a piac mégis örül

A főmutató esése tehát jelenleg másodlagos: hiába esik határozottan, ha a maginflációs nyomás nem mérséklődik, akkor hamarosan az inflációs főmutató is beragad jóval a jegybanki célszint fölött, és további emelkedésnek indulhat. Jelenleg tehát inkább a maginflációra, azon belül is főleg a havi bázisú maginflációra kell figyelni, semmint az éves bázisú főmutatóra.

A frissen érkezett inflációs adatokat tehát inkább kedvezőtlennek, mint kedvezőnek kell értékelni.

A befektetők nem így vannak ezzel, az adatközlés után emelkedésbe kezdtek a részvénypiacok az Egyesült Államokban (főleg a PPI-adat adott nagy lökést a piacoknak). Emellett a dollár gyengülése előtt is megnyílt a tér, az euróval szemben átvitte az 1,1-et a jegyzés csütörtökön, és pénteken még innen is tovább gyengült.

A dollárgyengülés és a részvénypiaci emelkedés mögött az a várakozás áll, hogy az erőteljes dezinfláció miatt a Fednek már nem kell tovább emelnie a kamatokat, és hamarosan elkezdődhet kamatcsökkentés is. Érdekesség, hogy a kamatpályára vonatkozó várakozások még emelkedtek is a márciusi szinthez képest, akkor az amerikai bankcsődök miatt alacsonyabb kamatpályát vártak a befektetők, mint ma. A ma árazott kamatpálya viszont még mindig jóval alacsonyabb, mint a bankcsődök előtt.

Könnyen lehet, hogy a piac a bankrendszer felől érkező negatív hírek hiánya miatt most tudott csak valójában örülni a várható monetáris politikai fordulatnak, amely egyébként paradox módon pont a bankokkal kapcsolatos aggodalom miatt jelent meg a horizonton (erről a jelenségről írt kiváló cikket a Portfolio-ra Jónap Richárd, a Concorde portfóliómenedzsere). A következő ülésre még 25 bázispontos emelést vár a piac, év végére viszont már 4,5%-ra csökkenhet a kamatszint (pontosabban a 25 bázispont széles kamatsáv teteje) a májusban tetőző 5,25%-ról a piac szerint.

Az amerikai kötvényhozamok ennek megfelelően oldalaznak. Amikor a kamatvárakozások a bankproblémák miatt jelentősen eltolódtak lefelé március elején, a hozamok meredek esést produkáltak 1-2 nap alatt. Azóta nincs érdemi csökkenés sem a rövidebb, sem a hosszabb hozamokban. A kétéves hozam 5-ről 4%-ra történő márciusi esését nem követte korrekció. (A hosszabb lejáratok eleve kevesebbet estek, a kamatvárakozásokra a rövidebb lejáratok érzékenyebbek.)

A hozamszintek változatlansága annak köszönhető, hogy március elejéhez képest nem csökkentek a kamatvárakozások. Ez a változatlanság ne legyen megtévesztő: ez ugyanúgy a piac optimizmusát tükrözi az inflációval kapcsolatban, mint a dollár és a részvénypiacok mozgása, csak a hozamok sokkal jobban tapadnak a kamatvárakozásra, míg a deviza- és részvényárfolyamokat nagyobb mértékben képes mozgatni magának az érzületnek a változása, minden egyéb tényező mellett, ami a hozamokba nem épül be. Ne feledjük: az amerikai hozamok még minden lejáraton a március eleji szint alatt vannak, akkor ráadásul egy emelkedő trend tört meg látványosan.

nem feltétlenül indokolt viszont a magabiztos várakozás a kamatvágásra vonatkozó ilyen maginflációs adatok láttán.

A befektetők nem tévedhetetlenek (láttuk ezt tavaly is): amennyiben a maginfláció a következő hónapokban is magas lesz, újraébredhetnek a Fed emelésével kapcsolatos aggodalmak, a vágásra vonatkozó várakozások pedig időben kitolódhatnak. És akkor a dollár gyengülése is elakadhat, a részvénypiacokon fennmaradhat a nyomás.

Az adatok egyelőre nem túl meggyőzőek

A következő inflációs közlésre egy hónapot kell várni, addig a különféle inflációs indikátorokra kell támaszkodnunk. Az első és legfontosabb a munkaerőpiac. Múlt pénteken közzétették a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak létszámának (NFP) változását, amely alapján továbbra is jelentősen bővül a foglalkoztatottság. Márciusban 236 ezer új munkahely keletkezett, idén pedig összesen több mint 1 millió.

