Katarktikus fordulat történt a gázpiacokon

Mind az európai, mind az ázsiai gázpiacokon túlkínálat alakult ki LNG-ből. A tankerek sokszor a tengeren várakoznak, hogy végre dokkolhassanak. A TTF-en a fronthavi jegyzés már február vége óta 50 euró alatt van, a jelek szerint pedig továbbra is lent maradhatnak a szerződésárak.

A globális földgázpiacon jelenleg túlkínálat van, ami mind Európában, mind Ázsiában alacsonyabb árakat eredményez. Ez az elmúlt évben ritkaság számba ment, amióta az ukrajnai háború megzavarta az energiapiacokat, és Európa gyorsan alternatív ellátási forrásokra kellett, hogy átálljon.

Most azonban az enyhe téli időjárás és a fogyasztás csökkentésére irányuló erőfeszítések miatt Dél-Koreától Spanyolországig növelni tudják a gázkészleteket. Ennek eredményeképpen a cseppfolyósított földgázzal megtöltött tartályhajók, amelyek a vezetékes orosz gázellátást váltott ki, most gyakran küzdenek a kikötői helyekért, és hetekig a tengeren vesztegelnek - számolt be a Bloomberg.

A gáz iránti kereslet jellemzően a fűtési szezon végével csökken, mielőtt a nyár későbbi részében a melegebb időjárás megnöveli a hűtési igényeket. Az energiahordozót ekkor többnyire tárolják, hogy felkészüljenek a következő szezonra. Idén az újratöltési munkálatok Európában már augusztus végén befejeződhetnek.

Vállalati Energiabeszerzés 2023 Az energiapiaci kilátásokról és a legfontosabb fejleményekről bővebben is szó lesz szakmai konferenciánkon!

Azonban a nyár folyamán bekövetkező szélsőséges hőség és aszályok fellendíthetik a fogyasztást. A harmadik negyedév elejére az importőrök elkezdenek felkészülni a télre, ami felerősítheti még a versenyt az LNG-szállítmányokért.

Bár a gázárak Európában és Ázsiában a tavalyi csúcsról lezuhantak, még mindig jóval az elmúlt tíz év átlaga felett vannak. Ez esetleges aggodalmakat jelez, hogy a jelenlegi túlkínálat megszűnhet, de az olcsóbb gázköltségek további keresletet gerjeszthetnek. Az ellátásban bekövetkező bármilyen kisebb zavarnak azonban jelentős hatásai lehetnek, mivel az európai gázegyensúly sokkal törékenyebb.

Viszont február vége óta tartósan 50 euró/megawattóra alatt maradtak a TTF-en a fronthavi jegyzések, hétfőn késő délután például csak 41,8 euró volt a szerződésár. A 2023 május-szeptember közötti időszakra is 43,100 megawattórán állt a kurzus.

Címlapkép: Getty Images.