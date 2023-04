Össze kellene omlania a magyar inflációnak?

Gyorsan csökkennek az inflációs várakozások Magyarországon, miközben a vállalatok áremelési szándéka is enyhül. Ezt segítheti, hogy a magyar gazdaság a kereslet érdemi visszaesésével néz szembe.

Az elmúlt hónapokban meredeken csökkentek az inflációs várakozások, ami azt jelzi, hogy a következő hónapokban érdemben csökkennie kellene a pénzromlás ütemének. Az egyes szektorokban is jelentősen mérséklődött az áremelést tervezők aránya, ami azzal is összefügghet, hogy a költségsokk alapú átárazás már lezajlott, illetve a magyar gazdaság recesszióba süllyedt, a fogyasztás pedig nagymértékben csökken. Mind az inflációs várakozások, mind a szektorok áremelési hajlandósága az árrobbanás előtti szintre esett.

"A GKI felmérése szerint áprilisban egyaránt látványosan csökkent a cégek áremelési törekvése és a fogyasztók inflációs várakozása. Az előbbi csaknem hároméves, az utóbbi egyenesen ötéves mélypontjára esett" - írta a Portfolio-nak küldött elemzésében Karsai Gábor, a GKI Gazdaságkutató vezérigazgató-helyettese. "Áprilisban a fogyasztókkal legközvetlenebb kapcsolatban álló kereskedelmi és szolgáltató cégek terveztek leginkább áremelést, s a márciushoz viszonyított mérséklődés is ebben a két ágazatban volt a legkisebb, bár így is jelentős" - tette hozzá. Az üzleti szektor áremelési törekvése és a fogyasztók inflációs várakozása egyaránt tavaly ősz óta csökken folyamatosan, és azóta az előző hónaphoz viszonyított áremelkedési ütem is trendjében markánsan lassuló, de még magas.

Az inflációs várakozások tavaly ősszel beindult csökkenését jól illusztrálja, hogy például a kereskedelmi cégeknek tavaly októberben mintegy kétharmada készült áremelésre, míg árcsökkentést csak pár százalékuk tervezett, mintegy 30 százalékuk nem gondolt árváltoztatásra. Félé év alatt óriásit tálzotott a helyzet, Karsai Gábor kiemelte:

áprilisban a cégeknek már csak egynegyede készült áremelésre, míg árcsökkentést több mint 10 százalékuk tervez, közel kétharmaduk nem kíván változtatni árain.

A csökkenő tendenciát mutatja az is, hogy az áremelést tervezők aránya márciushoz képest is több mint 10 százalékponttal kisebb lett, a csökkenést tervezőké nem változott.

Az inflációs tényadatok is hasonló fordulatra utalnak. Míg tavaly szeptemberben az előző hónaphoz viszonyítva 4,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak, októberben már csak 2 százalékkal, idén márciusban pedig csak 0,8 százalékkal. Az infláció az idei év elején tetőzött, és az elemzők szerint a következő hónapokban megindulhat a mérséklődés.

Miközben a cégek és fogyasztók áralakulással kapcsolatos véleménye és a tények tendenciájukban szorosan összefüggenek, az egyes hónapokban már nem ilyen szoros a kapcsolat. "A vállalkozások egyre visszafogottabb áremelési törekvése mindenekelőtt a fizetőképes kereslet csökkenésével függ össze – nincs, vagy szűk a tér az újabb áremelések előtt –, de ezt segíti a világpiaci energia- és nyersanyagárak jelentős részének esése, a beszállítói áremelkedés csillapodása, a forint erősödése" - fejtette ki Karsai Gábor.

Fontos, hogy az inflációs várakozások enyhülése az új áremelésekre vonatkozik, vagyis az előző év azonos időszakához viszonyított áremelkedés a tavalyról áthúzódó hatások miatt egyelőre még magas marad.

- vélekedett a GKI szakértője. Karsai Gábor szerint arról sem szabad elfeledkezni, hogy miközben a cégek áremelési törekvése legalább részben számításokon nyugszik, a fogyasztók árérzékelése sokkal szubjektívebb. "Nagyon valószínű, hogy a fogyasztók által érzékelt áremelkedés drasztikus mérséklődésében a kormányzat és a kereskedelmi cégek propagandájának – több száz, sőt több ezer termék árának csökkentéséről szóló bejelentéseknek –, vagy éppen a nagy visszhangot kiváltó sajtárcsökkentési versenynek is szerepe van" - fejtette ki a szakértő. Feltételezhető, hogy e lépések a ténylegesnél is visszafogottabb árpolitikát sejttettek, s ráadásul ezek az árcsökkentő lépések nem voltak jellemzőek az egész kereskedelemre - tette hozzá.

Az inflációs várakozásoknak és magának az áremelkedési ütemnek a csökkenése mindenképpen kedvező.

- összegezte a helyzetet Karsai Gábor.

Szerinte a statisztikai adatok a recesszió idei első negyedévi folytatódására utalnak, ebben a GKI konjunktúraindexének áprilisi esése sem ígér gyors fordulatot.

Úgy vélekedett, hogy a kereslethiány az antiinflációs politika szempontjából kedvező. "Kérdés, hogy a kormány is így gondolkodik-e" - folytatta Karsai, aki azzal zárta gondolatait, hogy "a múlt héten a kamat csökkentésének már az előérzete következtében is gyengülő forint arra figyelmeztet, hogy a túlzott optimizmus nem jó tanácsadó".

Címlapkép: Getty Images