A vártnál gyorsabban nőtt Kína

Az első negyedévben a kínai bruttó hazai termék (GDP) 4,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest - derült ki a Nemzeti Statisztikai Hivatal kedden közzétett adataiból. Ez gyorsabb, mint az előző negyedévben mért 2,9%-os növekedés és felülmúlta az elemzők 4,0%-os bővülésre vonatkozó előrejelzéseit is.

A kínai gazdaság élénkülése egyértelműen a koronavírus-válság lecsengésével áll összefüggésben: az erőteljes korlátozásokkal (zéró-Covid stratégiával) védekező országban a járvány lecsengésével helyreállhatott a gazdaság szokásos rendje, az ipari gyárak működése, illetve különösen a belső piactól függő szolgáltató szektor működése is normalizálódott.

A Retuersnek nyilatkozó szakértő a GDP-adat kapcsán az erős fogyasztást emelte ki, ami a lakossági bizalom helyreállásának jele. "A gazdasági fellendülés jó úton halad, a fogyasztás a háztartások bizalmának javulásával erősödik" - mondta Zhiwei Zhang, a Pinpoint Asset Management vezető közgazdásza. "Az erős márciusi exportnövekedés valószínűleg szintén hozzájárult a GDP növekedésének fellendítéséhez az első negyedévben".

A részletes adatokból kiderül, hogy a fogyasztás, a szolgáltatások és az infrastrukturális kiadások fellendültek, ugyanakkor a gyári termelés a gyenge globális növekedés miatt elmaradt, igaz, márciusban már az export is a vártánál jobban teljesített.

Ugyanakkor a beruházás alapú modellről a fogyasztásvezérelt növekedésre való áttérés sikere továbbra is bizonytalan. A visszafogott és lassuló infláció, valamint a banki megtakarítások növekedése kétségeket ébreszt a belső keresletnövekedés stabilitásával kapcsolatban.

A Reuters által megkérdezett elemzők arra számítanak, hogy Kína növekedése 2023-ban 5,4%-ra gyorsul a tavalyi 3,0%-ról. A kormány szerény, 5% körüli gazdasági növekedési célt tűzött ki az idei évre, miután csúnyán elmaradt a 2022-es céltól.A kínai GDP-adat megjelenésének napján igazi adatdömping szokott érkezni, most sem volt ez másképp. Márciusban a kiskereskedelmi forgalom növekedése 10,6%-ra gyorsult, ami felülmúlta a várakozásokat és közel kétéves csúcsot ért el, eközben a gyáripari termelés növekedése szintén felgyorsult, igaz, kissé így is elmaradt a várakozásoktól.

Az infrastrukturális beruházások január-márciusban 8,8%-kal nőttek az egy évvel korábbihoz képest - meghaladva a teljes állóeszköz-beruházás 5,1-es növekedését, az ingatlanberuházások 5,8%-kal csökkentek.

A mai adatok után az elemzők többnyire azt emelik ki, hogy a gazdaságpolitika bizonyára nem érez majd különösebben erős késztetést további élénkítő lépések megtételére. Ez stabilitási szempontból biztató, hiszen a a vállalkozások adósságkockázatokkal, strukturális gondokkal küszködnek, az ingatlanpiaci feszültségek, illetve a bankszektor kihívásai továbbra is inkább konszolidációt, mintsem újabb stimulálást igényelnének. A kínai gazdaságpolitika amúgy sem különösebben restriktív: a központi bank a kereskedelmi bankoknak továbbra is likviditási támogatást nyújt egy középtávú hitelkonstrukción keresztül, a költségvetés pedig - bár tartózkodik a fogyasztás ösztönzésére irányuló nagy lépésektől - továbbra is bőven költ infrastrukturális beruházásokra. Ezen felül a kormány idén a GDP 3%-ára emelte az éves költségvetési hiánycélt, és engedélyezte, hogy a helyi önkormányzatok több speciális kötvényt bocsássanak ki a nagyszabású projektek finanszírozására.

