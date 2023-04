A felszín alatt valami nagyon nem stimmel Oroszországban - Mekkora bajban vannak valójában?

A orosz-ukrán háború kezdetekor sok szakértő tíz százalékos GDP-visszaesést sem tartott kizártnak Oroszországban a szankciók hatására. Ehhez képest a visszaesés jóval kisebb volt, amit többnyire azzal magyaráztak, hogy a szankciók csak idővel fejtik ki a hatásukat. Elsőre tehát zavarba ejtő, hogy az idei előrejelzések közt van, amelyik szerint az orosz gazdaság már növekedhet. Eközben a munkanélküliség történelmi mélyponton, az infláció a jegybanki cél alatt Oroszországban. Ha tehát csak a statisztikai adatokat néznénk, akár el is hihetnénk, hogy az orosz gazdaság meg sem rezzent igazán a szankciók súlya alatt, az oroszok életszínvonala nem esik, a gazdaság a háború ellenére tovább fejlődhet. Ha az adatok mögé nézünk, akkor viszont többféle sokktól szenvedő gazdaságot látunk, amely egy egész évtizednyi növekedéstől eshetett el a háború megindításával.

Ellenállónak bizonyult az orosz gazdaság, nem jött el az összeomlás

Az orosz-ukrán háború kitörését követően a makrogazdasági előrejelzések óriási visszaesést prognosztizáltak az orosz gazdaságban, 2022 tavaszán egymást érték a 10-20% közötti GDP-visszaesésről szóló prognózisok. Akkor ez teljesen logikusnak tűnt, a háború következtében bevezetett nyugati szankciók a vártnál erőteljesebbek voltak: Oroszországot levágták a nemzetközi banki kommunikációban használt SWIFT-rendszerről; betiltották az orosz szén, majd a kőolaj vásárlását; exportkorlátozást vezettek be a kettős felhasználású termékekre; befagyasztották az orosz jegybank devizatartalékait; eltiltották a befektetőket az orosz kötvénypiacról és még sorolhatnánk. Az orosz állam júniusban be is csődölt a szankciók hatására, igaz, ez nem valódi fizetésképtelenséget, sokkal inkább a törlesztés technikai feltételeinek hiányát jelentette.

Ezek az intézkedések önmagukban is fájdalmasak voltak, főleg a SWIFT-rendszerből való kitiltás, ami jelentősen megnehezítette a nemzetközi utalásokat, egyben a nyugati anyavállalatok és oroszországi leányaik közti tőkemozgást is. Ettől a szankciótól önmagában az oroszok már 2014-ben, a Krím annektálásakor tartottak, akkor 4% körüli GDP-visszaesést okozott volna ez szerintük (a 10 évvel ezelőtti prognózis persze nem pontos a mai helyzetre, mindenesetre beszédes).

Az előrejelzésekben megjelenő két számjegyű visszaesést viszont a piac önszankciós mechanizmusától várták a közgazdászok. A nyugati nagyvállalatok – noha kormányzati döntés nem késztette őket erre – egymás után jelentették be, hogy kivonulnak Oroszországból. Az európai és amerikai vállalati jelenlét Oroszországban a háború előtt nagy volt, így a kivonulás okozta termeléskiesés sokkszerű hatással járt volna: az Európai Bizottság tavaly szeptemberben úgy kalkulált, hogy az orosz GDP 40%-át termelik meg a nyugati vállalatok (a Bizottság ekkor 11,2%-os visszaesést várt).

A nagyvállalati exodus így a tömeges munkanélküliségnek, a fogyasztás drasztikus visszaesésének, tovagyűrűző hatásként pedig az orosz vállalatok körében tomboló csődhullámnak a képét vetítette előre. Ezek alapján teljesen érthetők voltak tehát a 10% feletti visszaesésről szóló előrejelzések. Aztán ahogy haladtunk előre az év folyamán, az orosz gazdaságból nem jöttek az összeomlás jelei, az előrejelzők pedig negyedévről-negyedévre módosították felfelé a számokat, míg végül

az orosz gazdaság 2022-ben mindössze 2,1%-kal zsugorodott a hivatalos orosz adatok szerint.

Nyoma sincs két számjegyű visszaesésnek, nincs tömeges munkanélküliség

Az orosz gazdaság és a kormányzat sokkal erősebbnek bizonyult, mint ahogy azt a Nyugat gondolta. A számításaik nem váltak valóra”

- mondta Vlagyimir Putyin elnök egy nyilvános beszédben egy évvel a háború kitörése után.

Valóban, összehasonlíthatatlanul enyhébb a visszaesés, mint amit a ’90-es évek államcsődje idején átéltek, nagyjából negyedakkora, mint ami a 2008-as pénzügyi válság során sújtotta a gazdaságot, és elmarad a koronaválság okozta visszaeséstől is. Az Ukrajna több százezres emberáldozattal és tízezres nagyságrendben mérhető gépállomány-veszteséggel járó teljes lerohanását követő visszaesés nagyjából akkora volt, mint a Krím – összességében vérontástól mentes – 2014-es annektálását követő szankciós kör okozta 2015-ös visszaesés.

