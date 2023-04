Elindult az uniós közös gázvásárlási mechanizmus, magyar cégeknek is kötelező bejelentkezni

Az orosz gázfegyver elleni egyik lépésként a tagállamok már tavaly tavasszal eldöntötték, hogy egy közös uniós energiabeszerzési platformot hoznak létre, amelynek központi eleme az AggregateEU mechanizmus. A fő cél az volt, hogy a közös gázvásárlásból adódóan jobb árakat tudjanak elérni a vevők, de legalább ilyen fontos volt az is, hogy az ellátásbiztonságot is erősítse a közösség a 2023-2024-es téli fűtési szezonra való felkészülés során. Mindezek jegyében lényeges, hogy az orosz gázt, és annak eladóit kizárták a mechanizmusból, illetve egy ügylet párosító alkalmazás segítségével kötik össze egymással a vevőket és az eladókat.

A tagállamok tavaly év végén hagyták jóvá a közös gázbeszerzési mechanizmust, amelynek lényege, hogy egy másik döntéssel egyébként is előírt kötelező gáztároló feltöltési cél 15%-át volumenként be kell tenni a vevői oldalon a platformba. A tároló feltöltési cél azt jelenti, hogy november 1-re 90%-ra fel kell tölteni a most uniós szinten 57%-os töltöttségű tárolókat, de például Magyarországra az elmúlt 5 évi átlagos gázfelhasználás 35%-ának a betárolása vonatkozik kötelező szabályként, ami mintegy 3,65 milliárd köbmétert jelent, és ennek kell legalább a 15%-át vételi ajánlatként megjeleníteni a platformon. Uniós szinten ez azt jelenti, hogy mintegy 13,5 milliárd köbméternyi gázt kell vételi ajánlatként feltölteni a mechanizmusba, miközben évi 360 milliárd köbméter körüli az uniós gázfelhasználás, illetve a vevői oldalon az uniós energiaközösség országai is megjelenhetnek.

A fenti szabályok azt jelentik, hogy Magyarországnak mintegy félmilliárd köbméternyi gázvásárlásra kell ajánlatot leadnia, azaz a magyar kormánynak arról kell gondoskodnia, hogy a magyar vállalatok legalább ekkora gázigényre adjanak be vételi ajánlatot május 2-ig. Ezután majd május közepéig az eladók is jelzik az ajánlataikat, aztán összepárosítja a program a két oldalt, utána pedig a majd megszületnek a tranzakciók a felek között a konkrét tárgyalások mentén még a nyár előtt.

Fontos és ez a bizottsági kérdezz-felelek részből is kiderül, hogy csak a fent meghatározott minimális vételi ajánlatokat kötelező beadni (az éves tárolófeltöltési kötelezettség legalább 15%-át), de az ott jelentkező eladói ajánlatokat már nem kötelező elfogadni, illetve magának a Bizottságnak csak a mechanizmus elindításában és a keretszabályok lefektetésében volt/van szerepe, magában az ajánlatadási és ügyletkötési folyamatban nincs. A tervek szerint kéthavonta lesznek majd ilyen vételi és eladói tender körök legalább idén év végéig, hogy a következő fűtési szezont biztonsággal le tudja menedzselni az uniós közösség.

A Bizottság közleménye szerint már 76 cég regisztrált az AggregateEU mechanizmusban, más vállalatok esetében pedig még tart a regisztrációs folyamat. Emellett 11 vállalat jelezte, hogy készen áll központi vevőként vagy megbízottként szolgáltatásokat nyújtani, azaz olyan konstrukciókban részt venni, amikor mások nevében zajlik az ügyletkötés.

Címlapkép forrása: Shutterstock