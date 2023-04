Mennyit ver a magyar infláció Európára?

Nem lesz túl gazdag a hét eseményekben, de azért így is jönnek fontos makroadatok. Az Eurostat közzéteszi a végleges inflációs rangsort az EU-ban, kiderül belőle, hogy a magyar infláció mennyivel veri az EU-s átlagot és a többi országot. Emellett jönnek konjunktúraindexek a legnagyobb gazdaságokból, tehát azért lesz mire figyelni.

Hétfőn idehaza nem érkezik fontos adatközlés, külföldön is csak Chritstine Lagarde ma esti beszédére érdemes figyelni. Kedden aztán jönnek már az adatok: az MNB a statisztikai mérleg adatait és a nemzetközi tartalékokat is közli márciusból, külföldön pedig kínai GDP-adatot és a brit munknaélküliséget is közlik. Az amerikai lakásépítési engedélyeket is érdemes figyelni, azon látszik ugyanis, hogy a Fed kamatemelései éreztetik-e már a hatásukat.

2023. április 17-23. makronaptár Magyar makrogazdaság április 18. kedd 8:30 MNB Statisztikai mérleg márc. április 18. kedd 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok márc. április 18. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció Nemzetközi makrogazdaság április 17. hétfő 19:00 EU Lagarde-beszéd április 18. kedd 4:00 Kína GDP Q1 április 18. kedd 8:00 UK Munkanélküliség febr. április 18. kedd 14:30 USA Lakásépítési engedélyek márc. április 19. szerda 6:30 Japán Ipar febr. április 19. szerda 8:00 UK Infláció márc. április 19. szerda 11:00 EU Infláció (felülvizsgált) márc. április 19. szerda 20:00 USA Fed bézs könyv április 20. csütörtök 3:15 Kína Kamatdöntés április 20. csütörtök 8:00 Németo. Ipari termelői árak márc. április 20. csütörtök 13:30 EU EKB-jegyzőkönyv április 20. csütörtök 14:30 USA Heti segélykérelmek április 20. csütörtök 16:00 EU Fogyasztói hangulat ápr. április 21. péntek 1:30 Japán Infláció márc. április 21. péntek 9:15 Franciao. BMI ápr. április 21. péntek 9:30 Németo. BMI ápr. április 21. péntek 10:00 EU BMI ápr. április 21. péntek 15:45 USA BMI ápr. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Szerdán a brit infláció mellett figyelni kell a japán ipari adatokra, ez a két közlés leginkább azoknak lehet érdekes, akiknek font- vagy jenkitettségük van. A Fed bézs könyve viszont a világ minden befektetőjének fontos üzenetet küldhet.

Csütörtökön az EKB legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét ismertetik, ami azért is érdekes, mert az volt a jegybank első kamatemelése a bankpánik után. Akkor az EKB 50 bázisponttal emelte meg az irányadó kamatot, előretekintő iránymutatást viszont nem adtak. Érdemes még nézni az amerikai heti segélykérelmek alakulását szinten a monetáris politika szempontjából, és az európai fogyasztói hangulat is megér egy említést.

Pénteken BMI-dömping lesz: Franciaországban, Németországban és az USA-ban is közzéteszi az S&P Global a beszerzésimenedzser-indexeket. Ezen kívül jön még egy japán inflációs adat is, ami azért különösen érdekes, mert a japán jegybank vezetését most veszi át az új elnök, aki a hírek szerint hozhat némi fordulatot a monetáris politikában.

