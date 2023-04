Napelem-boom Magyarországon: az eddigi rekord eltörpül a mostani növekedés mellett

Története messze leggyorsabb ütemű bővülését érte el az idei első negyedévben a magyarországi naperőmű-kapacitás, köszönhetően annak, hogy a háztartási méretű napelemes rendszerek és a napelemparkok is rekord sebességgel szaporodnak. A január-márciusi időszakban közel annyival nőtt a fotovoltaikus erőművek beépített teljesítőképessége, mint a tavalyi rekordévben fél év alatt.

Itt a rekord

A háztartási méretű (HMKE) napelemes rendszerek beépített teljesítőképessége március végére meghaladta az 1702 MW-ot, vagyis 171 MW-tal bővült a negyedév során. A mindeddig legjobbnak számító negyedéves eredményt 2021 második negyedévben érte el a piac 167 MW-os növekedéssel, a mostani eredmény tehát átadta a múltnak ezt a rekordot.

Az egy hónappal korábbihoz képest 70 MW-tal nőtt a napelemes HMKE-kapacitás, ami szintén kiemelkedő érték, de mivel ebben a szegmensben korábban kevésbé volt rendszeres az adatközlés, mint a nagyobb naperőművek esetében, ezért nem jelenthető ki, hogy a havi adat is rekordot jelöl. Március végén 193 248 darab háztartási napelemes rendszer működött az országban, miután számuk egy hónap alatt 7568-cal, a negyedév során pedig 23 861-gyel emelkedett az elosztói és energiahivatali adatok alapján.

A háztartási naperőművek állományának növekedését a rezsicsökkentés csökkentéséről szóló 2022 júliusi bejelentést, illetve az október 31. után benyújtott igények nyomán létesítendő HMKE-kre vonatkozó hálózati betáplálási stop kihirdetését követően benyújtott igények realizálódása hajtja. A telepítő cégek ennek köszönhetően 2023 nyaráig, nyár végéig rendelkeznek megbízásokkal, vagyis körülbelül eddig biztosítottnak látszik a kapacitás további bővülése is.

Mire lehet számítani a jövőben?

Miután tavaly nagyságrendileg 1000 MW-nyi új HMKE-igényt nyújtottak be a háztartások, vállalkozások és intézmények, ez alapján még jó pár 100 MW beruházás lehet a csőben. Ha a piacnak sikerül hosszabb távon is tartani a tempót, akkor jócskán megdöntené az eddigi 407 MW-os éves 2022-es rekordot. 2022 novemberétől azonban töredékére esett a benyújtott igények száma, a kormány pedig leghamarabb ősszel dönt a betáplálási stop fokozatos feloldásáról, vagyis nem kizárt, hogy nyár vége felé behúzza a féket a piac.

A nagyobb, 50 kW feletti naperőművek szegmensében még gyorsabb a kapacitásbővülés, ami nem meglepő annak fényében, hogy 2018-tól a korábbiakkal szemben rendre nagyobb növekedést tudott felmutatni, mint a HMKE-k. A Mavir adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 249 MW-tal nőtt az ipari méretű napelemparkok beépített teljesítőképessége, ami

csaknem kétszerese az eddig rekordot tartó 2022 novemberi 128 MW-os bővülésnek.

Az első negyedévben a nagy naperőművek kapacitása 344 MW-tal nőtt, ami szintén új csúcs, és az éppen a megelőző, 2022. negyedik negyedévben született 313 MW-os rekordot adta át a múltnak. Így az összesen 3071 darab napelempark beépített teljesítőképessége 2869 MW volt április elsején.

Ebben a szegmensben 2022-ben volt a legnagyobb, 696 MW-os kapacitásbővülés. Az alapján, hogy 2023 első negyedévében ennek máris megközelítőleg a felét sikerült teljesíteni, valamint hogy még itt is több ezer MW-nyi, a hálózati csatlakozási stopot megelőzően befogadott igény nyomán valósulhatnak meg beruházások, ebben a szegmensben is folytatódhat a rekord sebességű növekedés. Erre azzal együtt is van esély, hogy sok befektető az eredetileg tervezettnél csak később csatlakozna a hálózathoz (vélhetően a tavaly decemberben számukra előírt kiegészítő pénzügyi biztosíték befizetési kötelezettségtől nem függetlenül).

A kereskedelmi célú naperőművekre vonatkozóan 2022. május 2-án kihirdetett, valójában 2021 óta tartó hálózati csatlakozási stopot először 2023. április 30-án oldhatják fel. Eddig kell ugyanis az elosztó cégeknek közzétenniük a nagyfeszültségű és a nagy/középfeszültségű transzformátorállomásokhoz rendelt aktuális szabad csatlakozási kapacitásról, valamint a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló következő részletes tájékoztatót, illetve az átvitelirendszer-irányító eddig ismerteti a rendszerbe befogadható új időjárásfüggő erőművi kapacitás nagyságát. A csatlakozási stop hatályba lépése óta egyedi eljárásban benyújtott csatlakozási igények ügyében június 30-ig jöhet előrelépés, mivel a hálózati cégeknek eddig kell kiadniuk a fejlesztőknek a beruházások hálózati csatlakozásához elengedhetetlen dokumentumokat.

Jól alakulnak a számok

Annak ellenére tehát, hogy az új csatlakozások - hálózati, illetve rendszerszintű problémákra hivatkozva bevezetett - átmeneti tiltása miatt jó ideje lényegében szünetelnek az új beruházások a HMKE-k és a napelemparkok esetében is, a korábban beadott igények még biztosítják a lendületet a kapacitásbővüléshez. Ennek köszönhetően 2023 első negyedévében 516 MW-tal megközelítőleg 4572 MW-ra nőtt a hazai fotovoltaikus erőművek összesített beépített teljesítőképessége, vagyis

mindössze három hónap alatt sikerült teljesíteni a tavalyi 1102 MW-os bővülést hozó rekordév növekedésének csaknem felét.

Ha ez a tempó a következő hónapokban is fennmaradna, akkor 2023 végére a magyarországi naperőmű-kapacitás meghaladná a 6000 MW-ot, megközelítve az aktuális Nemzeti Energiastratégiában 2030-ra kijelölt 6500 MW-os célt.

A beépített teljesítőképesség növekedése a napenergia-termelési csúcsok folyamatos emelkedését is maga után vonja. Pontos adatok csak a napelemparkokra állnak rendelkezésre, melyek eddigi legnagyobb termelésüket 2023. március 18-án érték el, amikor dél körül rövid időre 2372,1 MW-ra emelkedett a termelésük. Ezt a HMKE-k több 100 MW-tal tal toldhatták meg, így az adott időszakban az összesített hazai fotovoltaikus termelés óvatos becsléssel is 3000 MW körül alakulhatott, vagyis

korlátozott ideig a teljes áramigény megközelítőleg kétharmadát már a kisebb-nagyobb naperőművek termelése fedezhette.

Forrás: Mavir

Címlapkép: Getty Images