Hernádi Zsolt: „Gyere ide, Takarodj” zajlik most a világban, ezzel megesszük a jövőnket

A Corvinus egyetem “Változásvezetés gyakorlata: vállalatvezetői tapasztalatok” előadássorozata keretein belül beszélt Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója előadása során többek között a minket váratlanul érő energiaválság hatásaira, az erre adott gazdaságpolitikai reakciókra és az orosz-ukrán háború geopolitikai következményeire, a kialakult kétpólusú világrendre is kitért. Hernádi több ponton is hangsúlyozta az azzal kapcsolatos problémákat, hogy a hosszú távú gazdasági ésszerűséget felváltották a rövid távú politikai érdekek, egy olyan környezetben pedig, ahol az ellátásbiztonság és a geopolitika a meghatározó erők, a korábban mindenki által rendkívül fontosnak tartott klímavédelem is a háttérbe szorult, ezt pedig nem engedhetjük meg magunknak.

Megremegett a globalizáció Hernádi Zsolt előadása elején az alkalmazkodási képesség fontosságát emelte ki a jelenlegi makrogazdasági helyzetben, az elmúlt évek eseményeit megnézve ezen a téren folyamatosan vizsgázik Európa és a világ: lehet itt gondolni a koronavírusra, a nyersanyagárak emelkedésére, a háború okozta soha nem látott energiaválságra és messzebbre tekintve a globalizáció megakadására, amit az USA és Kína vezetésével kialakulóban lévő kétpólusú világrendnek lehet köszönni. A látszólag olajozottan működő, ám jelentős kölcsönös függőségi helyzetet teremtő globalizálódás során korábban el sem lehetett képzelni az ellátási láncok problémáit, ezt azonban a protekcionista gazdaságpolitikát folytató Donald Trump Kínával szembeni vámháborúja 2018-19-ben megkérdőjelezte. Ezt követően pedig jött a koronavírus, ahol egyszer csak mindenki számára világossá vált például az, hogy Európában nem gyártanak bizonyos gyógyszereket. De nem gyártanak maszkot se, és nem gyártanak csomó mindent, ami a mindennapi életünkhöz kell – hangsúlyozta a Mol-vezér. Emberéletekről volt szó, ilyenkor a gazdasági racionalitást is el kellett felejteni, a lélegeztetőgép-vásárláshoz HASONLÓ PÁNIKREAKCIÓK PEDIG MEGMUTATTÁK, HOGY MENNYIRE SÉRÜLÉKENY A GLOBÁLIS PIACGAZDASÁG, amit törhetetlennek képzeltünk korábban. A politikai döntések felülírják a gazdasági racionalitást A gazdasági ésszerűség azonban nem tért véget a koronavírus-válság lecsengésével, jött ugyanis a háború, ezzel pedig új viszonyítási pont érkezett a globális politikában, és ismét a háttérbe szorult a gazdasági racionalitás – az új viszonyítási pont az lett, hogy: Te elítéled-e Oroszországot, veszel-e tőlük bármit, vagy nem? Ez egy gazdasági szükségszerűséget teljesen nélkülöző, tisztán politikai töréspont volt Hernádi szerint, ennek az új viszonyítási pontnak pedig az lett az eredménye, hogy a hidegháború mintájára újra beindult a világnak a két pólusúvá válása. Az orosz-ukrán háború nyomán Oroszország ugyanis Kínához sodródik ebben az új rendszerben és e mentén alakult ki a kétpólusú világrend az USA és Kína között, ami egy komoly deglobalizációs folyamat. Politikailag van tehát ebben az új keretrendszerben behatárolva, hogy egy adott ország mit tehet és mit nem tehet, a geopolitika lett a legmeghatározóbb tényező a világgazdaságban, fejtette ki a Mol-vezér. Európa tekintetében pedig elmondható, hogy az üzleti racionalitás nélkülözésének elszenvedői vagyunk jelenleg, mutat rá a cégvezér. Ez elsősorban a kontinens „örökségének” köszönhető: rendkívül magas az európai országok energiafüggősége az elmúlt 30-40 év energiarendszerének kiépítése végett, mindezt megváltoztatni pedig sok idő és sok pénz. Az orosz behozatal az összimport arányában a földgáznál 38 százalék, de az európai dízelkeresletnek a 10 százalékát is az orosz piac elégítette ki korábban, illetve kőolajban is jelentős volt a kontinens függősége az oroszoktól (27 százalék). A megbízható és kiszámítható orosz gázáramlásra épült tulajdonképpen az európai vegyipar, a műtrágyagyártás, illetve rengeteg országban a fűtés, például Magyarországon is, ahol a lakosság 90 százaléka földgázzal fűt. Az olcsó és megbízható orosz gázáramlás azonban megszűnt, ezután el kellett kezdeni keresi az alternatívákat, Európa pedig „nagy hévvel elkezdett LNG-t vásárolni” és