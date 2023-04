Furcsa dolgok történnek a kutakon, nyomoz a versenyhivatal

A Gazdasági Versenyhivatal panaszeljárás keretében vizsgálatot indított egy vidéki város több töltőállomásánál, írja az Index . Az aktuálisan folyó eljárásról több információt nem közöltek, a lap szerint azonban a vizsgálatokat újabbak is követhetik hamarosan. Mindeközben a benzin és a dízel nagykereskedelmi ára is jelentősen beesett a mögöttünk álló hetekben, az viszont a jelek szerint már nem feltétlenül egyértelmű, hogy az alacsonyabb beszerzési árak mindenhol érvényesítésre kerülnek a kiskeráraknál, azaz a töltőállomásokon is.