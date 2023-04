Gyilkos árak a magyar hotelekben

A Covid-válság drasztikus hatásai után most újra csökken a szálláshelyek száma, miután az energiaválság egyre többeket késztet bezárásra. A költségek jelentős növekedése miatt a talpon maradók pedig folyamatosan emelik az árakat, így márciusban már 50 ezer forintba került egy éjszaka egy 4 csillagos hotelben. Nem csoda, hogy a belföldi vendégek száma csökken, hiszen a lakosságot is sújtja az évtizedek óta nem látott magasságba emelkedő infláció. A hazai turizmus egyre inkább csapdába kerül.

Lélektani határhoz érkezett a 4 csillagos hotelek ára Magyarországon. Márciusban már 50 ezer forintba került egy kétágyas szoba, félpanziós ellátással a statisztikai hivatal friss adatai szerint. Ráadásul mindez hétköznap, tehát ha valaki hétvégi kikapcsolódásra vágyik, akkor még ennél is magasabb összeget kell fizetnie. Nagyot emelkedett a panziók ára, a közel 25 ezer forintos szobaár történelmi csúcsnak számít, de drágultak az apartmanok is.

A szálláshelyek árának növekedése alapvetően azzal függ össze, hogy ez az egyik leginkább energiaintenzív szektor. Az energiaárak elmúlt egy-két évben bekövetkezett, sosem látott emelkedése pedig a csőd szélére juttatta a szektor számos vállalatát. A költségek növekedésével nem tudtak mást tenni, be kellett építeniük azokat a fogyasztói árakba. A szállodaipar szereplői szerint ráadásul nem is tudták érvényesíteni az összes költséget, sok szálláshely így kénytelen volt veszteségesen üzemelni az energiaválság legsúlyosabb hónapjaiban.

Nemcsak az energia, hanem az élelmiszerárak is jelentős mértékben nőttek, a szálláshelyeknek pedig ez is érdemi költségnövekedést jelent. A szektornak továbbra is komoly kihívást jelent a munkaerőhiány is, a bérek további emelkedése és az alapanyagok drágulása miatt a reggeli és a vacsora is egyre drágább a szálláshelyeken, ami a 40-50%-os élelmiszerinfláció tükrében egyáltalán nem meglepő.

Mindeközben a kínálati kapacitások szűkössége is felfelé nyomja az árakat, hiszen kevesebb szálláshely között oszlanak meg a turisták, vagyis stagnáló utazó mellett is nő a kihasználtság, foglaltság. Az energiaválság miatt számos szálláshely húzta le a rolót, és a bezárási hullám a legfrissebb adatok alapján is tart. Idén februárban már 2000 szálláshely sem volt: kevesebb mint 850 panzió működött februárban, a hotelek száma pedig 800 alá csökkent. Előbbi éves szinten 12, utóbbi 8%-os csökkenést jelent. Vagyis a szállodaipar által a tavalyi év vége felé várt, 20-25%-os bezárási ráta mintegy fele valósult meg, ám ez is gyorsan romló folyamatokat jelez. A szakemberek által vártnál kedvezőbb helyzetben komoly szerepet játszhat, hogy az energiaárak mostanra konszolidálódtak, bár továbbra is magasak.

A szálláshelyek számában látható éven belüli ciklikus folyamat, a bezárási hullám hatására azonban 2500 alá csökkent az ezeket kiszűrő 12 hónapos mozgóátlag. Ahogy a fenti ábrán látható, a Covid előtt elérte a 3000-et a szálláshelyek száma, majd a koronaválságban nagy zuhanáson ment keresztül a szektor. Ezt követően elindult a kilábalás, de a talpra állás megállt, mostanra pedig újra egy lassan csökkenő trend alakult ki, immár az energiaválság hatására. Ez nem olyan gyors visszaesés, mint ami a Covid-válságban volt, de a kínálati kapacitások mérséklődése igencsak kedvezőtlen hír. A szálláshelyek száma pedig mintegy 25%-kal alacsonyabb, mint a koronaválság előtt volt.

A csökkenő kínálat, vagyis a verseny mérséklődése pedig hozzájárult az árérvényesítő képesség növekedéséhez. Ugyanakkor az is látszik, hogy a belföldi vendégeknél – a mindenkit sújtó infláció közepette – ez mostanra már számos esetben egyre többeknek a rezervációs ára fölé (a legmagasabb ár, amit képesek és hajlandóak kifizetni) emelkedik. Idén februárban már stagnált a szálláshelyek vendégforgalma, a visszaesés elkerülése pedig annak köszönhető, hogy a csökkenő belföldi vendégszámot a külföldiek növekedése kompenzálta. A következő hónapokban a továbbra is kifejezetten magas hazai infláció rányomhatja a bélyegét a hazai turizmus alakulására, a szálláshelyek azonban nem igazán tudnak engedni az áraikból, hiszen így a működésük könnyedén veszteségbe csaphatna át.

