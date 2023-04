Ukrajna hatalmas segítséget kaphat egyik legnagyobb problémája megoldásához

Az Európai Bizottság tisztviselői vasárnap öt kelet-európai ország képviselőivel találkoztak, hogy megvitassák az ukrán gabona beáramlásának kezelését, miután Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Bulgária importtilalmat rendelt el.

Ukrajna Oroszország általi megtámadása és fekete-tengeri kikötőinek blokádja miatt Kijev gabonaexportja az országon belül rekedt, ami egyrészt felhajtotta a globális árakat, és az ukrán gabonától függő déli országokat az éhezés felé sodorta.

A gabona szállítása a világ legszegényebb embereihez kritikus fontosságú ebben a globális élelmiszerválságban. Ukrajnából a Fekete-tengeren keresztül szállítunk gabonát, és készen állunk arra, hogy az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal együttműködve megoldást találjunk

- közölte a Politicoval Martin Frick.

Frick megjegyzései a Mezőgazdasági és Halászati Tanács holnapi ülése előtt hangzottak el, amelyen közép-kelet-európai államok fognak előterjeszteni egy javaslatot. Eszerint az EU a WFP-vel együttműködve vásárolna ukrán gabonát, és szállítaná tovább az eredeti célországokba.

A WFP már most is szállít Ukrajnából exportált élelmiszereket a Fekete-tengeri Gabona Kezdeményezés keretében, azonban ez ingatag lábakon áll. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ezen a héten New Yorkban találkozik António Guterres ENSZ-főtitkárral, hogy tárgyalásokat folytasson arról, hogy megmenthető-e az egyezmény.

Címlapkép forrása: Getty Images