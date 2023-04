Őrült ütemben változnak a fiatalok szokásai, de a bankfiók továbbra is kiemelten fontos

Nem lehet elég korán elkezdeni a pénzügyi nevelést Kökény Dávid, az OTP Bank Termékfejlesztési senior menedzsere szerint, aki a Portfolio-nak elmondta, az ideális az volna, ha a szülők már az első, valamilyen alkalomra, rokonoktól kapott pénz kapcsán elkezdenének pénzügyi kérdésekről beszélgetni a gyerekekkel. Az utóbbi években egyre nő a 16 év alatti ügyfelek száma az OTP Banknál, tapasztalataik szerint a Z generáció már kifejezetten tudatos, úgy tűnik, számukra a legfontosabb, hogy minél több banki szolgáltatás ingyenes legyen, és hogy minél nagyobb legyen a bank digitális képessége.

Noha a pénzügyi kérdések már az általános iskolákban is előjönnek, tapasztalhatóak pénzügyi ismeretbeli hiányosságok a fiatalok körében. Pénzügyi edukációra és a pénzügyi kultúra fejlesztésére jó példa az OTP Fáy András Alapítvány tevékenysége, évente körülbelül 20-25 ezer, különböző korú diák vesz részt képzéseiken.

Az általános iskolai korosztály esetében azonban leginkább a szülőknek van szerepe a gyerekek pénzügyi döntéseiben.

Általában számlanyitás esetén is azt a bankot választják, ahol a szülők is bankolnak. Az, hogy mikor nyílik az első bankszámla, változó, de az utóbbi években az OTP Banknál egyre dinamikusabban nő a 14-16 év közötti ügyfelek száma.

"14 év alatt a gyerekek még a készpénzt preferálják, azt jobban értik, mert kézzelfogható. Eleve, miből gazdálkodhatnak a gyerekek? Különböző ünnepek alkalmával, általában rokonoktól kapott pénz, illetve zsebpénz jelenti a bevételt” – mondta a Portfolio-nak Kökény Dávid, az OTP Bank Termékfejlesztési senior menedzsere, hozzátéve, legfrissebb, 16 és 30 év közöttiek körében végzett kutatásuk eredményei szerint a megkérdezettek 89 százaléka jelezte azt, hogy van bankkártyája, 59 százaléka pedig azt, hogy van bankszámlája. Tehát még sokan nem párosítják össze a kettőt, nem feltétlenül értik a kapcsolatot. Ettől függetlenül a bankkártyás vásárlás erősen jellemzi a fiatalokat, a mihamarabbi használat érdekében szinte rögtön a kézhez vételt követően aktiválják is kártyáikat. A kor előrehaladtával az ismeretek is bővülnek, a 18 körüliek már tudatosabbak, mielőtt bankszámlát nyitnának valahol, alaposan utánanéznek a lehetőségeiknek.

Kökény Dávid OTP Bank, termékfejlesztési senior menedzser Kökény Dávid az OTP Bank Termékfejlesztési senior menedzsere, a Szent István Egyetemen kezdte, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol többek között executive MBA képzést Tovább … Tovább Kökény Dávid az OTP Bank Termékfejlesztési senior menedzsere, a Szent István Egyetemen kezdte, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol többek között executive MBA képzést

Kökény szerint

a legfontosabb szempont a hitelintézet választásakor, hogy milyen költségekkel jár a számlavezetés.

A legfontosabb hívószó az ingyenesség, amit az OTP Junior számla biztosít is 0-24 éves korig a számlavezetést, a kártya kibocsátási és éves díját és az OTP internet- és mobilbank használatát illetően is.

Bár az ingyenesség mellett a másik alapvető elvárása a fiataloknak, hogy bármit online tudjanak intézni – a mobilos és okosórás fizetés is egyre népszerűbb körükben -, az OTP Bank tapasztalata az, hogy komolyabb pénzügyi döntéseket megelőzően a Z generáció is a bankfiókba megy.

Kökény Dávid, az OTP Bank Termékfejlesztési senior menedzsere

A személyes bankfióki számlanyitást például kifejezetten fontos mérföldkőnek élik meg, ez az első komoly kapcsolódásuk a bankkal. Ezt a lépést követően viszont inkább a digitális megoldás felé fordulnak, az egyszerűbb, mindennapi ügyintézésekre már az alkalmazásokat használják, kérdés, probléma esetén pedig a személyes ügyfélszolgálathoz fordulnak.

Az OTP Mobilbank kifejezetten népszerű, az egyik fiatalok számára leghasznosabb funkciója a Kiadásfigyelő – a fiatalok is tudni akarják, mikor mire mennyit költöttek. A tudatosságra való törekvést a már említett kutatás eredménye is kiemeli. Eszerint a fiatalok tanulmányaikkal párhuzamosan is dolgoznak - a válaszadók 71%-a -, tehát nem csak szülői támogatásból gazdálkodnak, megfontolják a kiadásaikat - szórakozás helyett inkább élelmiszerre költenek -, nem ugranak fejest egy hitelfelvételbe és konkrét célokra is félretesznek. A tudatosabb pénzgazdálkodás a jelenlegi gazdasági helyzetre való reakcióként is értékelhető.

Gen Z Fest 2023 Gyere el Magyarország első Z generációnak szóló pénzügyi rendezvényére a Portfolio szervezésében.

Fontos a megtakarítás

Korán elkezdenek félretenni is. Szintén a kutatásból derül ki, hogy

a 16-17 évesek 53 százaléka autóra, illetve a 18-24 éves korosztály több mint harmada lakásra és autóra gyűlt egyaránt.

A kor előrehaladtával a prioritások kissé változnak, a 25-30 éveseknél a legtöbben már inkább baj esetére, váratlan helyzetekre tesznek félre (35 százalék). Ebből a korosztályból minden harmadik fiatal lakásra gyűjt, amit fej-fej mellett a lakásfelújítás és az autó (28-28 százalék) követ. A fiatalabbak jellemzően kisebb összegeket tesznek félre, nem is feltétlenül havonta, hanem ha valamilyen okból nagyobb összeg érkezik a bankkártyájukra.

"Én mindig azt szoktam mondani, hogy azért kell a célalapú megtakarítással elkezdeni minél fiatalabb korban, hogy 24 éves korra kapjunk egy pénzügyileg tudatos ügyfelet, aki megérti esetleg azt, hogy mit jelent a hosszú távú befektetés” – mondta Kökény. Hozzátette, a kifejezetten a fiatalokat célzó alkalmazás, az OTP Junior Next app például lehetővé teszi, hogy a fiatalok meghatározzanak egy konkrét célt, amire pénzt szeretnének gyűjteni, majd beállítsanak ennek elérésére egy összeget. A megtakarítások vezetésével az app megmutatja, hol tart a felhasználó célja elérésében. Az alkalmazás továbbá a felsőfokú tanulmányok kiválasztásában is segít: amellett, hogy a felhasználóhoz passzoló karrierutat segít megtalálni, még abban is fogódzót nyújt, hogy várhatóan mekkora havi költséggel kell majd számolni a tanulmányok alatt.

Mindez azt a célt szolgálja, hogy 24 éves korra a fiatalok pénzügyileg tudatosak legyenek: vagyis értsék a pénz értékét és felelősen hozzák meg a pénzügyi döntéseiket

- tette hozzá a szakember.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.

Fotók: Stiller Ákos