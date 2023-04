Ukrajna az elmúlt napok egyik legfontosabb sikerét könyvelheti el

Az éjszaka folyamán hatályba lépő szabályok véget vetettek az április 15-én bevezetett tilalomnak, amely miatt sok, zömében mezőgazdasági termék és áru rekedt a határ ukrajnai oldalán.

Az első konvoj, amely öt kísérő teherautóból állt, és a dorohuski határátkelőhelyről származó mezőgazdasági termékeket szállított, Hollandia felé tart

- mondta Justyna Pasieczynska, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szóvivője.

A Reuters emlékeztet, hogy a megnőtt ukrán mezőgazdasági import által érintett több közép-európai ország behozatali tilalmat vezetett be az Ukrajnából érkező termékekre. A tilalom hátterében a helyi termelők árainak lenyomása áll, Lengyelország mellett hasonló intézkedéseket vezetett be Magyarország, Szlovákia és Bulgária is, Varsó ezenfelül a mezőgazdasági termékek tranzitját is megtiltotta.

A konvojok vagy a lengyel határra, vagy a kikötőkbe tartanak, hogy hajókra rakodják áruikat

- közölték a vámtisztviselők.

