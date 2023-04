Ki hogyan birkózik meg az energiabeszerzési kihívásokkal? - Vallottak a vezetők

A vállalati energiafelhasználók az energiaárak további csökkenését várjak a következő időszakban, és a kapcsolódó költségek csökkentésére irányuló erőfeszítések továbbra is elsődlegesek számukra. Az energiakereskedők és tőzsdék szempontjából a fő tanulság az, hogy a piaci logikák teljesen átalakultak, az elmúlt közel 20 évben működő modellek nagy része lényegében használhatatlanná vált az energiakrízis körülményei közepette, és a kiszámíthatatlanság bizonyos mértékig velünk marad a jövőben is – hangzott el a Portfolio Vállalati Energiabeszerzés 2023 konferenciájának energiakereskedői- és felhasználói panelbeszélgetésében.

Az elmúlt húsz év modelljei szinte használhatatlanná váltak

A panelbeszélgetés előtt a teremben ülő hallgatóságot kérdezte Weinhardt Attila, a Portfolio vezető elemzője arról, hogy elégedettek voltak-e azzal, ahogyan az energiakereskedő partnereik a 2022-es energiaválságot kezelték? A válaszok szerint a szavazó résztvevők többsége (61%) kisebb súrlódások mentén újrakötötte a szerződéseket, de egyúttal nyitott a kereskedőváltásra, ha jobb konstrukciót tud kapni.

Mi jellemzően inkább adtunk ajánlatot az ügyfeleinknek, de a soha nem látott árszinteket hozó energiaválság elképesztően nehéz körülményeket teremtett, miközben lényeges jogszabályi változások is történtek.

Az árszinteket, a volatilitást és az ebből adódó kockázatot már nem lehetett hagyományosan kezelni, így az elmúlt közel 20 évben működő modellek nagy része használhatatlanná vált

- mondta Hiezl Gábor, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. vezérigazgatója, főként a tavaly nyári turbulens időszakra utalva.

Kép forrása: Stiller Ákos, Portfolio

A kereskedők kénytelenek voltak szigorítani a feltételeket a korábbiakhoz képest, és meg kellett osztaniuk a kockázataikat, ami az ügyfél részéről is nagyobb odafigyelést, koncentrációt igényelt. Megfogalmazása szerint nem mindig lehetett olyan ajánlatot adni, mint amilyet az ügyfél igényelt. Több tízezer ügyfélnek - főleg azoknak, akik kiszorultak az egyetemes szolgáltatásból - olyan kérdésekkel, feladatokkal kellett szembesülniük, amelyekkel korábban nem. Esetükben a fő cél az volt, hogy legyen szerződésük, hiszen nekik az MVM Nexten kívül más nem adott ajánlatot - hangsúlyozta.

Az árak esése hogyan befolyásolta az ügyfelek viselkedését?

Azt követően, hogy a fix árazás felől az indexalapú ("floating") árazás felé tolódott el a szerződési gyakorlat, ez a trend megfordult, és jelenleg minden ügyfél - főleg a nagyok - szeretnék a jelenlegi jó árakon befixálni szerződéses mennyiségeket.

A kkv-k fő igénye viszont az, hogy hogyan lehet a tavaly magas áron megkötött fix szerződéseket módosítani; erre is nyitottak vagyunk és van rá megoldás hosszabb távú együttműködés keretében

- mondta az MVM Next vezetője.

A tavalyi negyedik negyedévhez képest javult a helyzet, de 2022 utolsó negyében égtek a telefonvonalak, sokan érdeklődtek, hogy mik a lehetőségek, leszámítva a legnagyobb fogyasztókat, akik jobb lehetőségeikkel diverzifikált beszerzési portfóliót tudtak kialakítani - mondta dr. Nagy Zoltán, az Ipari Energiafogyasztók Fórumának (IEF) elnöke. Korábban a középvállalatoknál volt ugyan energiabeszerzésért felelős vezető, de jellemzően nem tartoztak a legfontosabb vezetők közé, és nem is voltak felkészülve a kihívás kezelésére.

