Magyarország lehet a régió fekete báránya: visszaeső gazdaság, gyengülő forint, elszálló hiány vár ránk az elemző szerint

Portfolio 2023. április 26. 18:00

A kelet-közép-európai régióban egyetlenként a magyar gazdaság teljesítménye eshet vissza 2023-ban – derül ki a bécsi gazdasági kutatóintézet (WIIW) szerdán megjelent friss elemzéséből. A kutatóintézet szerint nem csak a gazdaság teljesítménye ad okot pesszimizmusra, a költségvetés helyzete is problémás, az uniós források sorsa pedig továbbra is bizonytalan, ami a hitelminősítőket is további negatív lépésekre ösztönözheti. Így nem is annyira meglepő, hogy a forint jelentős gyengülésére számítanak a szakemberek.