Tömeges munkanélküliséggel szemben a foglalkoztatottság a háború kitörése óta csak nőtt. Az invázió megindításakor, 2022 februárjában még 4,1% volt a munkanélküliségi ráta Oroszországban, 2023 februárjában 3,5% - azaz a csökkenő trend kitartott, a munkanélküliség historikus mélyponton van. A beszámolók szerint a gazdaságban inkább okoz problémát a munkaerőhiány, mint a munkanélküliség.

Elviselhetetlen infláció sem sújtja az oroszokat. Noha az áremelkedés mértéke nem minden helyzetben mutat pontos képet arról, hogy a gazdasági aktivitás épp hogyan alakul (ráadásul alapesetben a kapcsolat fordított) – főleg az utóbbi néhány évben, amikor kínálati zavarok sora, és nem a kereslet kiugró növekedése verte fel az árakat –, több elemző a külkereskedelmi volumen visszaszorulásából fakadó termékhiány miatt azt várta, hogy jelentős áremelkedés sújtja majd az orosz fogyasztókat. Ez sincs így, 2023 márciusában az éves infláció 3,5% volt.

A fenti adatok egy zsugorodó, de alapvetően zavartalanul működő gazdaságról árulkodnak. Ezekből egyáltalán nem lehet kiolvasni, hogy az orosz gazdaságot tömegével hagyták ott az ország hozzáadottérték-termeléséből nagy részt kihasító vállalatok, sem az, hogy a nemzetközi kereskedelemből és pénzmozgásból kitaszított pária országról van szó.

Mit láttak rosszul a szakértők 2022 tavaszán, amikor az orosz gazdaság meredek visszaesését várták? Hogy tévedhettek ekkorát? – természetes, ha az olvasóban felmerülnek ezek a kérdések. Az orosz makroadatok részletesebb átvizsgálása után viszont inkább azt a kérdést kell feltenni:

biztosak lehetünk benne, hogy egyáltalán nem lett igazuk?

Nagyobb a baj, mint ami a főszámból látszik

Kezdjük ott, hogy helyretesszük a fenti szám értelmezését. Bár az teljesen egyértelmű, hogy a gazdaság messze elkerülte azt a sokkszerű visszaesést, amit 2022 tavaszán várni lehetett, de az is tény, hogy a 2,1%-os visszaesés nem csekély. Főleg úgy nem, hogy az orosz gazdaság a koronaválságból kilábalva meredek felfelé ívelő pályán volt: 2021-ben a gazdaság 4,7%-kal, bőven az előző 10 év átlaga felett nőtt, 2022-re 3%-os növekedés volt várható. Összességében tehát az mondható, hogy a háborúval Oroszország nem kettő, hanem 5%-nyi GDP-t bukott el a háború első évében (a teljesítménye huszadát).

A tény, hogy a gazdaság mindenkit meglepett tavaly, egyértelműen pozitív fejlemény. Ugyanakkor helyesebb lenne a dinamikát a háború előtti trendhez hasonlítani, ahhoz, amit elérhettünk volna

- Grigorij Zsirnov, vezető közgazdász, VTB, Oroszország, 2023 február.

A GDP-növekedés a legszélesebb körben figyelt indikátora a gazdasági fejlődésnek, nem véletlen, hogy az orosz gazdaságot ért háborús károkat is ezen keresztül próbáljuk megragadni. Ahhoz, hogy pontosan megértsük, a GDP miért csökkent a vártnál kisebb mértékben, elengedhetetlen röviden áttekinteni a GDP fő összetevőit. A bruttó hazai termék az országon belül megtermelt hozzáadott-értéket fejezi ki (csak azt, nem többet). A hozzáadott-érték számítása történhet felhasználói és termelői oldalról. Felhasználói oldalon a GDP a fogyasztásból, beruházásból, kormányzati vásárlásból és nettó exportból (azaz az export és import különbségéből) áll. Termelői oldalon mezőgazdaságból, iparból (benne bányászatból – ami az oroszoknál jelentős -, feldolgozóiparból, építőiparból), és szolgáltatásokból áll.

Sajnos az orosz kormány a háború kitörése óta számos adatot nem közöl azok közül, amelyek alapján a főszám ellenőrizhető lenne. Nem közli többek közt a külkereskedelmi adatokat részletes bontásban; az olaj- és gázkitermelés havi bontású adatait; a tőke be- és kiáramlását; a nagyvállalatok eredményeit; a pénzmennyiségi mutatókat; a külföldi működőtőke-beruházásokat; a hozzáadott-érték iparág szerinti teljes bontását; a hitelkihelyezés számait. Ezeken az adatokon látszódna, ha az orosz gazdaság teljesítménye nem lenne összhangban a GDP-szám által sugallt képpel, ám mivel ezek hiányosan vagy sehogy sem állnak rendelkezésre, igazából nincs egy több oldalról megtámogatott, konzisztens és hiteles képünk az orosz gazdaságról. A fejlett gazdaságok kivétel nélkül közzéteszik ezeket a mutatókat (és a legtöbb fejlődő gazdaság is).