Elmondása szerint a legtöbb vállalat termelése visszafogásával reagált, így az ipar villamosenergia-fogyasztása 2023 első negyedévében 5-6 százalékkal esett vissza. Sok vállalat 70-80-90 százalékban átterhelte termékei árába az energiaköltség-emelkedést, ami nemzetgazdasági szinten hozzájárul az inflációs problémához is - fűzte hozzá.

Kép forrása: Stiller Ákos, Portfolio

A helyzet az energiatőzsdék szempontjából is érdekes volt, ezekre az árszintekre ők sem voltak felkészülve - ismerte el Kádár Márton, a HUPX/CEEGEX értékesítési vezetője. Ebben a helyzetben azt tehették, hogy a likvid piacokon keresztül árjelzéseket adtak a szereplőknek, de emellett egy új indexet is indítottak a gázpiacon az új gázévre készülve. A HUPX/CEEGEX által szolgáltatott adatok iránti kereslet jelentős mértékben megnőtt a felhasználók részéről, ami a piac iránti növekvő érdeklődést jelzi, és azt is, hogy a floating szerződésekhez fogyasztói oldalról is nagyobb tájékozottság szükséges.

Kép forrása: Stiller Ákos, Portfolio

Hogyan érintette a felhasználókat az árak elszállása, és mi a helyzet most?

A 15 hektáron paradicsomtermesztést folytató Hódkertész Kft.-nél az elmúlt év nyarán-őszén már azon gondolkodtak, hogy mennyivel csökkentsék a napi 18 órás világítást, ezáltal a termelésüket. Éves szinten 6 GWh-s áramfogyasztásukat azonban egyebek mellett a megvilágítási rendszer LED-es korszerűsítésével és a hűtési hőmérséklet néhány fokos emelésével is tudták csökkenteni, emellett termálvizet is használnak, és 9 darab 50 kilowattos napelemes rendszerrel is rendelkeznek, azonban a legtöbb energiára éppen a téli, kevésbé napsütéses időszakban van szükségük - mondta Feczák Tamás, a cég ügyvezető igazgatója. Elmondása szerint heti szintű ártárgyalásaik vannak az áruházakkal, és bár a társaság év végéig rendelkezik villamosenergia-szerződéssel, de már most figyelik a lehetőségeket. Ehhez kapcsolódóan a cégvezető feltette a kérdést, melyik időszak lehet felhasználói szempontból a legkedvezőbb az új szerződés megkötésére?

Kép forrása: Stiller Ákos, Portfolio

Korábban másokhoz hasonlóan évente egy napot foglalkoztak az energiabeszerzés ügyével, amikor meg is kötötték az éves szerződést, de ezt a gyakorlatot az energiaválság felborította - mondta dr. Losó Viktor, a fagyasztott zöldség és gyümölcs gyártásával foglalkozó MIRELITE MIRSA Zrt. igazgatója. A legmagasabb energiaárakat hozó tavaly augusztusi időszakban a cégnél is megijedtek és csődhullámot vártak, de most már további bővülést terveznek. A gázszerődésüket már megkötötték 2024-re, de a cégvezető az árak további ereszkedését várja, és úgy véli, még némi pánik be van árazva a piaci árakba. Elmondása szerint a korábbiakhoz képest most sokkal fontosabbak a peremfeltételek a szerződéskötéshez, az energiakereskedők alaposan ellenőrzik a cég pénzügyi helyzetét. A cégvezető a kkv-k kisebb flexibilitása mellett az energetikai korszerűsítések fontosságát is kiemelte, amit társaságuknál is elvégeztek még a krízis előtt.

Kép forrása: Stiller Ákos, Portfolio

Az autóipari beszállító, a többek között a Teslának és Airbusnak is szállító ElringKlinger Hungary Kft.-nek tavaly nyáron járt le a gázszerződése, a kereskedő pedig semmilyen szerződést nem kínált - mondta Thierry László, a vállalat ügyvezető igazgatója. A földgázt ugyanakkor csak fűtésre használják, amit villamos energiával ki tudnak váltani, a 2019-20-ban kötött hároméves, euróban rögzített fixáras áramszerződés pedig megvédte őket az energiaköltségek elszállásától, az őszig megkötendő új szerződés viszont várhatóan dupla árat jelent majd a korábbihoz képest. Kellemetlenebbül érintette a társaságot az alapanyagár-emelkedés, különösen, mivel az autóiparban az alapanyagárat nem ismerik el változó költségnek, ahogyan más iparágakban sem. Thierry László az energiaár-krízis egy másik, az (e-mobilitási) ellátási láncokban jelentkező aspektusára is felhívta a figyelmet: bizonyos beszállítóik havi árváltoztatásokkal dolgoznak, de a vevő ezt nem hajlandó elfogadni az árstruktúrában, és kérdés, hogy ezt a hatást hogyan lehet kigazdálkodni.