kiépíteni a kapacitásokat, ez azonban rendkívül drága, ráadásul évekig eltart. Akinek pedig nincs tengerpartja és függ a gázimporttól – mint például Magyarország -, az nem tud mit csinálni, annak meg kell vennie a vezetéken érkező földgázt, ami továbbra is orosz földgáz. Gyere ide, Takarodj! Politikai döntés született arról is, hogy nem lehet behozni kőolajat és dízelt sem, emeli ki Hernádi, bár az infrastrukturális ráutaltság miatt ez alól a csővezetékes szállítás kivételt képez. És hogy mi történt ezután? A helyzet abszurditását kiemelve magyarázza a cégvezér: az orosz dízelt nem lehet behozni Európába, de máshova el lehetett vinni, például Indiába – az ide hozott terméket el lehet adni Indiában, az indiai dízelt pedig el lehet hozni Európába, ez a „becsületesebb” megoldás. Ha viszont kevésbé vagyok becsületes, akkor ki sem rakom a hajóból az orosz dízelt Indiában, hanem viszem egyből Európába drágábban, mintha "indiai dízel" lenne – magyarázza a szakember. Ugyancsak meg lehet csinálni az orosz kőolajjal azt, hogy elviszik Kínába, ott készítenek belőle finomított termékeket (dízel, benzin) és ezt eladják Európának, mint kínai termék. A politikai döntések miatt tehát rengeteget utaztatják nagy konténerhajókon az olajat, ami persze rendkívül drága és rendkívül környezetromboló. Ez az egész megutaztatásos történet olyan, mint amikor azt mondják a „Horgász a pácban” című filmben a kutyának, hogy „Gyere ide Takarodj!” – mutat rá Hernádi Zsolt, hozzátéve: Ez nagyon drága. És picit megesszük vele a jövőnket Csak a rövid táv számít most A szakember szerint ebben a közegben, amikor az ellátásbiztonság és a geopolitika a meghatározó erők, ilyenkor a korábban mindenki által rendkívül fontosnak tartott klímavédelem a háttérbe szorul. A kormányzatok ugyan markánsan növelték a fenntarthatósági célokat, de az önálló intézkedések, például a fosszilis tüzelőanyagok támogatása jelentősen kitolták a megújuló-fókuszú projektek a megvalósulási idejét. A lakosság védelmével indokolva, a zöld átállás egyik leghangosabb szószólójának számító német kormány például felfuttatta a szénerőművek használatát, nő a szénimport a német gazdaságban olyan messzi helyekről például, mint Ausztrália. Emellett pedig a tűzifa lett az új arany, számos helyen a drága földgáztüzelés miatt erdőket irtanak ki, hogy olcsóbb alternatívaként fával fűtsenek, fenntarthatósági és klímavédelmi, hosszú távú szemlélettel mindez nehezen értelmezhető Hernádi szerint. De lehet itt beszélni a széles körben hatékony alternatívának vélt cseppfolyósított földgázról is, ennek ugyanis Hernádi elmondása szerint rendkívül magas a karbonlábnyoma és persze nagyon drága is, ha messziről hozzák be az LNG-t. A politikai érdekek tehát a gazdasági racionalitás fölé kerekednek, ilyenkor pedig a hosszú távú célok, mint például a klímavédelem a háttérbe szorulnak, és a rövid távú célok kerülnek a fókuszba. Ebben a rövidtáv-fókuszú szabályozási környezetben és a kampányszemléletű politikai közegben nehéz hosszú távra tervezni az energiaiparban, ez pedig óriási probléma Hernádi szerint. Hiszen az energiaipari vállalatok nem tudnak ilyen rövid távú szemlélettel operálni, a több százmillió eurós beruházások ugyanis nem 1-2 évre, hanem évtizedekre szólnak. Ugyancsak a hosszú távú szemlélet kérdéskörében szót ejtett a cégvezér a hulladékgazdálkodásról is – a Mol nemrég 35 évre megkapta ezen a téren a koncessziót Magyarországon, a hulladékgazdálkodás apropóján pedig egy svájci bicskához hasonlította a vállalat eszköztárát a cégvezér, ami az eddigi rengeteg alkalmazási felület mellett most a hulladékgazdálkodás révén egy újabb funkcióval bővült. Hernádi elmondása szerint azonban ezen a területen a jelenlegi szabályzási környezetben rengeteg a kihívás, ugyanis nagyon nehezen teljesíthető előírások vannak, melyek alapján a Molnak 65 százalék fölé kéne vinnie a hulladékok újrahasznosítását, az elásást pedig 10 százalék alá kéne vinni - ettől a szinttől azonban nagyon messze vagyunk, jelenleg ugyanis a hulladék 51 százaléka elásásra kerül, holott ennek egy része energetikai céllal is hasznosítható lenne, magyarázza a vezérigazgató. Rengeteg tehát a kihívás ezen a területen is, ezen a