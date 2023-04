Komoly per pattant ki Kínában, egy európai bank jelentős követeléssel állt elő

A holland ING azt állítja, hogy az állami Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank nem szedte be a készpénzhiányos Maike nyersanyagkereskedőnek eladott fémek ellenértékét. A bank így rengeteg veszteséget szenvedett el a rézkereskedelmi ügyletei során. Mindez rávilágít az árutőzsdék egyre jelentősebb kockázataira.

Kína legnagyobb bankját beperelte a holland ING hitelező egy sor rézügyletben elszenvedett veszteség miatt, amelyek a bajba jutott Maike céggel folytatott kereskedelem során keletkeztek. Az ING 170 millió dollár kártérítést követel az Industrial and Commercial Bank of China-tól, azt állítva, hogy az megsértette a szerződési feltételeket azzal, hogy a rézügyletek exportdokumentumait az ügyletek kiegyenlítésenélkül adta ki - derül ki egy a Financial Times által látott hongkongi bírósági beadványból.

Ez azt eredményezte, hogy az ING veszteséget könyvelt el a Maike Metals International, Kína legnagyobb rézkereskedőjének leányvállalata, a Triway International által eladott fémeken. A Maike az ICBC-nél, a Triway pedig az ING-nél bankolt, de az utóbbi kereskedőhöz nem érkezett utalás, és az ING finanszírozta az üzleteit - állítja egy, a holland hitelezőhöz közel álló személy.

Az ICBC állítólagos szerződésszegése közvetlenül azelőtt történt, hogy a Maike tavaly szeptemberben likviditási problémákról számolt be, amikor közölte, hogy eszközöket és részesedéseket kell eladnia, mivel készpénzhiányba került. A nyersanyagkereskedő, amely az ország finomított rézimportjának negyedét bonyolította le - most egyébként állami átszervezés alatt áll -, szorult helyzetbe került, miután rövid távú finanszírozást vett fel, rézkészleteit biztosítékként használva, hogy a kínai ingatlanpiacra fektessen be. Ezek a befektetések a szigorú lázárásokra épülő kínai járványkezelés és Pekingnek az ágazatot érintő kemény fellépése közepette teljesen besültek.

A jogi lépés miatt Kína legnagyobb eszközállományú állami bankja hírneve is kockára került, és a Kínai Bank- és Biztosítási Szabályozó Bizottság, az ország legfőbb bankfelügyeleti szerve pedig már egyeztetett is az ING-vel az ügyről. Nyugati nyersanyagkereskedők és pénzügyi szakemberek úgy vélik, hogy a per kimenetele segít meghatározni a kínai nyersanyagfinanszírozásával kapcsolatos kockázatokat. A nyugati bankok fokozatosan visszavonulnak attól a hitelezési formától, amelyet jelenleg is alkalmaznak.

A Maike pénzügyi gondjai tovább növelték a fémkereskedelmi szektorral kapcsolatos aggodalmakat, amelyet egy sor csalási botrány rázott meg. A Glencore és más globális kereskedelmi csoportok tavaly leállították a kínai Huludao Ruisheng fémkereskedő cég beszállításait, miután 500 millió dollár értékű réz eltűnt. A szingapúri székhelyű Trafigura kereskedő januárban közölte, hogy 577 millió dolláros nikkelcsalás áldozata lett, míg a múlt hónapban a London Metal Exchange egyik raktárában nikkel helyett kövekkel teli zsákokat találtak.

