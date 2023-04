Németország egyre jobban szorongatja az Európai Bizottságot a keménykedésért

Az Európai Bizottság az év végéig átverné a tagállamokon az államadósságszintek csökkentését reformjavaslatait, hogy úgy alakítsák át a stabilitási és növekedési paktumot, hogy az ne akadályozza a növekedést, de csökkentse az eladósodottságot. Németország viszont az EU-t is szorongatja, hogy szigorúbb szabályokat alkosson, ne egyéni adósságpályákat alkalmazzon. Christian Lindner német pénzügyminiszter már egy véleménycikkben állt bele Brüsszelbe.

Christian Lindner német pénzügyminiszter az Európai Unió (EU) szilárd államháztartásának biztosítása érdekében egyértelmű költségvetési politikai szabályokat és azok érvényesítését szorgalmazta. A Financial Timesban megjelent véleménycikkében Lindner kijelentette, hogy az EU Stabilitási és Növekedési Paktuma, amelynek célja, hogy az euró valuta értékének megőrzése érdekében korlátozza az állami hitelfelvételt, nem váltotta be az ígéretét. Jelenleg tárgyalások folynak a szabályozás reformjáról, mivel egyes tagállamoknak a világjárványt követően nagy beruházási igényeik vannak, miközben az államadósságszintek is megugrottak.

Lindner hangsúlyozta, hogy olyan költségvetési keretre van szükség, amely minden uniós tagállamot egyformán kezel, és fenntartja az uniós költségvetési felügyelet "többoldalú jellegét". Kijelentette azt is, hogy az Európai Bizottság által tavaly előterjesztett reformelképzelések nem határoznak meg egyértelmű követelményeket a hiány és az adóssághányad csökkentésére vagy kellően alacsony szinten tartására. Lindner kijelentette, hogy a paktum reformjának jelentős javulást kell eredményeznie a keretrendszerben, és Németország e kritériumok alapján fogja értékelni az Európai Bizottság hamarosan várható jogalkotási javaslatait.

Már április közepén Németország és Hollandia minimális adósságcsökkentési célok beépítését követelte a rendszerbe, kétségbe vonva az Európai Bizottság tervét az Európai Unió költségvetési szabályainak reformjáról. Az uniós jog előírja az országok számára, hogy költségvetési hiányukat a bruttó hazai termék 3 százaléka alatt, az államadósságot pedig a GDP 60 százaléka alatt tartsák, de számos ország túllépi ezeket a küszöbértékeket, miután évek óta intenzíven költekeznek a világjárvány, az ukrajnai orosz háború és az energiaválság hatásainak tompítására.

Az Európai Bizottság megközelítése a személyre szabott nemzeti terveken alapul, a német és a holland javaslat azonban egy olyan, mindenre érvényes szabályt javasol, amelynek garantálnia kell az adósságszint "érzékelhető mértékű" csökkenését. Ez a "közös biztosíték" arra kötelezné a GDP 60%-a feletti adóssághányaddal rendelkező országokat, hogy évente legalább 0,5%-kal csökkentsék adósságszintjüket, míg az e küszöbértéket jóval meghaladó országoknak évente legalább 1%-kal kellene csökkenteniük a kitettségüket.

Egy tavaly novemberben közzétett jelentésében a Bizottság azt javasolta, hogy mind a 3, mind a 60 százalékos célszinteket hagyják érintetlenül, de nagyobb rugalmasságot adjanak hozzá, hogy a kormányok a célokat országaik sajátos körülményeihez igazíthassák. Az uniós tagállamok saját nemzeti terveket tárgyalnának Brüsszellel az államháztartási hiány ellenőrzésére és az adósság fokozatos csökkentésére egy négyéves időszak alatt. A magasan eladósodott országok, például Görögország és Olaszország további három évet kaphatnának arra, hogy pénzügyeiket kiigazítsák, és visszatérjenek a "prudens" költségvetési politikához.

A Bizottság javaslata szerint az adósságcsökkentés jelenleg egységesen érvényes, évente az adóssághányad 1/20-os csökkenési ütemét előíró normát eltörölnék, és egyedi útvonalakkal helyettesítenék. Németország és Hollandia nem ért egyet ezzel a megközelítéssel, és most minimális célokat követelnek az eladósodott országok számára. Sigrid Kaag holland pénzügyminiszter támogatását fejezte ki egy "közös számszerű referenciaérték" bevezetése mellett, hogy az országspecifikus tervek ne váljanak "idioszinkratikussá".

Az Európai Bizottság eltökélt szándéka, hogy a reformfolyamatot az év végéig lezárja, és az új költségvetési szabályok 2024 januárjáig életbe lépjenek. Az új keretrendszer várhatóan figyelembe veszi azt a hatalmas pénzinjekciót, amelyre az EU zöld és digitális átállásának felgyorsításához van szükség, amely kettős erőfeszítés a becslések szerint 2030-ig évente 650 milliárd euró többletberuházást jelent. Az uniós országok az elmúlt hónapokat azzal töltötték, hogy megvitassák, hogyan lehet egyensúlyt teremteni az erőteljes beruházások és a fenntartható adósságcsökkentés között, de egyértelmű válasz nem látszik.