A Fed célja, hogy a foglalkoztatottság növekedése lassuljon. Sőt, előrejelzéseiből látszik, hogy a jegybak a munkanélküliség nagyjából 1%-pontos emelkedését tartaná kívánatosnak ahhoz, hogy az infláció a 2%-os célszintre csökkenjen. Ettől egyelőre távol vagyunk, a bérkiáramlás erőteljes növekedése a kereslet további erősödése felé hat. A foglalkoztatottak létszámával együtt a bérek is jelentősen nőnek, a béremelkedés mértéke minden mutató szerint meghaladja a korábbi évek átlagát (abban már ellentmondás van az egyes mutatók között, hogy a bérdinamika erősödik-e, vagy lassul, pedig ez is egy kulcskérdés most).

Eközben vannak az amerikai gazdaság lassulására utaló jelek is. Az ipari beszerzésimenedzser-index 50 pont alatt jár, a kiskereskedelmi forgalom márciusban havi szinten 1%-ot esett (ez utóbbi a fontosabb). Ezek az adatok azt mutatják, hogy a gazdaság lassul, amit akár a Fed monetáris szigorítása is okozhatott. Azt pedig még nem tudhatjuk, hogy a kiskereskedelmi forgalom visszaesése tartós-e, és az sem biztos, hogy ettől várhatjuk az infláció csökkenését – lehet ugyanis, hogy a kereskedők áremeléssel kompenzálják a csökkenő forgalmat (Európában például az ING szerint a profithányad emelkedése okozott inflációt főleg), és ha a bérdinamika továbbra is ilyen erős lesz, akkor ezt meg is tehetik.

Optimizmursa a frissen közölt inflációs és az egyes inflációs indikátorok ismeretében tehát inkább nincs ok. Az év végi kamatcsökkenésre vonatkozó várakozásokat sem lehet kőbe vésni, rengeteg ugyanis a bizonytalanság: a maginflációs nyomás nagyon aggasztó; a munkaerőpiac rendkívül feszes; a dezinflációt nem segíti a dollárgyengülés sem; és még az sem vehető biztosra, hogy a bankrendszer megingásának hatása lesz a hitelezésre – utóbbi pedig rendkívül fontos szempont, az önmaguktól szigorodó pénzügyi feltételek mellett ugyanis a Fed alacsonyabb kamatszintet is fenntarthat.

Persze az nem kérdés, hogy a piacnak igaza lesz a kamatvágással kapcsolatban, a kérdés csak az, hogy mikor.

A Fed nyilvánvalóvá tette, hogy idő előtt nem fognak kamatot vágni. A jegybank nem szeretné elkövetni azt a hibát, amit az 1970-es években, amikor idő előtti kamatvágása után újra megindult az infláció felfelé. Akkor végül 20% környékére kellett emelni az irányadó kamatot, hogy az infláció mérséklődjön, a gazdaság pedig recesszióba zuhant. A Jerome Powell-féle Fed a recessziót gond nélkül bevállalná, ez már nyilvánvaló, így ha csak nem repedezik tovább a bankrendszer, a Fedet semmi nem fogja megállítani abban, hogy letörje az inflációt (ha pedig tovább repedezik, akkor azzal vélhetően infláció is mérséklődni fog).

Ennélfogva csak az lehet vita tárgya, hogy a jegybank még idén vagy csak jövőre fog-e kamatcsökkentésbe. A korábbi tapasztalatok szerint a kamatemelés időben elnyújtva fejti ki hatását. Nem tudjuk, hogy az év második felében – amikorra a piac kamatvágást vár – ez megtörténik-e, de nagy nyugalommal kijelenthető, hogy ha akkor nem, a következő év első felében legkésőbb már meg fog. Az infláció mérséklődésével már a jövő hónapban pozitív lehet a reálkamat, amelyet a Fed addig tervez fenntartani, amíg az infláció nem mérséklődik egyértelműen. Lehet, hogy erre több hónapot kell várni, mint ahogy a piac most azt gondolja, de ha ez a csalódás esetleg átmeneti dollárerősödést és a hozamok újbóli emelkedését hozza, az már alighanem csak egy átmeneti állapot lesz, mielőtt legalább részben visszatérünk a korábbi években megszokott alacsony infláció – alacsony kamat világához.

Címlapkép: Getty Images