Van néhány adat, amelyre viszont támaszkodhatunk. A kiskereskedelmi forgalom ezek közül az egyik legfontosabb, és az meredek visszaesést mutat. A kiskereskedelmi forgalom éves szinten 6,7%-kal mérséklődött, ekkora visszaesésre a 2015-ös recesszió óta nem volt példa. A másik fontos adat az ipari termelés, ami rendelkezésre áll. 2022-ben a feldolgozóipari termelés éves szinten mindössze 0,6%-kal esett a hivatalos adatok szerint, igaz, a visszaesésen sokat tompít az év első két, még háború előtti hónapjának a teljesítménye.

A fentiek alapján azt mondhatjuk, hogy csak az ipari és kiskereskedelmi adatokból a 2,1%-os visszaesésnél mélyebb recesszió következne, de vannak szektorok, amelyek ellensúlyozhatták ezek visszaesését. A mezőgazdaság, az építőipar (5%-os növekedéssel), a belföldi turizmus (+4,3%) egyaránt felfelé húzta a GDP-t, utóbbi főleg azért, mert az orosz állampolgárok nem utazhattak külföldre (a nyugati turisták kiesése némileg persze ronthatott a képen). Emellett a közszféra, mint gazdasági szektor hozzáadott-értéke is nőtt 4%-kal tavaly, és a bányászat hozzáadott-értéke is emelkedett.

Noha a GDP-adatot nem is látjuk teljes szektorális bontásban, az ismertetett adatok alapján egyértelmű, hogy az orosz gazdaság valóban messze volt a két számjegyű visszaeséstől.

Miért volt a vártnál ennyivel kisebb a GDP-visszaesés?

A tavaszi előrejelzések fényében ez meglepő, de ha megnézzük, hogy mire alapozták a közgazdászok az akkori előrejelzéseket, látni fogjuk, hol ment félre a számítás. Az orosz gazdaság nem tekinthető nyitottnak. A külkereskedelem teljes volumene (export és import együtt) a háborút megelőző 10 évben a GDP 45-50%-a között mozgott. (Csak összehasonlításképp: az EU-ban ugyanez 82-95% között mozgott 2011 és 2021 között, Magyarországon ez épp 163%). Ebből Kína már a háború előtt is jelentős részt hasított ki, ehhez jött még Belarusz, Kazahsztán, Törökország, Vietnam a jelentős partnerek közül, akik nem korlátozták az oroszokkal való kereskedést. Az Oroszországból EU-ba irányuló export egy részét a gáz tette ki, amelyre az EU nem vetett ki szankciókat. Azaz az eleve csekély orosz külkereskedelemnek csak egy korlátozott részét érintették a szankciók, vagyis a Nyugat a külkereskedelmen keresztül egyedül nem tudott volna két számjegyű visszaesést okozni Oroszországban. (Sőt, a külkereskedelmi zavarok végül felfelé húzta az orosz GDP-t, de erről később.)

Amiért az elemzők ekkora visszaesést vártak, az az Oroszországban működő nyugati vállalatok önszankciója (emlékezzünk, az EU szerint ezek a vállalatok az orosz GDP 40%-át termelik meg) és kivonulása.

Ez a kivonulás viszont messze nem történt meg akkora mértékben, mint ahogy azt a vállalatok a háború kitörése után ígérték.

Több becslés is van már arra, hogy az exodus végül mennyi vállalatot érintett. A Yale Egyetem felmérése szerint az általuk vizsgált Oroszországban működő 1600 nyugati vállalat mintegy negyede teljes mértékben folytatta a tevékenységét, néhány pedig csak a tervezett beruházásait halasztotta el. A Kyiv School of Economics felmérése ennél kétszer több nyugati vállalatot vizsgált, és ezek 50%-a folytatta a tevékenységét zavartalanul. A St. Gallen Egyetem szerint viszont a vizsgált 1400 nyugati cégnek csak 9% adta el legalább egy leányvállalatát Oroszországban. Az ORBIS adatbázisa alapján a nyugati vállalatoknak csak 8,5%-a vonult ki, és ők a teljes vállalati szektor profitjának csak a 6,5%-át tették ki.

A kivonulók teljes számát nagy bizonytalanság övezi, de az biztosnak tűnik, hogy messze nincsenek annyian, mint tavaly gondoltuk. Azon túl, hogy nem akarják feladni az orosz piaci részesedésüket, a legtöbb vállalat ésszerű érvekkel támasztotta alá a maradását: a Pfizer arra hivatkozott, hogy a gyógyszerellátás biztonsága miatt marad, de további beruházásait felfüggeszti, az országban keletkező profitot viszont Ukrajnába küldi (működésével az orosz GDP-hez így is hozzájárul, persze). A Carlsberg vevőt keres oroszországi egységére (de ragaszkodik a visszavásárlási joghoz), a Philip Morris szintén árulja a helyi leányát. A 230 bolttal jelenlevő Auchan pedig már bejelentette, hogy egyáltalán nem tervez kivonulni.