ponton pedig Hernádi kiemelte az energiaszektorban nem ritka problémát, ami a Molnak is komoly kihívást jelent, ez pedig a korfa kérdése: az egyik legnagyobb kihívást okozó terület ugyanis a fiatal tehetségek felkutatása a vállalat számára egy olyan miliőben, ahol alapvetően a pályakezdők nem szeretnének termelő társaságoknál dolgozni, mindenki inkább a „szexi” szolgáltató szektor felé megy. (…) Azzal nem tudunk mit kezdeni, hogy elöregszünk. Éppen ezért a legnagyobb fejtörést okozó feladat az, hogy megtaláljuk a fiatal tehetségeket, akik tudják majd irányítani ezt a rendszert, akik tudják kezelni ezt a svájci bicskát – fogalmazott Hernádi. Szintúgy a politikai célok előtérbe helyezéseként emelte ki a szakember az elektromos autók előtérbe helyezését – ezek a járművek jellemzően rövid távon, városi közlekedésre alkalmasak, Hernádi elmondása szerint az EV-trend meglovagolására a legnagyobb politikai érdekérvényesítő képességgel rendelkező nagyvárosi lakosság „elnyeréséért” volt szükség. De az állami támogatások visszavágásával az elektromos autók eladása is azonnal csökkent. El kell felejteni az úri huncutságokat Mindezek mellett a kormányzati beavatkozások - lehet akár az ársapkára vagy az extraprofit-adóra gondolni - alapvetően nem segítik az energiavállalatokat abban, hogy megtakarítsanak és elég tőkét képezzenek ahhoz, hogy mégiscsak meg tudják valósítani minél előbb a zöld átállást. És persze az sem mindegy, hogy hogyan reagál egy kormányzat a válságos helyzetre: az EU 27 tagállamában például a megugró energiaár-környezetben átlagosan 11 százalékkal esett vissza a földgáz fogyasztása, ezen belül a lakosságnál körülbelül 25 százalékos volt a visszaesés – olyan egyszerű spórolási és tudatossági döntések mellett, mint a termosztátok letekerése vagy a medencék és egyes helyiségek fel nem fűtése. Ezzel szemben a rezsivédelmet bevezető Magyarországon sokkal rosszabb a helyzet: itt a lakossági fogyasztás mindössze 7 százalékkal csökkent, míg az ipari földgázfogyasztás, ami nem kapott rezsivédelmet, 45 százalékkal. Ha elhitetik a lakossággal, hogy az energia nem drága, akkor az emberek nem fognak kevesebb energiát használni, de így nem jön ki a matek, az ipar issza meg ennek a levét – hangsúlyozza Hernádi. A fogyasztás-visszafogás ellenpéldájaként, az üzemanyagár-sapkával kapcsolatban azt mondta a cégvezér: az intézkedés alatti időszakban többször megesett, hogy napi 15 millió liter benzint adtak el, ami a korábbi átlagos napi értékesítés háromszorosa. És hogy mennyire „nem jön ki a matek”? Magyarország a korábbi évekhez képest körülbelül 7-10 milliárd euróval fizetett többet az energiáért – ez a 7-10 milliárd euró alternatív esetben 7-10 ezer megawattnyi naperőmű-telepítést tehetett volna lehetővé. Tehát ha belegondoltunk volna abba, hogy a napenergia az energiaszuverenitás irányában hat, és ezt időben észrevesszük, akkor ennek a pénznek egy részét meg lehetett volna spórolni – vonta le a következtetést a Mol-vezér. Ez azonban nem történt meg, mert rövid távon a politikának nem voltak ilyen céljai a háború előtt – most pedig már késő, ez a pénz már el lett költve, az energiafüggetlenség központi kérdésé válásával pedig „szexi" terület lett a napenergia, éppen ezért jóval drágább is, mint korábban volt. Egyre nehezebb tehát a helyzet, ahhoz pedig, hogy a 2050-es nettó semleges célokat elérjük, érdemes lenne megváltoztatni a kampányokban gondolkozó rövid távú politikai szemléletet, és a hosszú távú cél elérése érdekében jelentős pénzeket kell megmozgatni, minél előbb. Hernádi megfogalmazása szerint Minden globális vállalati nyereségnek a felét ennek a célnak az elérésére kellene fordítani, ha valóban meg akarjuk csinálni a szükséges beruházásokat, és el kell felejteni az összes "úri huncutságot" az út közben Brutális évet zárt a Mol, meglett a rekordprofit 2023. 02. 10. 600 lengyel töltőállomást tervez a Mol 2023. 02. 21. Közel 170 ezer darab Mol-részvényt osztottak szét a vezetők között a rekordév után 2023. 03. 29. Rendkívüli különadó-módosításról döntött a kormány 2022. 12. 30. Örökre megváltozott az energiához való viszonyunk, de csak sufnituningra vagyunk képesek (TOP 10 sztori - 2.) Címlapkép: Portfolio