Nulla pénzzel a zsebükben utazgatnak a fiatalok, és még csak nem is bulizni mennek

A fiatalságuk és az alacsony jövedelmük ellenére a Z-generációs amerikai felnőttek több mint fele 2-3 utazást is beiktatott tavaly a Morning Consult kutatása szerint. A Z generációsok körében fellelhető utazási kedvnek az az elsődleges oka, hogy a nyaralás mára „mainstream” lett, és a fiatalok egyre többször találkoznak ehhez kapcsolódó posztokkal a social médiában.

A fiatalok egy olyan társadalomban nevelkednek, amelyben az utazás nagyobb prioritást élvez, mint a korábbi generációkban

– mondta a Morning Consult egyik elemzője.

Az elemző azt is kiemelte, hogy a Z generáció sokkal többet utazik, mint a baby boomer vagy az X generáció, és nagyjából ugyanannyit, mint az Y generáció, akik most a turisztikai ipar legfontosabb célpontjai.

Az utazási gyakoriság megoszlása az egyes generációk tagjai között. Forrás: Morning Consult

Abban viszont különbözik a Z generáció a többitől, hogy ők nem feltétlenül várják meg, ameddig egy jól fizető állással vagy rendszeres megtakarítással könnyebben ki tudják gazdálkodni az utazásokat,

hanem egész egyszerűen olyan „budget” utazást szerveznek, amely belefér a költségvetésükbe.

Ezt jól mutatja az is, hogy a rendszeresen nyaraló Z generációs amerikaiaknak csak a 11%-a keres évi 100 ezer dollárnál (kb. 34 millió forint), többet, a legtöbben (61%) pedig 50 ezer dollárnál (kb. 17 millió forint) is kevesebbet kapnak kézhez.

A fentiek azonban nem azt jelentik, hogy a Z generáció tagjai nem aggódnak a nyaralásra fordított összegek miatt: egy felmérés szerint a 18-25 éves nappali tagozatos diákok 76%-át a költségek akadályozzák meg leginkább az utazásokban, és a fiatalok kétharmada mindig a legolcsóbb kiruccanási lehetőséget választja.

Az elemzőcég arra is rájött, hogy az amerikai fiatalok három dologért utaznak: pihenés, menekülés a hétköznapok elől, valamint a barátokkal vagy családdal való időtöltés. A kutatás azt is kiemelte, hogy a Z generációnak a többi korosztályhoz képest fontosabb a kaland, a mentális egészség javítása és a kultúra is. Bár meglepő lehet, de a fiatalok nagy része nem a bulizást részesíti előnyben, ha elutazik: a legtöbben inkább a látnivalókra kíváncsiak.