A vállalatvezetők legtöbbször azt hangoztatják, hogy nem találnak vevőt a helyi leányvállalatokra, más esetekben etikai okokra hivatkoznak (például a Pfizer és az Auchan), de sok esetben a vállalatok abbéli aggályaikat hangoztatják, hogy a hátrahagyott infrastruktúrát és know-howt vagy orosz oligarchák, vagy egyenesen a rezsim bizalmasai vennék át, és így közvetve a háborús célok eszközeivé válnának. Legtöbb esetben viszont a kivonulás azért elképzelhetetlen, mert az oroszországi leányvállalatok a vállalati értékláncban olyan mélyen integrálódtak, hogy kiesésük az anyavállalat teljes hálózatának megbénulását jelentené. Ráadásul a kivonulás sem jelenti feltétlenül azt, hogy az adott vállalat által megtermelt hozzáadott-érték kiesik, mert több példa szerint a nyugati vállalat oroszországi leányát orosz üzemeltetők veszik át.

Akárhogy is, az elképzelés az EU részéről az orosz GDP 40%-át megtermelő vállalatok kieséséről vagy illúzió volt, vagy egyszerűen tudatos torzítás.

Ám ha valóban ilyen nagy volt a súlya az orosz GDP-ben ezeknek a vállalatoknak, akkor bármennyire is elmaradt az exodus, a kutatásokból adódó arányszámok elég nagyok ahhoz, hogy sokkal mélyebb gazdasági visszaesés következzen belőlük. Részben a hazai erőforrásokból való helyettesítés ezt kompenzálhatja, de alapvetően inkább azt a gyanút erősíti, hogy a GDP-szám "nem kerek".

A GDP-adat statisztikailag megtévesztő

A fogyasztás, beruházás, kormányzati vásárlások és nettó export összegét kitevő GDP-ből a fogyasztás jelentősen zuhant. A tőkeberuházások eközben jelentősen nőttek, 2022-ben éves bázison 6%-os volt ez a növekedés. Nőttek a kormányzati vásárlások is, azaz bőven volt minek tompítania a fogyasztás mérséklődése miatti GDP-visszaesést.

A beruházások és a kormányzati vásárlások növekedése viszont csak statisztikai értelemben növelte a GDP-t, a gazdaság potenciális növekedése szempontjából nincs hozadéka egyiknek sem: a beruházások, de főleg a kormányzati vásárlások növekedését ugyanis főleg a katonai kiadások jelentős növekedése okozta. Nem tudjuk megmondani pontosan, mennyivel nőttek a hadicélú kiadások, mert az orosz kormány nem közli a költségvetési kiadások részletes bontását, de nagyjából meg lehet becsülni azt. Az acél termékek termelése 7%-kal nőtt tavaly éves bázison, ami minden bizonnyal a hadi eszközöket takarja. Az egyéb, hadászati céllal felhasználható iparcikkek – mint az optikai és elektronikus eszközök, számítógépek – gyártása 2%-kal nőtt éves szinten. Ha csak a harctéri beszámolókból indulunk ki a több ezres eszközveszteséget tekintve, egészen biztos, hogy a hadiipari kiadások miatt volt az ipari termelés visszaesése mindössze 0,6%-os, miközben például az autógyártás decemberben 45%-kal esett éves bázison.

Nemcsak az ipari termelésen keresztül növelte a GDP-t a háború. Az orosz hadi költségvetés személyi jellegű ráfordításai is nőttek (a több százezer újonnan besorozott katonával, a katonák juttatásainak emelkedésével, az elhunytak családjának kompenzálásával stb.), ezeket pedig a GDP-számítás módszertanából adódóan – mivel bevétele a hadseregnek nem keletkezik – költségalapon veszik számításba mindenütt. Magyarul az orosz katonák bérét egyszerűen csak hozzáírják a GDP-hez, és ez az összeg 2021-ről 2022-re jelentősen emelkedett.

A háborús kiadások tehát jelentősen növelték a GDP-t, de ezek nem növelik az életszínvonalat. Ha az ipar autókat és egyéb járműveket, gyártáshoz szükséges robotokat, elektronikai cikkeket állít elő, az növeli a termelékenységet és az adott ország jólétét, vagyis a hozzáadott-értéknek ez a része valóban értéket teremt.

Ezzel szemben a hadiipari cikkek ezrével pusztulnak el Ukrajnában.

A hadiipari kiadások drasztikus emelkedése viszont csak az egyik tényező volt, ami statisztikai értelemben tompította a GDP-visszaesést. A másik a nettó export. A koronavírus-válság utáni keresleti-kínálati zavarok felverték az energiaárakat, amihez az orosz export szándékos mérséklése is hozzájárult. Ez értelemszerűen növelte Oroszország bevételeit, hiszen jelentős szereplő a nemzetközi energiapiacon. Az év nagy részében még az EU is vásárolta az orosz olajat, amelynek ára ugyan elmaradt a Brenttől, a korábbi évekhez képest ott is emelkedés látszott, 2022 egészét tekintve nőtt az oroszok olajbevétele. Az orosz exporton belül az olaj- és gázeladás 50% körüli részt tesz ki. Ráadásul az év elején – amikor az exportbevételek legnagyobb része keletkezett – segítette őket a gyenge rubel is.

