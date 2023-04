Gabonabotrány: itt az EU terve, ami a magyar gazdákat is érintheti

Fontos jelzést kaptak az Ukrajnával határos közép-kelet-európai országok mezőgazdasági termelői, ugyanis az Európai Unió nagy összegű támogatást jelentett be számukra - számolt be a Reuters.

Az Európai Unió 100 millió eurós támogatást készít elő az Ukrajnával határos országok mezőgazdasági termelőinek, akiket az ukrán gabonaimport növekedése sújtott - tudatta az Európai Bizottság egyik szóvivője.

Mi is megírtuk, hogy Lengyelország példáját követve előbb Magyarország, majd Szlovákia is bejelentette, hogy importtilalmat vetnek ki a belföldinél jóval olcsóbb ukrán gabonára, mellettük Románia is belengetett hasonló lépést. A közép-európai kormányok indoklása szerint azért szükséges az importtilalom, mert az olcsóbb ukrán termékek ellehetetlenítik a hazai gazdálkodók értékesítési lehetőségeit.

