Cipruson elkezdik megszüntetni az orosz bankszámlákat

A Bank of Cyprus orosz állampolgárságú ügyfelei értesítést kaptak arról, hogy hamarosan megszüntetik a számláikat. Mindössze két hónapjuk van arra, hogy gondoskodjanak a betétjük jövőjéről - számolt be az orosz sajtó.

A Bank of Cyprus elkezdte értesíteni orosz ügyfeleit, hogy két hónapon belül megszüntetik a bankszámláikat. Mindenki érintett, aki oroszországi adóilletőségű, azok esetében is lép a pénzintézet, akiknek Oroszországban szankcióval sújtott iparágból származó jövedelmük van. De az F típusú tartózkodási engedélyek birtokosai, vagyis azok is érintettek, akik az országban lévő ingatlanok vásárlásával szereztek legális ciprusi vízumot. Ezenkívül a számlák lezárásáról szóló értesítéseket azoknak az oroszoknak küldik, akik turistavízummal tartózkodnak Cipruson - számolt be a BFM.ru.

A számlák lezárásának folyamata valószínűleg sok országban megkezdődik, mivel még az Oroszországgal "baráti" államok is tartanak a másodlagos szankcióktól - mondta a portálnak Oleg Abelev, a Ricom-Trust elemző részlegének vezetője, az Összorosz Külkereskedelmi Akadémia docense.

Ráadásul a Bank of Cyprus nem hagy kiskapukat sem: azokat a számlákat is megszüntetik, amelyek ciprusi cégekhez tartoznak, de a végső haszonélvezőjük egy orosz magánszemély vagy vállalat. A ciprusi lépés nem elszigetelt eset, nemrégiben az Egyesült Arab Emírségekben működő néhány bank is hasonlóról számolt be.

Korábban az Emirates NBD, az Egyesült Arab Emírségek második legnagyobb bankja elkezdett leveleket küldeni az orosz ügyfeleknek, amelyben arra figyelmeztet, hogy amennyiben nem az EU, az Európai Gazdasági Térség vagy Svájc lakosai, vagyonukat egy külön számlára fogják átutalni, amelyen korlátozzák a készpénzátutalásokat.

Címlapkép: Getty Images.