Eközben a nyugati országok számos termék oroszországi exportját megtiltották, és a nyugati vállalatok maguk is visszafogták az értékesítést az oroszok felé (még ha nyilvánvalóan nem is voltak annyian, mint azt 2022 tavaszán látszott), és a külföldre irányuló orosz turizmus is ellehetetlenült. Az import 2022-ben visszaesett, miközben az export nőtt,

a kereskedelmi többlet történelmi rekordot döntött 2022-ben.

Az importkorlátozás növelte a külkereskedelmi többletet, miközben egyébként kárt okozott az orosz gazdaságban. Az oroszoknak szüksége lett volna azokra a köztes- és végtermékekre, amit nem tudtak megvásárolni, hogy fenntartsák korábbi életszínvonalukat, vagy a vállalatok beépítsék termelésükbe azokat az inputokat. A külkereskedelmi többlet így semmit sem árul el az orosz gazdaság erejéről.

Érdemes még kitérni a munkanélküliségre is, amely szintén erősen félrevezető képet mutat. A munkanélküliségi ráta mélypontra esését nem a nagy számú foglalkoztatottság-növekedésnek lehet betudni. Először is, Oroszországban a koronavírus-válságban Európában is elterjedt kényszerszabadságolási rendszer van: a munkából kieső munkavállalókat felfüggesztik a vállalatok, de nem küldik el, így statisztikailag nem növelik a munkanélküliséget. Tatyana Golikova miniszterelnök-helyettes júliusi közlése szerint akkor 236 ezer ember volt kényszerszabadságon vagy dolgozott rövidített munkaidőben, ami – ha beleszámolnák – növelné a munkanélküliséget.

Oroszországban a válságok nem okoznak tömeges munkanélküliséget a munkaerőpiac sajátosságai, például a kényszerszabadságolás miatt

- Ruben Enikolopov, a moszkvai New Economic School professzora mondta ezt a Reutersnek még augusztus végén.

Emellett a munkanélküliséget részben csökkentette a sorozás és a tömeges külföldre vándorlás is. Ez a két tényező együtt több százezer munkavállalót jelent, az így kieső munkaerő egy részét értelemszerűen pótolni lehetett a munkanélküliek közül, vagyis a munkanélküliségi ráta szükségszerűen csökkent.

A szó szerinti értelemben vett megtévesztést sem lehet kizárni

A fogyasztás visszaesését tehát mérsékelte a beruházások, a kormányzati vásárlások és a nettó export emelkedése. Mivel a GDP-adat ezen négy komponens összege, megérthető, miért esett ilyen alacsony mértékben az orosz gazdaság. Azt is bemutattuk fent, hogy ez a csekély visszaesés erősen mesterséges, a gazdaság értékteremtő képessége ugyanis valójában sokkal nagyobbat esett tavaly, és alighanem a lakosság a 2,1%-os visszaesésnél sokkal mélyebbnek érzi a gazdasági válságot.

Ezen a ponton a GDP kapcsán kell tenni egy fontos megjegyzést a teljes pontosság kedvéért, bármennyire is nincs ínyünkre (szándékosan nem ezzel indítottunk). Az orosz gazdasággal foglalkozó cikkeinkben rendszeresen kiemeljük, hogy a kormány által hivatalosan közölt adatokkal dolgozunk, amelyek hitelességét a háború előtt széles körben nem kérdőjelezték meg. Ez ma már nincs így: egyre több független közgazdász véli úgy, hogy az orosz kormány által közölt adatokat nem lehet tényként elfogadni. A háború egyben dezinformációs háború is, ahol mindkét félnek létfontosságú érdeke, hogy saját helyzetét a valósnál jobbnak mutassa. Könnyen lehet, hogy a GDP-visszaesés mértéke is nagyobb volt, mint a 2,1%.

Tény ami tény, az adatközlés módja is okot ad a gyanúra. Az orosz kormány az IMF 2022-re vonatkozó becslésének közlése után elhalasztotta a GDP-adat publikálását, majd később közölte a 2,1%-os visszaesésre vonatkozó adatot. Ami pont annyi volt, mint az IMF becslése: 2,1%. Mindezt úgy, hogy a negyedik negyedéves GDP-adat ekkor még nem volt publikus. A később közzétett negyedik negyedéves adat pedig az elemzők szerint nincs összhangban az időszakból érkező szektorális adatokkal.

