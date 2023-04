Gyűlnek a felhők a német gazdaságban

Januárban a végleges adatok alapján 1271 csődkérelmet nyújtottak be Németországban, 20,2 százalékkal többet mint egy évvel korábban. 2022 decemberében 19,7 százalékkal több csődkérelmet nyújtottak be mint 2021 decemberében - írja összefoglalójában az MTI.

A csődöt jelentett cégekkel szemben 2,3 milliárd eurón állt a hitelezők és üzleti partnerek követelése az idén januárban, szemben a 2022. januári 1,4 milliárd euróval.

Az idén januárban a legtöbb csődkérelmet, 246 esetben építőipari vállalatok nyújtották be. Egy évvel korábban 206 építőipari vállalat nyújtott be csődkérelmet. A második legtöbb kérelmet kereskedelmi vállalatok nyújtották be 204 esetben, szemben a 2022. januári 160 esettel.

A viszonylag magas éves növekedési arány a Destatis megjegyzése szerint jórészt bázishatásnak tulajdonítható. A járványvédelmi korlátozások idején ugyanis a kormányzati támogatás egyik formájaként átmenetileg enyhítettek a csődbejelentési kötelezettségeken.

Márciusban a Destatis előzetes adatai alapján 13,2 százalékkal nőtt a benyújtott csődkérelmek száma Németországban az előző havihoz képest a februári 10,8 százalékos havi növekedés után.A csődkérelmek a csődbíróság döntése után kerülnek be a statisztikákba. A kérelmek benyújtása átlagosan nagyjából három hónappal korábban történik.

