Elkeserítő híreket kaptak a magyar nyugdíjasok

Portfolio 2023. április 16. 07:30

A héten jelent meg a márciusi inflációs adat Magyarországon, amely kifejezetten csalódást keltő a nyugdíjasok szempontjából, több szempontból is. A nyugdíjas infláció továbbra is magas szinten ragadt be, de ami talán még ennél is kedvezőtlenebb fejlemény: a friss áremelkedés fényében egyes elemzők tovább emelték az idei évre vonatkozó inflációs várakozásukat. Vagyis a nyugdíjasoknak év elején juttatott 15%-os emelés kezd szerény mértékűnek tűnni.