A statisztikai hivatal, a pénzügyminisztérium és a gazdasági minisztérium mind a központi hatalom politikai ellenőrzése alatt állnak, a makrogazdasági adatokat pedig ezek az intézmények közlik. Ezek közül elviekben a statisztikai hivatal adatközléseitől lehetne leginkább átláthatóságot remélni, de több mint aggasztó, hogy a háború kitörése óta az intézmény számos alkalommal ad hoc jelleggel változtatott a módszertanon, vont vissza és számolt át már közölt adatokat, és egy ízben Putyin elnök még a Rosstat vezetését is lecserélte, helyükre politikai bizalmasait ültette. Mivel Oroszország már nem számíthat a nyugati befektetők pénzére a kötvény- és részvénypiacon, az adatok transzparenciájához is kevesebb érdekük fűződik.

Nem állítjuk, hogy az orosz kormány hazudott a GDP-visszaesés valós mértékéről, hiszen ahogy fent leírtuk, az egyes GDP-komponenseket figyelembe véve akár ki is jöhetett a vártnál sokkal kisebb visszaesés. (Mindenesetre más oka nem nagyon lehet az adatok elrejtésének, minthogy a kormány meg akarja hagyni magának a mozgásteret a főmutató tetszés szerinti kozmetikázására). Mivel azonban ezeket a komponenseket a kormány külön nem közölte, jelen pillanatban lehetetlen megállapítani, mennyire fedi a valóságot a kormány által közölt GDP-mutató – de ahogy azt imént bemutattuk, a főmutató a jelenlegi körülmények közepette nem teljesen beszédes. Ha figyelembe vesszük a költségvetés helyzetét, akkor pedig végképp, az ugyanis jócskán árnyalja a helyzetet.

A gazdasági károk nagy részét a kormány magára vállalta

A vártnál sokkal kisebb gazdasági visszaesésben jelentős szerepe volt a kormánynak is, amely azon túl, hogy a hadiipari kiadásai növelésével közvetlenül is mérsékelte a GDP-visszaesést, általános élénkítésbe kezdett a gazdasági károk mérséklésére. A kormány intézkedései érintették a fogyasztást és a beruházásokat is. Természetesen a részletes költségvetési adatok hiányában nehéz megbecsülni, hogy mekkora élénkítést hajtott végre az orosz kormány, de azért vannak becslések – az IMF szerint az orosz élénkítőprogram a GDP 4%-át érte el.

Mindennek komoly ára volt: az orosz költségvetésben nagy lyuk tátong.

A fenti ábra a központi kormányzati éves egyenlegét mutatja, ami a kormány saját közlése szerint a GDP 2,3%-át érte el. Ez a hiány egyáltalán nem magas (sok európai országban jóval magasabb volt ennél a hiány), de az éves deficit szintén nem teljesen árulkodó. Egyrészt nem véletlenül szerepeltetjük az olajárat a grafikonon, a világpiaci olajár-emelkedés ugyanis általában (de nem mindig) szufficites orosz költségvetést hoz. Tavaly ez nem volt így, noha az olaj ára kilőtt, és ez több mint aggasztó orosz szemszögből.

Az orosz kormány tavasszal abban a hitben döntött költségvetési élénkítésről, hogy az éves energiabevételei jelentősen megugranak. Április és június között minden okuk megvolt ezt gondolni: akkor még nem esett vissza jelentősen az olajértékesítésük, miközben az orosz kőolaj ára – bár olcsóbb volt a Brentnél – magasabb volt az előző évek átlagánál. A gáz árában pedig sokkal nagyobb volt az emelkedés, ami kompenzálta a mérsékeltebb szállítást.

Természetesen a nemzetbiztonság a legfontosabb prioritás, de az e téren felmerülő stratégiai feladatok megoldása során nem szabad megismételnünk a múlt hibáit, és nem szabad tönkretennünk saját gazdaságunkat"

- Vlagyimir Putyin, 2023. február.

Az orosz költségvetési kilátásai rendkívül jók voltak, a kormányzat tehát a jelentős hadászati költekezés mellett értelemszerűen megpróbálta a hiány elengedésével mérsékelni a gazdasági visszaesést (mint azt láttuk, sikeresen). Az év második felében viszont jócskán visszaesett az energiából származó bevételük: a nyugati országok effektív olajár-plafont állapítottak meg az orosz kőolajra, miközben a vásárlásával leálltak. A gáz ára is meredeken esett, már bőven a háború előtti szint alatt van a jegyzés, az értékesített volumen viszont továbbra is a töredéke annak. Ennek eredményeképp az energiabevételek idén év elején már a 2020-as szintre estek vissza.

Ezen felül más bevételforrások is visszaestek. Főleg az importból származó bevételek, amelyek 2021-ben még több mint 20%-ot tettek ki az összes bevételből. A nyugati importkorlátozások miatt ez nominálisan visszaesett, és a részesedése is 15% alá esett. A recesszió miatt csökkentek a forgalmi adóbevételek is. Ezek a tendenciák 2022 második felében erősödtek fel, 2023 elején pedig tovább romlottak: idén a hiány várhatóan sokkal magasabb lesz, mint tavaly volt.

