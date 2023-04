Vészhelyzeti központot adott át a WHO

Vészhelyzeti központot adott át hétfőn az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Kenyában annak érdekében, hogy hatékonyabban reagáljon az Afrika keleti és déli részében kirobbanó egészségügyi válságokra.

A központ Kenyának is jelentős segítség, mert az ország több egészségügyi krízissel néz szembe, a többi között a kolerajárvánnyal, valamint az Afrikában nemrég ismét kitört nemrég Marburg-járvány is fenyegeti - közölte Susan Nakhumicha Wafula kenyai egészségügyi miniszter, kiemelve, hogy a járványok nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági és társadalmi nehézségeket is maguk után vonnak.

Az utóbbi három évben a koronavírus-járvány rávilágított arra, mennyire fontos a gyors reagálás az egészségügyi válságokra.

Kenya a jövőben is együttműködik a WHO-val egyebek között olyan betegségekre adandó válságtervek kidolgozásában, mint a vérzéses láz, az influenza, a kolera és a gyermekbénulás.

A partnerséggel Kenya hozzáférést kap a szervezet szakértőinek globális hálózatához is - szögezte le.

Abdourahmane Diallo, a WHO kenyai irodavezetője elmondta, a központban a többi között alapvető orvosi felszereléseket, valamint egyszer használatos eszközöket is tárolnak majd, melyeket rövid idő alatt a térség más országaiba is el lehet szállítani vészhelyzet esetén.

A létesítményben emellett szükség esetén külföldön is bevethető egészségügyi vészhelyzeti szakértőket is kiképeznek.

Címlapkép: Getty Images