Nagyot nőttek az AutoWallis eladásai az év elején

Erős startot vett az AutoWallis értékesítése az első negyedévben, így továbbra is jelentősen meghaladja a csoport teljesítménye az iparági átlagot. A vállalat közel megduplázta az értékesített gépjárművek számát, ami így elérte a 13 800 darabot. A növekedést akvizíciók támogatták, de az organikus növekedés is erős volt.

Négy rekordév után újabb erős értékesítési számokkal indította az évet az AutoWallis Csoport, miután 2023 első negyedévében közel a duplájára (+86,2%), 13 800 darabra növelte az értékesített gépjárművek számát a tavalyi év azonos időszakával összehasonlítva.

A legnagyobb növekedés ezúttal is a Nagykereskedelmi Üzletágban volt, miután ebben a szegmensben 113,1 százalékkal, 11 223 darabra emelkedett az értékesítés. Az ugrásban szerepet játszott a Renault Hungária felvásárlása, ami tavaly október óta erősíti az értékesítési számokat (az első negyedévben 3 576 Dacia és Renault gépjármű került értékesítésre), ugyanakkor organikusan is 45 százalékos volt a növekedés. Ehhez a bővüléshez legjobban a SsangYong járult hozzá 91,6 százalékos (+1 640 db), valamint az Opel 16,2 százalékos növekedéssel (+521 db), a kisebb részarányú márkák közül pedig a Jaguar és Land Rover (+52,2%) és az Isuzu (+176%) is szép teljesítményt mutatott.

A Kiskereskedelmi üzletág az első negyedévben 2 091 darab új (+26%) és 486 darab használt (+0,2%) gépjárművet értékesített. A növekedés részben a szlovén Avto Aktivnak volt köszönhető, mely tavaly április óta a Csoport tagja, de enélkül is 12,5 százalékos volt a bővülés, ami a magyar személyautó-piac 3 százalékos növekedését jelentősen meghaladja. A Kiskereskedelmi üzletág szolgáltatási területén a szervizórák száma 29,4 százalékkal 38 410-re emelkedett, de az Avto Aktiv akvizíció nélkül is 16 százalékos organikus növekedés volt megfigyelhető. A Csoport a rövidtávú gépjárműkölcsönzés területén is folytatni tudta a növekedést: a Wallis Autókölcsönző Kft., a Sixt magyarországi partnere, 9,7 százalékkal 4 556-ra növelte a bérleti események számát az első negyedévben, miközben a bérleti napok száma 9,9 százalékkal 43 060-ra emelkedett. A Nelson Flottalízing Kft. februári AutoWallis Csoportba kerülésével a hosszútávú gépjárműkölcsönzés és flottamenedzsment szolgáltatások jelentősen emelkedtek. Ennek következtében az első negyedévben a Csoport 3 565 gépjárművel szolgálta ki ügyfelei igényeit.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója az első negyedéves értékesítési számokkal kapcsolatban elmondta, hogy 2023-ban a Renault Hungária és az AvtoAktiv számai mellett már a flottakezelői piac 10 legnagyobb szereplője közé tartozó Nelson számai is növelik a Csoport teljesítményét. Ez utóbbi akvizíciók az AutoWallis szolgáltatási portfolióját erősítik, tovább fokozva a válságállóságot és diverzifikációt. Az idei tervekkel kapcsolatban a vezérigazgató megerősítette, hogy a gazdasági környezet kihívásai óvatosságra ösztönöznek mindenkit, így az AutoWallis az eddigiekhez hasonlóan felelősen, szelektíven, de aktívan halad tovább a stratégiában meghatározott növekedési pályán. A vezérigazgató elmondta, hogy az inflációs és gazdasági kilátások kedvezőtlen kilátásai ellenére a piacon továbbra is vannak elhalasztott vásárlások, és magas a teljesítésre váró rendelésállomány.

Az AutoWallis árfolyama idén 1,9 százalékos mínuszban van.

Címlapkép: Portfolio