Ehhez a kiadások növekedése (bizonyos, hogy főleg a hadiipari kiadások) és a bevételek csökkenése egyaránt hozzájárult. Ez idén januárban és februárban látszott tisztán, a tavalyi utolsó hónapok bevételeit a Gazpromra és egyéb energiacégekre kivetett egyszeri különadók növelték.

A költségvetési hiányt az orosz állam egyelőre tudja finanszírozni a belföldi kötvénypiacról és a Nemzeti Jólét Alapból is, így kizárólag pénzügyi gondok miatt a háborús tevékenység 1-2 évig még biztosan nem hagy alább (de ennél sokkal tovább már nem biztos, hogy egyéb területeken bevezetett érdemi megszorítások nélkül fenn tudják tartani ezt a háborús intenzitást).

A költségvetési hiányt is figyelembe véve jobban látszanak a háború költségei, mint egyedül a GDP-ben: a kormány néhány százalékpontnyi költséget ugyanis egyszerűen átvett a gazdaságtól a katonai költekezéssel és a gazdasági élénkítéssel.

Vagyis a háború költségei nemcsak a GDP-ben, hanem a GDP-ben és a központi költségvetésben egyszerre jelentkeznek.

Még nem láttuk az egészet

Miközben tavaly a szankciók hatásait elemeztük, a nyugati politikusok végig úgy érveltek, hogy azok majd csak bizonyos idő elteltével fejtik ki hatásukat. A politikai önigazoláson túl kétségkívül van igazságtartalma is ennek az állításnak, a hatások egy része ugyanis tényleg csak idén érződhet majd. Ilyen a már fent említett költségvetési hiány, amelyről nincs okunk azt gondolni, hogy nem lesz sokkal nagyobb, mint tavaly. A kiadások nem eshetnek vissza a gazdasági stimulus és a hadi költekezés várható fenntartása miatt, a bevételek növekedésére sincs nagy tér: a nyugati olajár-plafon 2022 végétől kezdődően 60 dollárban maximálta az ural hordónkénti árát akkor is, ha azt harmadik félnek adják el az oroszok. December óta a szankciók keretében pedig egyáltalán nem vásárol a Nyugat orosz olajat, idén február elejétől pedig már a finomított olajtermékeket sem vásárolják.

Az olaj- és gázeladás a legnagyobb tétel a bevételek közt, az előző években 40-50% körül mozgott a részesedése (kivéve a koronaválság éveit), 2023 elejére 30%-ra mérséklődött (lásd a fenti ábrát). Az eladott mennyiség egyébként nagyjából megfelel a háború előtti szintnek, Kína, India, Törökország és egyéb országok majdnem teljesen kiváltották a nyugati értékesítést. A gázbevételek viszont biztosan a tavalyi szint alatt lesznek, mert itt az ár a tavalyi töredékére esett, az eladott mennyiség nem nőtt. Az energiabevételeket növelheti az időközben gyengülő rubel, de éves szinten alighanem visszaesést látunk majd a költségvetés legnagyobb bevételi tételében.

A gazdasági aktivitás további várható mérséklődésével a forgalmi adóbevételek tovább eshetnek. A hadi kiadások magasak lesznek, ez felhúzza majd a GDP-t, de a kilátásokat ronthatja például a jegybank tervezett monetáris szigorítása. Az orosz központi bank az inflációs aggodalmaktól tartva szigorítást ígért (tavaly jelentős kamatvágást hajtottak végre), ráadásul szerintük a kormányzati költekezés csak fokozza az inflációs kockázatokat. Az áremelkedés márciusban a jegybanki cél alá esett, de ez csak a bázishatás eredménye, az év végére a várakozások szerint 7-8% körül lehet az infláció. Az orosz központi bank erre kamatemeléssel reagálhat, és ez közvetlenül visszavetné az építőipart, amely tavalyi növekedésével szintén mérsékelte a GDP-visszaesést. Emellett a kormányzati adóemelések (amelyekre tavaly év végén már volt példa) visszavethetik a beruházást és az ipari termelést is.

A legnehezebb azt megbecsülni, hogy a fogyasztás hogyan alakul majd, pedig ez jókora részt hasít ki a GDP-ből. A bizonytalanságok sora jól látszik a makrogazdasági előrejelzéseken, amelyek idén is nagy szórást mutatnak. Ellentmondásos lehet persze az előrejelzéseket idézni, miután fent bemutattuk, hogy tavaly egytől-egyik csődöt mondtak a prognózisok, de két dolog miatt mégis érdemes áttekinteni őket. Először is világosan látszik, hogy már senki nem vár két számjegyű visszaesést az idei évre, az előrejelzések mediánja 0,6%-os visszaesést valószínűsít, de van olyan amerikai nagybank, amely már idén 1%-os növekedést vár. A másik, amit jól mutat az előrejelzések szórása, az a hatalmas bizonytalanság.

