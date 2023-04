Döntött a kormány: kötelező akciók jönnek a boltokban

Portfolio 2023. április 20. 10:49

Elkezdődött a Kormányinfó, amelyen Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő számol be a kormány legújabb döntéseiről. Az eddigi elhangzottakból kiderült, hogy a kormány meghosszabbította az árstopot, és még árfigyelő rendszert is bevezetett, amelynek része lesz a kötelező akció is.