Itt az MNB nagy döntése: tényleg hozzányúlt a kamatfolyosóhoz a jegybank!

Az eddigi 25 százalékról 450 bázisponttal 20,5 százalékra csökkentette az egynapos hitel kamatát a Monetáris Tanács. Ezzel a múlt heti erős üzenet után valóban megindulhatott az a folyamat, ami a következő hónapokban elvezethet majd az irányadó kamat csökkenéséhez is.

Nem okozott meglepetést az MNB azzal, hogy a kamatfolyosó felső szélét jelentősen csökkentette, hiszen a múlt héten Virág Barnabás alelnök már egyértelműen utalt arra, hogy a Monetáris Tanács keddi ülésén terítékre kerül majd az intézkedés. Így szerdától a kamatfolyosó alsó széle továbbra is az egynapos betét 12,5 százalékos kamata, míg a felső a most megállapított 20,5 százalékos hitelkamat.

A mostani döntéssel a 18 százalékos irányadó kamat és a 13 százalékos alapkamat továbbra sem változik. Előbbiről a naponta tartott betéti gyorstendereken döntenek,

csak a további szigorítási mozgásterét csökkentette jelentősen a Monetáris Tanács.

Ugyanakkor Virág Barnabás is utalt rá a múlt heti interjújában, hogy a mostani lépés egy olyan folyamat kezdete, mely a következő hónapokban majd elvezethet az irányadó kamat csökkentéséhez is. Az elemzők szerint ez akár már májusban bekövetkezhet, ha addig a forint árfolyama stabil marad és a külső kockázati környezet sem romlik, de az is lehet, hogy júniusra, a friss inflációs jelentés megjelenésére halasztja majd az első effektív lazítást az MNB.

Vélhetően ez a kérdés fogja uralni a ma délutánt is, három órakor jelenik meg a Monetáris Tanács közleménye az indoklással, majd fél négytől háttérbeszélgetést tart Virág Barnabás. Az eseményeket a piac is kiemelten figyeli, elsősorban a forint árfolyamára lehetnek hatással az elhangzó információk. A múlt héten az alelnök szavaira érezhetően gyengült a forint, meglátjuk, most a konkrét döntésre hogyan reagálnak a befektetők.

Mi is ez a kamatfolyosó?



Az MNB a hosszabb lejáratú piai kamatokat az irányadó kamatával kívánja befolyásolni, de a nagyon rövid lejáratú pénzpiaci, bankközi kamatokat az egynapos betéti és az egynapos hitelkamatláb által meghatározott, úgynevezett kamatfolyosó közé szorítja. A "szorítás" kifejezés az utóbbi időszakban talán túlzó kifejezés lehet, hiszen a 12,5 és a 25% közötti sáv extrém széles, nyugodtabb időkben ez 2-4 százalékpont szokott lenni.



A jegybank tavaly ősszel kénytelen volt egy óriási vészkamatemeléssel (az irányadó kamat 13%-ról 18%-ra nőtt) reagálni a forint kontrollálhatatlannak látszó leértékelődésére. Ezzel a magyar gazdaság jelentős kockázati prémiumot fizetett a külföldi befektetőknek, illetve megdrágult a forint gyengülésére játszó spekulatív ügyletek (short) ára.



Ekkor került sor arra is, hogy a további gyors kamatemelések lehetőségét megteremtve a jegybanki kamatfolyosót (az egynapos betéti és hitelkamatláb közötti teret) az MNB felfelé extrém módon kiszélesítette, 25%-ra.



A mai bejelentés ez utóbbi lépés korrekciója. A magyar gazdaság pénzügyi stabilitása sokat javult, a forint jelentősen erősödött, a fő sokkhatásnak számító, egekbe emelkedő energiaárak visszatértek a kezelhető tartományba, a külső egyensúlyi pozíció érdemben javult. Ezért dönthetett most úgy a jegybank, hogy a kamatpolitikában megteszi a lazításra utaló első jelzést. A kamatfolyosó felső széle nem számít effektívnek, ahogy alábbi ábránkon is látható, a piaci kamatok bőven a sáv alsó szélén mozognak. Éppen ezért a sáv tetejének lejjebb hozása sem jelent érdemi lazítást, de az első óvatos jelzés a pénzpiaci szereplők számára, hogy jegybank közelinek látja a 18%-os irányadó kamat csökkentésének megkezdését.

Jegybanki kamatok és pénzpiaci hozamok

Címlapkép: Getty Images