Kép forrása: Stiller Ákos, Portfolio

Nagy Zoltán megfogalmazása szerint az ipari energiafogyasztók jelentős része úgy érezte, hogy a kereskedők áttolták a kockázataikat a felhasználókra, döntő többségük pedig az üzletszabályzataikat, így az általános szerződési feltételeiket is módosították, és az egyoldalú kereskedői szerződésmódosítási lehetőséget is bevitték a feltételek közé.

Nagyon sok buktató van ebben, nem csak az ár szempontjából, ezért a felhasználónak nagyon kell figyelnie

- hívta fel a figyelmet. A szerződésmódosítási kérdéskörről külön interjúnk is volt a konferencia előtt:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 04. 14. Drasztikusan megváltoztak az energiabeszerzés szerződéses keretei – Kényes kérdéseket kell végiggondolni

Elmondása szerint általános gyakorlat, hogy az ügyfélnek havonta előre meg kell mondani a várható fogyasztását, szűkülnek a take-or-pay toleranciasávok, és ha például a kereskedő úgy ítéli meg, hogy az ügyfél kiszolgálása nagyobb kockázattal jár, akkor átsorolhatja, akár kéthavi előrefizetést és három havi előzetes letétet kérve tőle. Nagy Zoltán a kereskedők EKR-rel (energiahatékonysági kötelezettségi rendszer) kapcsolatos kötelezettségnek való megfelelési gyakorlatát is kifogásolta, mondván, ennek költségét havonta kiszámlázzák az ügyfél felé az aktuális fogyasztáshoz kapcsolódóan, miközben ehhez a jogszabály szerint a két évvel korábbi fogyasztást kellene alapul venniük, majd a piacon töredékáron veszik meg a kapcsolódó terméket. Elmondása szerint az árak jelentette problémán túl az EKR-hez kapcsolódó kérdések kezeléséről is egyeztetés folyik a Magyar Energia- és Közmű-szabályozási Hivatallal (MEKH).

Nagy Zoltán megszólalását követően ismét a közönséget szavaztatta meg a moderátor. A 'Mire fókuszál majd a következő egy évben az energiaköltségek tervezése /lefaragása során?' kérdésre adható válaszok közül a legtöbb szavazatot (61%) az az opció kapta, miszerint 'Minél jobb kondíciókkal új szerződést kötni, emellett elkezdeni haladni a megújuló energiatermelés beruházások terén.'

A gáztőzsde áremelkedést jelez előre



A 2022 nyár végi csúcsokhoz képest a jelenlegi gáztőzsdei árak olcsónak tűnnek, noha még ez a szint is duplája-triplája az árkrízis előttinek, és ez igaz a villamosenergia-árakra is, miután a földgáz- és áramárak között továbbra is szoros együttmozgás látszik. A jelenlegi határidős TTF árak alapján ugyanakkor az előttünk álló télig emelkedés várható a jelenlegi árszinthez képest, a holland gáztőzsde határidős árazásából a hosszabb távú termékek korábbiakhoz képest szokatlan felára látszik a rövidebb távú termékekhez képest - mondta el Weinhardt Attila a konferenciát megnyitó előadásában (Gáz és árampiaci fundamentális keretek és szabályozási kilátások, várható áralakulás).



Rövid távon a kilátások kedvezőek, legalábbis annak tűnnek, amit nagyrészt az európai gáztárolók rekord közeli töltöttségéből eredő rekord alacsony visszatöltési szükséglet magyarázhat. Közép távon azonban felerősödhet több olyan árfelhajtó tényező hatása is, mint például az iparági kereslet növekedése, a szénről gázra való át-/visszaváltás, az orosz szállítások további csökkenése, a kínai LNG-kereslet megugrása, vagy akár az esetleges kedvezőtlen időjárási körülmények (téli gázigény növekedése, víz- és nukleárisenergia-termelés gyengülése, ettől akár függetlenül is). A kedvezőnek látszó helyzet ellenére tehát az európai gázpiac továbbra is kifeszített, és a kereslet-kínálati egyensúly határán billeg.