Itt vissza kell csatolni a tavalyi tévedések fő okához, mert az az idei évre nézve is releváns: nem tudjuk ma még megmondani, hogy a nyugati vállalatok tavaly beígért kivonulása idén folytatódik-e. Ha egyes vállalatok időközben tényleg találnak vevőket a helyi leányaikra, vagy az elhúzódó üzembezárás csak idén érik be, az újabb százalékpontokat vehet el az orosz GDP-növekedésből. Józan ésszel viszont inkább az sejthető, hogy aki akart és tudott, az már tavaly elhagyta az orosz piacot.

Évekig, ha nem évtizedekig fogják még fizetni a háború árát

Oroszország alkalmazkodott a szankciókhoz, de az illegitim intézkedéseknek középtávon tényleg lehet negatív hatása

- Vlagyimir Putyin, 2023. március.

A fentieket röviden összefoglalva az mondható el, hogy az orosz gazdaság – ha a valódi értékteremtést nézzük – nagyobb mértékben esett, mint ami a hivatalos adatból látszik. Erősen kérdéses persze, hogy a hivatalos adatok mennyire valósak, de ha az oroszok néhány százalékpontnyi visszaesést el is hallgattak, valamint ha a hadi kiadások és az import kiesésének mesterséges GDP-növelő hatását sem vesszük figyelembe, akkor sem látunk katasztrofálisan mély visszaesést, a tavalyi előrejelzések nem jöttek be.

De az orosz gazdaságban keletkezett károk a relatíve kis Gdp-esés ellenére óriásiak.

A koronaválságból felpattanva idén vélhetően kitartott volna a szokatlanul nagy növekedés, ami akár 2-2,5% körüli bővülést is eredményezhetett volna (ezt a hasraütésszerű becslést arra alapozzuk, hogy a gazdaság a 2020-as recesszióból felpattanva lassuló ütemben tér vissza a koronaválság előtti trendhez). Ha a gazdaság idén az előrejelzések szerint 0,6%-kal esik, akkor az jön ki, hogy tavaly 5, idén pedig nagyjából 2,5-3%-ot veszíthettek el az oroszok a GDP-ből.

A gazdaság 2025-ig nem fogja elérni a 2021-es szintet. Az a szint pedig, amit a tavalyi válság hiányában láttunk volna, 10 éven belül nehezen lesz elérhető

- Grigorij Zsirnov, vezető közgazdász, VTB, Oroszország, 2023 február.

A háborúval az orosz potenciális GDP-növekedés nagy ütést kapott. Jelenleg az ipari kibocsátás nagy része azonnal elpusztul Ukrajnában, ahelyett, hogy hozzájárulna a kibocsátás növekedéséhez. A lakosság aktív korú népessége rohamosan zsugorodik, ahogy százezrek veszítik életüket. A legtehetősebb, nyelveket beszélő, tanult, fiatal oroszok körében több tízezres lehetett az elvándorlás, vagyis az országot egyébként is sújtó agyelszívás többszörösére erősödött. Az értékteremtő ipari kapacitás leépül, a kereskedelmi kapcsolatok kevésbé lesznek diverzifikáltak, az energia ázsiai értékesítése drágább, mint az európai. Az oroszok elestek a legfejlettebb nyugati technológia importjától, amely a termelékenység növekedéséhez kulcsfontosságú lett volna.

Az orosz gazdaság az ukrajnai háború kitörése előtt sem nőtt jelentősen, az IMF becslése szerint a 2014 előtti éves 3,5%-os potenciális növekedési ütem 1%-ra zsugorodott a krími megszállás után. Az olyan alacsonyan fejlett gazdaság, mint az orosz, sokkal magasabb növekedést kéne, hogy produkáljon a felzárkózás érdekében, ehelyett viszont a fejlettségbeli lemaradása csak nőtt a nyugati riválisaihoz képest.

Egy Oroszországhoz hasonló gazdaság számára az 1%-os növekedés semmi, még a szintfenntartáshoz sem elég

- mondta Alexandra Prokopenko, az orosz jegybank korábbi döntéshozója 2023 márciusának végén a Wall Street Journalnak.

A közgazdászok régóta az orosz gazdaság modellváltását sürgetik. A gazdaságpolitikának a termelékenység növelésére kéne fókuszálnia, amihez a humántőke fejlesztése, a produktív beruházások növelése, magasabb hozzáadott-értékű szolgáltatásokra lenne szükség. Ennek egy része organikusan is megtörténhet egy gazdaságban azzal, hogy az integrálódik a fejlettebb gazdaságok kereskedelmébe, és a szabályozói környezet lehetővé teszi a tőke- és a technológia szabad áramlását. Az oroszok viszont saját maguk ellen dolgoznak: a gazdasági dinamika a háború előtt sem a fejlődés irányába haladt az oligarcha-rendszer alatt, a háborúval pedig hosszú időre kizárják magukat a nemzetközi tőke- és technológia szabad áramlásából, korlátozzák a szabadságjogokat, improduktív beruházásokkal kötik le az ipari kapacitást, arról nem is beszélve, hogy a humántőke fejlesztése helyett tömegével küldik a frontra az embereiket.

Címlapkép: Getty Images