A panelbeszélgetés lezáró szakaszában Hiezl Gábor aláhúzta, míg a magas árakra reagálva végrehajtott fogyasztáscsökkentés egy része kényszerű és nem kívánatos, azonban részben racionális beruházások formájában valósul meg, ami a pazarlást csökkenti. Elmondása szerint az MVM-nek is vannak jó megoldásai, amelyekhez finanszírozást is kínálnak, de például a napelem nem feltétlen jó megoldás minden problémára, és például növekvő kiegyenlítőenergia-költségeket is eredményez. Az EKR-rel kapcsolatban elmondta, a gondot részben az okozza, hogy a szabályozás nem oda delegálja a felelősséget, ahol a leginkább lehet tenni az ügy érdekében.

Amit nem mérsz, nem menedzselsz

- idézett Thierry László egy gazdasági vezetői körökben gyakran elhangzó tételt, elmondva, hogy az ElringKlinger Hungary Kft.-nél is elkezdték mérni a gépek egyedi fogyasztását, és az energiafelhasználást egyebek mellett újfajta hidraulika olaj választással és épületszigeteléssel is lefaragni. A cégvezető az elmúlt időszakban két olyan szándéknyilatkozatot is aláírt, amelyek az e-mobilitási ellátási lánc beszállítójaként a zöldenergia-felhasználás mellett állnak ki, ugyanakkor ennek többletköltsége az ő áraikra is hatással van, miközben például Németországban az atomenergiát nem ismerik el zöld forrásként.

A további kilátásokkal kapcsolatban Losó Viktor úgy vélte,

az energiaköltségek csökkentése továbbra is kardinális pont marad. A mikromegtakarításokkal éves szinten jelentős eredményt lehet elérni, amiben a digitalizáció is nagy szerepet játszhat - tette hozzá.

Nagy Zoltán azt ajánlotta az ipari nagyfogyasztóknak és kkv-nak, hogy lehetőleg kössenek akár éves szerződést, de figyeljenek arra, hogy a szerződésben legyen olyan opcionális rész, amely a felhasználó számára kedvező havi, negyedéves módosításokat tesz lehetővé, aztán ha megnyugszik a piac, jöhetnek a negyedéves, féléves szerződések. Az árak alakulása alapján úgy látja, egyre inkább megnyugszik a piac. A naperőmű-telepítéssel, illetve PPA-val kapcsolatban úgy fogalmazott, a kereskedőkkel erről is egyeztetni kell, és nagyon bonyolult konstrukcióról van szó, főleg ha a felhasználó kíván a nyertese lenni a beruházásnak. Az IEF elnöke azt is elmondta, folyik az egyeztetés az úgynevezett DSR (demand side response) megoldások bevezetésének lehetőségeiről is, hogy ezekkel is javítani lehessen a helyzeten.

Nem véletlen, hogy éppen azok a cégek kereskednek az energiatőzsdén, akik, ezen nem is feltétlen kellene változtatni - mondta Kádár Márton. A HUPX/CEEGEX értékesítési vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy bár az árak most alacsonyabbak, de a volatilitás nem tűnik el, és ezt az olyan fundamentumok eredményezik, mint a naperőművek terjedése, ezért a kiszámíthatatlanság bizonyos mértékig velünk fog maradni a jövőben is. Ennek következtében napon belül továbbra is több száz eurós spreadek lehetnek a spot piacon, a beszerzési időtávok rövidülnek, és éves terméket valószínűleg még egy ideig nem látunk. A piaci logikák teljesen átalakulnak, rugalmasságra van tehát szükség, és ahogyan az energiahatékonyságnál, úgy itt is elsősorban a fogyasztónál van ennek lehetősége – tette hozzá.

A konferenciáról megjelent további tudósításaink:

Címlapkép forrása: Stiller Ákos, Portfolio